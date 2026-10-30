Το Ισραήλ σε πολιτικό αδιέξοδο: Τα σενάρια για τις επόμενες 100 ημέρες

Οι πρόσφατες εκλογές στο Ισραήλ χαρακτηρίστηκαν από αμφίρροπα αποτελέσματα, χωρίς να αναδειχθεί σαφής νικητής ικανός να σχηματίσει κυβέρνηση. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου διατηρεί το αξίωμα του υπηρεσιακού πρωθυπουργού, ωστόσο βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα κοινοβούλιο όπου η πλειοψηφία της αντιπολίτευσης επιδιώκει την απομάκρυνσή του. Η χώρα βρίσκεται πλέον σε ένα πολιτικό αδιέξοδο, με διάφορα σενάρια να εξετάζονται για την υπέρβαση της κατάστασης.

Το εκλογικό αδιέξοδο και ο ρόλος του Νετανιάχου

Μετά την αμφίρροπη εκλογική αναμέτρηση αυτής της εβδομάδας, το Ισραήλ βρίσκεται σε μια περίοδο πολιτικής αβεβαιότητας, καθώς κανένα κόμμα ή συνασπισμός δεν έχει εξασφαλίσει την απαιτούμενη πλειοψηφία για τον σχηματισμό κυβέρνησης. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντα του υπηρεσιακού πρωθυπουργού, παρά το γεγονός ότι η αντιπολίτευση στην Κνεσέτ διαθέτει την πλειοψηφία και έχει ως στόχο την απομάκρυνσή του από την εξουσία.

Το κόμμα «Λικούντ» του Νετανιάχου αναδεικνύεται ως το μεγαλύτερο στην Κνεσέτ, ωστόσο η συνολική πολιτική κατάσταση καθιστά δύσκολο τον άμεσο σχηματισμό μιας σταθερής κυβέρνησης. Η απουσία σαφούς εντολής από τις κάλπες έχει οδηγήσει σε μια περίπλοκη διαδικασία διαβουλεύσεων και πιθανών συνεργασιών.

Η συνταγματική διαδικασία σχηματισμού κυβέρνησης

Μετά τη δημοσίευση των επίσημων τελικών αποτελεσμάτων των εκλογών, η οποία αναμένεται την επόμενη εβδομάδα, ο Πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, θα ξεκινήσει κύκλο διαβουλεύσεων με τους εκπροσώπους όλων των κομμάτων. Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος θα επιλέξει τον υποψήφιο που κρίνει ότι έχει τις καλύτερες πιθανότητες να σχηματίσει κυβέρνηση.

Για τη συγκεκριμένη διαδικασία υπάρχει μια προθεσμία περίπου 100 ημερών. Εάν ο πρώτος υποψήφιος αποτύχει να σχηματίσει κυβέρνηση, τότε μπορεί να δοθεί η ευκαιρία σε έναν άλλο υποψήφιο να προσπαθήσει. Σε περίπτωση που και αυτός ο υποψήφιος δεν τα καταφέρει, η Κνεσέτ έχει τη δυνατότητα να προτείνει έναν τρίτο. Εάν κανείς από τους υποψηφίους δεν επιτύχει τον σχηματισμό κυβέρνησης εντός του καθορισμένου χρονικού πλαισίου, τότε θα διεξαχθούν νέες εκλογές.

Ο Πρόεδρος Χέρτζογκ, σε δήλωσή του την Τετάρτη, υπογράμμισε την επιτακτική ανάγκη να γίνουν όλα τα δυνατά για να αποφευχθεί η προσφυγή σε νέες εκλογές. Κάλεσε τα κόμματα να συμμετάσχουν στις διαβουλεύσεις μαζί του με ανοιχτό μυαλό, τονίζοντας τη σημασία της συνεργασίας και του εποικοδομητικού διαλόγου για την υπέρβαση του πολιτικού αδιεξόδου.

Το σενάριο συνασπισμού υπό τον Μπενιαμίν Νετανιάχου

Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται προβλέπει τον σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού από το κόμμα «Λικούντ» του Μπενιαμίν Νετανιάχου, το οποίο είναι το μεγαλύτερο στην Κνεσέτ. Αυτός ο συνασπισμός θα μπορούσε να περιλαμβάνει κεντρώα και δεξιά κόμματα που βρίσκονται στην αντιπολίτευση. Συγκεκριμένα, αναφέρεται η πιθανή συμμετοχή του κόμματος «Γιασάρ» του Γκάντι Άιζενκοτ, το οποίο είναι το δεύτερο μεγαλύτερο κόμμα, καθώς και του κόμματος «το Ισραήλ, το Σπίτι μας» του Αβίγκντορ Λίμπερμαν. Επίσης, η παράταξη «Μαζί» του Ναφτάλι Μπένετ θα μπορούσε να αποτελέσει μέρος αυτού του συνασπισμού.

Μια τέτοια ομάδα κομμάτων θα εξασφάλιζε συνολικά 66 έδρες, αριθμός που αντιστοιχεί στην πλειοψηφία των 120 εδρών του κοινοβουλίου. Ωστόσο, αυτή η επιλογή φαίνεται απομακρυσμένη αυτή τη στιγμή. Ο λόγος είναι ότι ο Νετανιάχου θα έπρεπε πιθανότατα να εγκαταλείψει τους φυσικούς πολιτικούς του συμμάχους, δηλαδή τα ακροδεξιά και υπερορθόδοξα εβραϊκά κόμματα. Επιπλέον, τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα έπρεπε να αθετήσουν την κύρια προεκλογική τους δέσμευση προς τους ψηφοφόρους τους, η οποία ήταν η εκδίωξη του Νετανιάχου από την εξουσία.

Εναλλακτικές προτάσεις και η επιλογή κυβέρνησης ενότητας

Εάν ο Πρόεδρος Χέρτζογκ επιλέξει πρώτα τον Γκάντι Άιζενκοτ, τότε ο Άιζενκοτ θα μπορούσε να προσπαθήσει να σχηματίσει κυβέρνηση με τους φυσικούς συμμάχους του κόμματος «Γιασάρ». Σε αυτούς περιλαμβάνονται τα κόμματα «Μαζί», «Οι Δημοκρατικοί» και «Το Ισραήλ, το Σπίτι μας». Αυτή η προσπάθεια θα μπορούσε να υποστηριχθεί από τα δύο αραβικά κόμματα του Ισραήλ, το Ραάμ και την Κοινή Λίστα, ακόμα κι αν αυτά δεν αποτελούσαν επίσημα μέλη της κυβέρνησης.

Τέλος, εάν κανένα από τα δύο στρατόπεδα δεν καταφέρει να σχηματίσει κυβέρνηση μετά από εβδομάδες παρατεταμένων διαπραγματεύσεων, τότε μια κυβέρνηση ενότητας μπορεί να αναδειχθεί ως η τελευταία διαθέσιμη επιλογή για την έξοδο της χώρας από το πολιτικό αδιέξοδο. Η λύση αυτή θα απαιτούσε ευρύτερες συναινέσεις μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων.

Με πληροφορίες από: Topontiki