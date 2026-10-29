Ο Αμπάς ζήτησε από την Κύπρο να μεσολαβήσει μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης

Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούτ Αμπάς έθεσε την Πέμπτη (29.10.2026) τη δυνατότητα η Κύπρος να αναλάβει διαμεσολαβητικό ρόλο στις σχέσεις μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης. Η πρόταση έγινε κατά τη συνάντησή του με τον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη, στο Προεδρικό Μέγαρο στη Λευκωσία. Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκε η προοπτική επανέναρξης των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων, καθώς και η ανάγκη δημιουργίας συνθηκών ασφάλειας και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Η πρόταση διαμεσολάβησης και το σκεπτικό

Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούτ Αμπάς υπογράμμισε ότι η Κύπρος, διατηρώντας εξαιρετικές σχέσεις τόσο με την Παλαιστίνη όσο και με το Ισραήλ, μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην προσέγγιση των δύο πλευρών. Η πρόταση αυτή βασίζεται στην πεποίθηση ότι η γεωγραφική εγγύτητα, οι διμερείς σχέσεις και οι δίαυλοι επικοινωνίας που διατηρεί η Κυπριακή Δημοκρατία μπορούν να αποτελέσουν σημαντικά πλεονεκτήματα σε μια τέτοια προσπάθεια. Ο κ. Αμπάς ζήτησε τη συνδρομή της Λευκωσίας σε αυτή την προσπάθεια, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Έχετε εξαιρετικές σχέσεις, και ορθώς, με το Ισραήλ, οπότε μπορείτε να διαδραματίσετε έναν ρόλο στη διαμεσολάβηση μεταξύ των δύο πλευρών».

Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος διευκρίνισε ότι μια τέτοια πρωτοβουλία διαμεσολάβησης θα πρέπει να στηρίζεται στη διεθνή νομιμότητα και στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Η παλαιστινιακή πλευρά επιδιώκει μια πολιτική διευθέτηση της σύγκρουσης, απορρίπτοντας την προοπτική νέων στρατιωτικών συγκρούσεων. Ο κ. Αμπάς τόνισε ότι «μας ενδιαφέρει η ασφάλεια της περιοχής και μας ενδιαφέρει η ασφάλεια και με τους Ισραηλινούς, δεν θέλουμε στρατιωτικές προστριβές και συγκρούσεις».

Η απάντηση της Κύπρου

Από την πλευρά του, ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης διαβεβαίωσε τον Μαχμούτ Αμπάς για την ετοιμότητα της Λευκωσίας να αναλάβει οποιονδήποτε ρόλο κριθεί αναγκαίος για την ειρήνευση στην περιοχή. Ο κ. Χριστοδουλίδης ξεκαθάρισε τη θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας, δηλώνοντας ότι «η Κυπριακή Δημοκρατία είναι μέρος της λύσης των προβλημάτων στην περιοχή. Δεν είναι μέρος των προβλημάτων». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει τη δέσμευση της Κύπρου για ενεργή συμβολή στην επίλυση των διαφορών.

Η Κύπρος, μέσω του προέδρου της, εξέφρασε την προθυμία της να αξιοποιήσει τις καλές σχέσεις που διατηρεί και με τις δύο πλευρές, προκειμένου να διευκολύνει τον διάλογο. Η προσφορά αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της επιδίωξης για σταθερότητα και ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, όπου η Κύπρος επιθυμεί να διαδραματίσει εποικοδομητικό ρόλο.

Οι προσδοκίες από τις ισραηλινές εκλογές

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε ο Παλαιστίνιος πρόεδρος στις πολιτικές εξελίξεις στο Ισραήλ. Ο Μαχμούτ Αμπάς εξέπρασε την ελπίδα ότι η ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας και ο σχηματισμός νέας κυβέρνησης θα δημιουργήσουν τα απαραίτητα περιθώρια για την επανεκκίνηση του διαλόγου. Η παλαιστινιακή πλευρά αναμένει με ενδιαφέρον τα τελικά αποτελέσματα των ισραηλινών εκλογών και τη διαμόρφωση του νέου κυβερνητικού σχήματος, προκειμένου να εξεταστεί η προοπτική ειρηνευτικών συνομιλιών.

Ο κ. Αμπάς δήλωσε ρητά την πρόθεση της παλαιστινιακής ηγεσίας να προχωρήσει σε συνομιλίες μόλις υπάρξει σταθερότητα στην ισραηλινή πολιτική σκηνή. «Μόλις γίνει ο σχηματισμός της νέας ισραηλινής κυβέρνησης, είμαστε πρόθυμοι να συζητήσουμε μαζί τους το θέμα της ειρήνης», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την προσήλωση στην εξεύρεση πολιτικής λύσης.

Η βάση των συνομιλιών και η διεθνής νομιμότητα

Η παλαιστινιακή πλευρά επιμένει ότι οποιαδήποτε προσπάθεια διαμεσολάβησης και επανέναρξης των συνομιλιών πρέπει να έχει ως θεμέλιο το Διεθνές Δίκαιο και τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Αυτή η προσέγγιση θεωρείται απαραίτητη για την επίτευξη μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης που θα διασφαλίζει την ασφάλεια και τη σταθερότητα για όλους τους λαούς της περιοχής. Η αναφορά στη διεθνή νομιμότητα αποτελεί σταθερή θέση της παλαιστινιακής ηγεσίας στις προσπάθειες για ειρήνη.

Η συνάντηση στη Λευκωσία ανέδειξε την κοινή βούληση για την προώθηση της ειρήνης και την αποφυγή περαιτέρω εντάσεων. Η Κύπρος, με την προσφορά της να αναλάβει διαμεσολαβητικό ρόλο, επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για την περιφερειακή σταθερότητα και την υποστήριξη των προσπαθειών για διάλογο και συνεννόηση μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών.

Με πληροφορίες από: Newsit