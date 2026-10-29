Συντριβή ιταλικού ελικοπτέρου της Eufor στο Μπρτσκο: Νεκροί και τραυματίες

Ένα ιταλικό στρατιωτικό ελικόπτερο τύπου CH-47 Chinook, το οποίο ανήκε στην ευρωπαϊκή δύναμη Eufor, συνετρίβη νωρίτερα σήμερα στην περιοχή του Μπρτσκο, στη βορειοανατολική Βοσνία. Το τραγικό δυστύχημα είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο πολλών μελών του προσωπικού της Eufor, ενώ άλλοι στρατιωτικοί τραυματίστηκαν σοβαρά. Η διοίκηση της Eufor, με έδρα το Σαράγεβο, επιβεβαίωσε άμεσα το συμβάν.

Το δυστύχημα στο Μπρτσκο

Η Eufor, η ευρωπαϊκή δύναμη που δραστηριοποιείται στην περιοχή της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, επιβεβαίωσε επίσημα τη συντριβή του ιταλικού ελικοπτέρου. Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση της δύναμης ανέφερε ότι ένα ιταλικό CH-47 Chinook της Eufor συνετρίβη νωρίτερα σήμερα, κατά τη διάρκεια της ημέρας, στην πόλη του Μπρτσκο. Η συγκεκριμένη πόλη βρίσκεται γεωγραφικά στη βορειοανατολική Βοσνία.

Η ιταλική διοίκηση της ευρωπαϊκής αυτής δύναμης προέβη επίσης σε δική της δήλωση σχετικά με το περιστατικό, παρέχοντας επιπλέον λεπτομέρειες. Σύμφωνα με την ιταλική διοίκηση, το δυστύχημα είχε ως αποτέλεσμα πολλά μέλη του προσωπικού της Eufor να χάσουν τη ζωή τους με τραγικό τρόπο. Παράλληλα, αναφέρθηκε ότι υπήρξαν και σοβαροί τραυματισμοί σε άλλα μέλη του προσωπικού που επέβαιναν στο ελικόπτερο τη στιγμή της συντριβής.

Ο τραγικός απολογισμός

Ο απολογισμός από τη συντριβή του ιταλικού ελικοπτέρου της Eufor στο Μπρτσκο είναι ιδιαίτερα βαρύς. Οι πρώτες πληροφορίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τη διοίκηση της Eufor έκαναν λόγο για πολλούς νεκρούς και σοβαρά τραυματίες μεταξύ των στρατιωτικών της δύναμης που υπηρετούν στην περιοχή. Η αρχική ανακοίνωση τόνιζε τη σοβαρότητα της κατάστασης, αναφέροντας ρητά ότι πολλά μέλη του προσωπικού έχασαν τη ζωή τους.

Πιο συγκεκριμένα στοιχεία για τα θύματα προέκυψαν από αναφορές τοπικών μέσων ενημέρωσης, τα οποία παρακολουθούν στενά το γεγονός. Σύμφωνα με αυτές τις αναφορές, τρία μέλη του πληρώματος του μοιραίου ελικοπτέρου σκοτώθηκαν κατά τη συντριβή. Επιπλέον, οι ίδιες πηγές κάνουν λόγο για δώδεκα τραυματίες, οι οποίοι φέρουν σοβαρά τραύματα ως συνέπεια του δυστυχήματος.

Η ευρωπαϊκή δύναμη Eufor στη Βοσνία

Η Eufor, γνωστή και ως η ευρωπαϊκή δύναμη στη Βοσνία, αποτελεί μια σημαντική στρατιωτική παρουσία στην περιοχή. Η διοίκηση της δύναμης εδρεύει στην πρωτεύουσα της Βοσνίας, το Σαράγεβο. Η αποστολή της Eufor, στην οποία συμμετέχουν διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, είναι επίσης γνωστή με την ονομασία EUFOR Althea.

Το ιταλικό ελικόπτερο τύπου CH-47 Chinook που ενεπλάκη στο δυστύχημα αποτελούσε μέρος του στόλου της Eufor, εκτελώντας αποστολές στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής αυτής δύναμης. Η συμμετοχή των ιταλικών δυνάμεων είναι ενεργή και συμβάλλει στις επιχειρήσεις της αποστολής.

Ιστορικό αεροπορικών δυστυχημάτων στην αποστολή Althea

Το πρόσφατο δυστύχημα με το ιταλικό ελικόπτερο της Eufor στην περιοχή του Μπρτσκο χαρακτηρίζεται ως το πιο σοβαρό περιστατικό που συνδέεται με την αποστολή EUFOR Althea στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη. Αυτή η αξιολόγηση ισχύει για όλα τα γεγονότα που έχουν συμβεί από το έτος 2008 και μετά.

Πριν από το τωρινό συμβάν, το 2008, είχε σημειωθεί ένα άλλο τραγικό αεροπορικό δυστύχημα στην περιοχή. Τότε, ένα μακεδονικό ελικόπτερο συνετρίβη, με αποτέλεσμα τον θάνατο και των έντεκα επιβαινόντων του. Στους νεκρούς περιλαμβάνονταν τόσο επιβάτες όσο και μέλη του πληρώματος. Η τωρινή συντριβή του ιταλικού Chinook έρχεται να προστεθεί σε αυτά τα σοβαρά γεγονότα που έχουν πλήξει την αποστολή.

Με πληροφορίες από: Topontiki