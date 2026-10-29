Η σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία: Ανεβαίνει ο αριθμός των νεκρών, είχε προηγηθεί προειδοποίηση για βλάβες

Στους 74 ανέρχεται πλέον ο τραγικός απολογισμός των νεκρών από τη χθεσινή σύγκρουση δύο τρένων στην Ισπανία, στην περιοχή της Ούρδα στο Τολέδο. Η επιβατική αμαξοστοιχία υψηλής ταχύτητας της Renfe συγκρούστηκε με τρένο της εταιρείας Iryo, με την Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Δυστυχημάτων (CIAF) του υπουργείου Μεταφορών να ανακοινώνει σήμερα τον νέο αριθμό των θυμάτων. Το δυστύχημα έρχεται στο φως μετά από προειδοποιήσεις που είχαν γίνει για βλάβες στο σύστημα σηματοδότησης της γραμμής.

Ο τραγικός απολογισμός και η έρευνα

Ο αρχικός απολογισμός από τις αρχές της περιφέρειας Καστίλλη-Λα Μάντσα, όπου συνέβη το δυστύχημα, έκανε λόγο για 69 θανάτους. Ωστόσο, ο αριθμός αυτός αναθεωρήθηκε προς τα πάνω, φτάνοντας τους 74 νεκρούς, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που δημοσιοποίησε η CIAF. Η σφοδρή σύγκρουση προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές και οδήγησε σε έναν από τους πιο θανατηφόρους σιδηροδρομικούς τραγωδίες της χώρας.

Ο υπουργός Μεταφορών, Όσκαρ Πουέντε, έσπευσε χθες να κατευθύνει την έρευνα για την ευθύνη του δυστυχήματος στην Ούρδα προς το πρόσωπο που ήταν υπεύθυνο στο κέντρο ελέγχου της Adif στον σταθμό Ατότσα. Παράλληλα, υποβάθμισε τη σημασία της προηγούμενης κατάρρευσης του συστήματος σηματοδότησης της γραμμής, LZB, δηλώνοντας ότι η κατάρρευση ενός πληροφοριακού συστήματος είναι κάτι συνηθισμένο.

Η παρέμβαση του βασιλιά Φελίπε ΣΤ΄

Ο βασιλιάς Φελίπε ΣΤ΄ επισκέφθηκε σήμερα νοσοκομείο στο Τολέδο, όπου νοσηλεύονται τραυματίες από το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ζήτησε τη λήψη «μέτρων» για την αποτροπή μιας ακόμη σιδηροδρομικής καταστροφής στο μέλλον. Ο μονάρχης τόνισε την ανάγκη για διεξοδική έρευνα.

«Η έρευνα πρέπει να προσδιορίσει πώς και γιατί συνέβη αυτή η καταστροφή», δήλωσε χαρακτηριστικά ο βασιλιάς. Πρόσθεσε επίσης ότι «πρέπει να μελετήσουμε τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για να διασφαλίσουμε ότι αυτό δεν θα ξανασυμβεί ποτέ», υπογραμμίζοντας την ανάγκη για άμεσες ενέργειες και βελτιώσεις στην ασφάλεια των σιδηροδρομικών υποδομών.

Προειδοποιήσεις για το σύστημα σηματοδότησης

Τα προβλήματα που σχετίζονται με το σύστημα σηματοδότησης LZB, το οποίο παρουσίασε βλάβη, δεν είναι καινούργια. Ο σιδηροδρομικός κλάδος είχε προειδοποιήσει ανοιχτά για αυτά τα ζητήματα. Η πιο ξεκάθαρη προειδοποίηση δόθηκε από τον Φαμπρίτσιο Φαβάρα, διευθύνοντα σύμβουλο της Iryo, μίας εκ των δύο σιδηροδρομικών εταιρειών που επηρεάστηκαν από το χθεσινό δυστύχημα.

Λιγότερο από έναν μήνα πριν από την τραγωδία, συγκεκριμένα στις 5 Οκτωβρίου, ο κ. Φαβάρα είχε καταθέσει στη Γερουσία. Εκεί, ενώπιον της επιτροπής που διερευνούσε τα δυστυχήματα στο Αδαμούθ της Κόρδοβα και στη Ζελίδα της Βαρκελώνης, καθώς και τη γενικότερη κατάσταση των ισπανικών σιδηροδρομικών υποδομών, είχε εκφράσει τις ανησυχίες του. Είκοσι τρεις ημέρες πριν από το δυστύχημα στην Ούρδα, ο επικεφαλής της ιταλικής εταιρείας είχε προειδοποιήσει για τις αποσυνδέσεις του συστήματος σηματοδότησης LZB στη γραμμή Μαδρίτη–Ανδαλουσία.

Σύμφωνα με τον κ. Φαβάρα, αυτές οι αποσυνδέσεις ακινητοποιούσαν τα τρένα της εταιρείας του και δυσκόλευαν σημαντικά την επανέναρξη της κυκλοφορίας. «Το συχνότερο πρόβλημα, ανεξάρτητα από κάποιο έκτακτο περιστατικό, όπως μια πυρκαγιά, συνδέεται με το σύστημα σηματοδότησης LZB», είχε προειδοποιήσει ο διευθύνων σύμβουλος της Iryo, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα των επαναλαμβανόμενων δυσλειτουργιών.

Οι δηλώσεις του υπουργού Μεταφορών

Σε αντίθεση με τις προειδοποιήσεις που είχαν διατυπωθεί, ο υπουργός Μεταφορών, Όσκαρ Πουέντε, υποβάθμισε τη σημασία της κατάρρευσης του συστήματος σηματοδότησης LZB. Ο ίδιος δήλωσε ότι η κατάρρευση ενός πληροφοριακού συστήματος είναι κάτι συνηθισμένο και δεν αποτελεί ασυνήθιστο γεγονός στις σιδηροδρομικές λειτουργίες. Επιπλέον, τόνισε ότι τα συστήματα δεν είναι εκείνα που δίνουν «λανθασμένες» εντολές, στρέφοντας έτσι την προσοχή προς την ανθρώπινη ευθύνη.

Η δήλωση αυτή έρχεται σε αντιδιαστολή με τις ανησυχίες που εκφράστηκαν από στελέχη του κλάδου, όπως ο Φαμπρίτσιο Φαβάρα, οι οποίοι είχαν επισημάνει επανειλημμένα τα προβλήματα του συγκεκριμένου συστήματος. Η έρευνα αναμένεται να ρίξει φως στις πραγματικές αιτίες της τραγωδίας και να προσδιορίσει το εύρος των ευθυνών.

Με πληροφορίες από: Topontiki