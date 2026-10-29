Αποκόλληση τμήματος γέφυρας σε αυτοκινητόδρομο στην Ιταλία μετά από πρόσκρουση φορτηγού

Ένα σοβαρό ατύχημα έλαβε χώρα την Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2026, στην Ιταλία, στον αυτοκινητόδρομο Σαλέρνο – Αβελίνο. Ένα μεγάλο φορτηγό προσέκρουσε βίαια σε υπερυψωμένη γέφυρα, προκαλώντας την αποκόλληση τμήματός της, το οποίο στη συνέχεια έπεσε πάνω σε διερχόμενο όχημα. Παρά τη σφοδρότητα του συμβάντος, οι πρώτες πληροφορίες από τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για θαύμα, καθώς δεν υπήρξαν τραυματίες.

Το σοβαρό περιστατικό στον αυτοκινητόδρομο

Το περιστατικό σημειώθηκε σε μία κεντρική οδική αρτηρία της νότιας Ιταλίας, τον αυτοκινητόδρομο που συνδέει το Σαλέρνο με το Αβελίνο. Πιο συγκεκριμένα, το ατύχημα έλαβε χώρα κοντά στον κόμβο του Μπαρονίσι, στην περιοχή του Σαλέρνο. Η ημερομηνία του συμβάντος ήταν η Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2026, όταν οι οδηγοί που κινούνταν στην περιοχή έγιναν μάρτυρες ενός απρόσμενου και επικίνδυνου γεγονότος.

Πρωταγωνιστής στην πρόσκρουση ήταν ένα μεγάλο φορτηγό, το οποίο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, μετέφερε έναν εκσκαφέα. Το όχημα αυτό κινούνταν στον αυτοκινητόδρομο όταν, για άγνωστους λόγους, προσέκρουσε με μεγάλη δύναμη στην υπερυψωμένη γέφυρα που βρίσκεται πάνω από το οδόστρωμα.

Η σφοδρή πρόσκρουση και οι συνέπειες

Η πρόσκρουση του φορτηγού στην υπερυψωμένη γέφυρα ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα να προκληθούν άμεσα σοβαρές ζημιές στην υποδομή. Η δύναμη της σύγκρουσης ήταν τέτοια που ένα σημαντικό τμήμα της γέφυρας αποκολλήθηκε από τη θέση του. Το αποκολλημένο κομμάτι, λόγω του βάρους και της ορμής, προσγειώθηκε στο οδόστρωμα που βρισκόταν ακριβώς από κάτω.

Την ώρα που το τμήμα της γέφυρας έπεφτε, ένα αμάξι κινούνταν στην κάτω λωρίδα του αυτοκινητοδρόμου. Το διερχόμενο όχημα χτυπήθηκε από το πεσμένο τμήμα της γέφυρας, δημιουργώντας μία εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση. Η εικόνα που προέκυψε ήταν αυτή ενός οδικού τμήματος με συντρίμμια και ένα χτυπημένο όχημα, προκαλώντας άμεσα ανησυχία για την ασφάλεια των επιβαινόντων.

Η άμεση κινητοποίηση των σωστικών δυνάμεων

Αμέσως μετά το ατύχημα, κινητοποιήθηκαν τα σωστικά συνεργεία της περιοχής. Η ανταπόκριση ήταν άμεση, καθώς η φύση του συμβάντος απαιτούσε ταχύτητα και συντονισμό. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις από διάφορους φορείς, προκειμένου να διαχειριστούν την κατάσταση και να παράσχουν βοήθεια.

Στις επιχειρήσεις διάσωσης και διαχείρισης του συμβάντος συμμετείχαν η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η Τροχαία, οι διασώστες του «118», καθώς και άνδρες της Πολιτικής Προστασίας από το Πελετσάνο. Η παρουσία όλων αυτών των φορέων στο σημείο υπογραμμίζει τη σοβαρότητα του ατυχήματος και την ανάγκη για μία ολοκληρωμένη και συντονισμένη επέμβαση.

Θαύμα που δεν υπήρξαν τραυματίες

Παρά τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης του φορτηγού, την αποκόλληση του τμήματος της γέφυρας και το χτύπημα του διερχόμενου αυτοκινήτου, τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι, σαν από θαύμα, δεν υπήρξαν τραυματίες. Αυτή η πληροφορία προκαλεί ανακούφιση, δεδομένου του μεγέθους της καταστροφής και του κινδύνου που εγκυμονούσε το συμβάν.

Η απουσία τραυματισμών θεωρείται ένα εξαιρετικά θετικό γεγονός, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα μεγάλο κομμάτι υποδομής κατέρρευσε σε πολυσύχναστο αυτοκινητόδρομο και χτύπησε ένα όχημα εν κινήσει. Η άμεση επέμβαση των σωστικών συνεργείων συνέβαλε στην αποτελεσματική διαχείριση της κατάστασης μετά το ατύχημα.

Με πληροφορίες από: Newsit