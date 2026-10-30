Εκρήξεις στο νότιο Ιράν: Αναφορές για αμερικανικά πλήγματα σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις

Εκρήξεις σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στο νότιο Ιράν, προκαλώντας αναταραχή στην περιοχή. Οι πληροφορίες που κυκλοφόρησαν έκαναν λόγο για πιθανά αμερικανικά πλήγματα εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων που ανήκουν στους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC). Οι αναφορές αυτές υποδεικνύουν ότι οι επιθέσεις στόχευσαν συγκεκριμένες τοποθεσίες εντός του ιρανικού εδάφους.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι εκρήξεις καταγράφηκαν σε διάφορα σημεία, με επίκεντρο το νησί Κεσμ και την περιοχή του Μπαντάρ-ε-Τζασκ. Τα γεγονότα αυτά έλαβαν χώρα σε μια ευαίσθητη γεωγραφική ζώνη, κοντά στο Στενό του Ορμούζ, μια περιοχή στρατηγικής σημασίας.

Στόχοι και τοποθεσίες των πληγμάτων

Οι αναφορές που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας έκαναν λόγο για συγκεκριμένους στόχους των φερόμενων αμερικανικών πληγμάτων. Ένας από τους κύριους στόχους φέρεται να ήταν μια μονάδα εκτόξευσης που βρίσκεται στο νησί Κεσμ. Το νησί Κεσμ, το οποίο βρίσκεται στον Περσικό Κόλπο, αποτελεί μια σημαντική τοποθεσία για τις στρατιωτικές δραστηριότητες των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

Παράλληλα με τις εκρήξεις στο Κεσμ, καταγράφηκαν επίσης περιστατικά κοντά στο αεροδρόμιο του Μπαντάρ-ε-Τζασκ. Αυτή η περιοχή, η οποία βρίσκεται στην ακτή του νότιου Ιράν, είναι επίσης στρατηγικά σημαντική λόγω της εγγύτητάς της στο Στενό του Ορμούζ. Πληροφορίες ανέφεραν ότι τέσσερις πύραυλοι στόχευσαν μια ναυτική βάση των Φρουρών της Επανάστασης στο Τζασκ, περίπου 27 λεπτά πριν από τις αναφορές.

Οι εκρήξεις στην περιοχή του Μπαντάρ-ε-Τζασκ υποδηλώνουν μια ευρύτερη επιχείρηση, με τις αναφορές να επικεντρώνονται σε στρατιωτικές υποδομές των IRGC. Η φύση των στόχων, όπως μια μονάδα εκτόξευσης και μια ναυτική βάση, υπογραμμίζει την πιθανή στρατιωτική διάσταση των γεγονότων.

Αντιδράσεις και αναφορές ιρανικών πρακτορείων

Την ίδια ώρα που κυκλοφορούσαν οι πληροφορίες για αμερικανικά πλήγματα, ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων μετέδωσαν τις δικές τους αναφορές σχετικά με τα γεγονότα. Το ιρανικό πρακτορείο Tasnim ανέφερε ότι οι δυνάμεις των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης προχώρησαν σε αναχαίτιση ενός «εχθρικού μαχητικού αεροσκάφους» πάνω από το νησί Κεσμ. Σύμφωνα με την αναφορά του Tasnim, το αεροσκάφος αναγκάστηκε να αποχωρήσει από την περιοχή μετά την παρέμβαση των ιρανικών δυνάμεων.

Από την πλευρά του, ένα άλλο ιρανικό πρακτορείο, το Fars, έκανε λόγο για πολλαπλές εκρήξεις που ακούστηκαν κοντά στο Στενό του Ορμούζ. Το Fars ανέφερε ότι οι εκρήξεις αυτές συνδέονταν με την εκτόξευση πυραύλων εδάφους-αέρος. Οι πύραυλοι αυτοί φέρεται να εκτοξεύτηκαν εναντίον «αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών», υποδηλώνοντας μια αεροπορική αντιπαράθεση στην περιοχή.

Οι αναφορές των ιρανικών πρακτορείων παρουσιάζουν μια διαφορετική οπτική των γεγονότων, εστιάζοντας στις αμυντικές ενέργειες των δυνάμεων των IRGC. Οι πληροφορίες αυτές έρχονται σε αντίθεση με τις αρχικές αναφορές για αμερικανικά πλήγματα, δημιουργώντας ένα σύνθετο τοπίο πληροφοριών.

Η κατάσταση στο νησί Κεσμ

Το νησί Κεσμ βρέθηκε στο επίκεντρο των αναφορών, καθώς εκεί φέρεται να στόχευσε μια μονάδα εκτόξευσης των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Η τοποθεσία αυτή, λόγω της στρατηγικής της θέσης, αποτελεί συχνά σημείο ενδιαφέροντος σε περιόδους έντασης στην περιοχή.

Μια μη επαληθευμένη φωτογραφία που κυκλοφόρησε, φέρεται να δείχνει έναν πυκνό καπνό να υψώνεται από το ίδιο σημείο στο νησί Κεσμ. Από αυτό το σημείο είχε εκτοξευθεί πύραυλος λίγα λεπτά νωρίτερα, σύμφωνα με τις πληροφορίες. Η εικόνα αυτή, αν και ανεπιβεβαίωτη, ενισχύει τις εικασίες για πλήγμα στην εν λόγω εγκατάσταση.

Οι πληροφορίες υποδηλώνουν ότι είναι πιθανό η μονάδα εκτόξευσης των IRGC να έχει χτυπηθεί από δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτή η πιθανότητα, σε συνδυασμό με τις αναφορές για αναχαίτιση αεροσκάφους από τις ιρανικές δυνάμεις, περιπλέκει την εικόνα των γεγονότων που εκτυλίχθηκαν.

Η ευρύτερη περιοχή του Στενού του Ορμούζ

Οι εκρήξεις και οι αναφορές για στρατιωτικές ενέργειες εκτυλίχθηκαν στην ευρύτερη περιοχή του Στενού του Ορμούζ. Το Στενό αυτό αποτελεί ένα κρίσιμο θαλάσσιο πέρασμα, ζωτικής σημασίας για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και το εμπόριο πετρελαίου. Η παρουσία στρατιωτικών εγκαταστάσεων και οι αναφορές για συγκρούσεις στην περιοχή αυτή έχουν πάντα ιδιαίτερη βαρύτητα.

Οι αναφορές για εκρήξεις κοντά στο αεροδρόμιο του Μπαντάρ-ε-Τζασκ, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή του Στενού, υπογραμμίζουν την ένταση που επικρατεί. Η εκτόξευση πυραύλων εδάφους-αέρος εναντίον μαχητικών αεροσκαφών, όπως ανέφερε το πρακτορείο Fars, δείχνει μια ενεργή στρατιωτική δραστηριότητα στην αεροπορική ζώνη πάνω από το Στενό.

Τα γεγονότα αυτά, είτε πρόκειται για πλήγματα είτε για αναχαιτίσεις, αναδεικνύουν την ευαισθησία της περιοχής και την πιθανότητα κλιμάκωσης. Οι διάφορες πηγές παρέχουν αποσπασματικές πληροφορίες, οι οποίες συνθέτουν μια εικόνα έντασης και στρατιωτικής δραστηριότητας στο νότιο Ιράν και γύρω από το Στενό του Ορμούζ.

Με πληροφορίες από: Enikos