Ύποπτα στοιχήματα υπέρ του Νετανιάχου λίγο πριν τις κάλπες ερευνά η Polymarket

Ένα ασυνήθιστο σκηνικό έχει διαμορφωθεί γύρω από τις ισραηλινές εκλογές, καθώς εκατοντάδες νέοι λογαριασμοί τοποθέτησαν στοιχήματα υπέρ του Μπενιαμίν Νετανιάχου λίγο πριν κλείσουν οι κάλπες και ανακοινωθούν τα exit polls. Αυτά τα στοιχήματα αποδείχθηκαν ιδιαίτερα κερδοφόρα, οδηγώντας την πλατφόρμα προβλέψεων Polymarket να ξεκινήσει έρευνα για πιθανή αξιοποίηση εσωτερικής πληροφόρησης. Το δημοσίευμα του Bloomberg φέρνει στο φως λεπτομέρειες για αυτή τη δραστηριότητα, η οποία αφορά κέρδη δεκάδων χιλιάδων δολαρίων.

Η εμφάνιση εκατοντάδων νέων ψηφιακών πορτοφολιών

Λίγο πριν την ανακοίνωση των πρώτων exit polls, περισσότερα από 600 ψηφιακά πορτοφόλια εμφανίστηκαν στην πλατφόρμα Polymarket. Αυτοί οι λογαριασμοί, σύμφωνα με το Bloomberg, δημιουργήθηκαν την ίδια ημέρα και δεν διέθεταν προηγούμενο ιστορικό συναλλαγών. Όλοι τους τοποθέτησαν στοιχήματα είτε υπέρ της ανάδειξης του Μπενιαμίν Νετανιάχου στην πρωθυπουργία είτε υπέρ της πρωτιάς του κόμματός του, Λικούντ, στις εκλογές.

Οι συγκεκριμένες τοποθετήσεις πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη, λίγο πριν το κλείσιμο των καλπών. Η χρονική στιγμή των στοιχημάτων, σε συνδυασμό με την έλλειψη ιστορικού των λογαριασμών, έχει προκαλέσει ερωτήματα σχετικά με την προέλευση της πληροφόρησης που οδήγησε σε αυτές τις κινήσεις.

Κερδοφόρα στοιχήματα και σημαντικά ποσά

Τα στοιχήματα που τοποθετήθηκαν αποδείχθηκαν κερδοφόρα, καθώς ορισμένα exit polls εμφάνισαν το κυβερνών κόμμα να εξασφαλίζει περισσότερες έδρες από όσες υποδείκνυαν οι αρχικές αναφορές. Μάλιστα, ορισμένοι από τους λογαριασμούς αυτούς έχουν ήδη ρευστοποιήσει κέρδη που ξεπερνούν συνολικά τις 100.000 δολάρια.

Παράλληλα, υπάρχουν και άλλα ψηφιακά πορτοφόλια που εμφανίζουν σημαντικά κέρδη, τα οποία ωστόσο δεν έχουν εισπραχθεί ακόμα. Η έκταση των κερδών και ο μεγάλος αριθμός των λογαριασμών που επωφελήθηκαν από αυτές τις προβλέψεις ενισχύουν τις υποψίες για μη τυπική δραστηριότητα.

Η έρευνα της Polymarket και άλλων εταιρειών

Η πλατφόρμα προβλέψεων Polymarket έχει ήδη ξεκινήσει εσωτερική έρευνα για τη σειρά των ύποπτων κερδοφόρων στοιχημάτων. Η εσωτερική ομάδα ερευνών της Polymarket επιβεβαίωσε στο Bloomberg ότι εξετάζει δεκάδες νέα πορτοφόλια που πραγματοποίησαν συναλλαγές συνδεδεμένες με τις εκλογές.

Εκτός από την ίδια την Polymarket, τη δραστηριότητα αυτή εξετάζουν και άλλες εταιρείες ανάλυσης δεδομένων, όπως οι Polysights και Bubblemaps. Όλες οι συναλλαγές είναι δημόσια ορατές, καθώς καταγράφονται σε ψηφιακό μητρώο blockchain, γεγονός που επιτρέπει τη διαφάνεια στην εξέταση των δεδομένων.

Οι αγορές προβλέψεων και η ιδιαιτερότητα των ισραηλινών εκλογών

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται δύο διαφορετικές αγορές προβλέψεων που λειτουργούν στην πλατφόρμα. Η πρώτη αγορά αφορά το ποιος θα αναδειχθεί επόμενος πρωθυπουργός του Ισραήλ, ενώ η δεύτερη σχετίζεται με το ποιο κόμμα θα εξασφαλίσει τις περισσότερες έδρες στην Κνεσέτ.

Η διάκριση μεταξύ αυτών των δύο αγορών έχει ιδιαίτερη σημασία στο πολιτικό σύστημα του Ισραήλ. Η εκλογική πρωτιά ενός κόμματος δεν συνεπάγεται αυτομάτως και την εξασφάλιση της πρωθυπουργίας, καθώς απαιτείται ο σχηματισμός κυβερνητικής πλειοψηφίας για τον ορισμό του επικεφαλής της κυβέρνησης.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis