Ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία: Δύο 15χρονες νεκρές στο Τσερνίχιβ, πατέρας καταρρέει δίπλα στη σορό της κόρης του

Δύο 15χρονες κοπέλες έχασαν τη ζωή τους από πλήγμα της Ρωσίας στο Τσερνίχιβ της Ουκρανίας, σε μια ακόμη τραγωδία που συγκλονίζει τη χώρα. Συγκλονιστικές εικόνες από το σημείο της επίθεσης καταγράφουν έναν πατέρα να βρίσκεται δίπλα στο νεκρό σώμα της κόρης του, ουρλιάζοντας και καταρρέοντας από τον χαμό του παιδιού του.

Οι επιθέσεις, που σημειώθηκαν την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026, προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 19 ανθρώπων σε τρεις ουκρανικές πόλεις, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έδωσαν στη δημοσιότητα οι ουκρανικές αρχές. Πέρα από το Τσερνίχιβ, στόχοι έγιναν η Κρεμεντσούκ και το Ντνίπρο, με πλήγματα σε καταστήματα, πολυκατοικίες και σιδηροδρομικές αποβάθρες.

Τραγωδία στο Τσερνίχιβ με νεκρές έφηβες

Στο Τσερνίχιβ, βόρεια του Κιέβου, ένα ρωσικό πλήγμα στο κέντρο της πόλης είχε ως τραγικό αποτέλεσμα τον θάνατο δύο 15χρονων κοριτσιών. Η επίθεση αυτή, που χαρακτηρίζεται τρομοκρατική από ουκρανικές πηγές, προκάλεσε επίσης τον τραυματισμό τουλάχιστον 11 ανθρώπων, ανάμεσά τους και άλλα παιδιά.

Οι εικόνες που καταγράφηκαν από το σημείο της επίθεσης είναι ιδιαίτερα σκληρές, καθώς δείχνουν έναν πατέρα σε κατάσταση απόγνωσης. Ο άτυχος πατέρας βρέθηκε δίπλα στη σορό της νεκρής κόρης του, μην μπορώντας να διαχειριστεί την απώλεια, με τις κραυγές του να συγκλονίζουν.

Πλήγμα στην Κρεμεντσούκ

Στην Κρεμεντσούκ, μια άλλη επίθεση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της ίδιας ημέρας. Ένα drone έπληξε ένα πολυώροφο κτίριο κατοικιών, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και ανθρώπινες απώλειες. Το αποτέλεσμα του πλήγματος ήταν να χάσουν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι.

Επιπλέον, αρκετοί ακόμη πολίτες τραυματίστηκαν από την επίθεση αυτή. Μεταξύ των τραυματιών καταγράφηκε και ένα παιδί ηλικίας έξι ετών, γεγονός που προσθέτει στην τραγική διάσταση των γεγονότων.

Οι βαρύτερες απώλειες στο Ντνίπρο

Η βαρύτερη απώλεια σε ανθρώπινες ζωές, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, καταγράφηκε στην πόλη του Ντνίπρο. Εκεί, ένα ρωσικό πλήγμα έπληξε μια σιδηροδρομική αποβάθρα, με συνέπεια τον θάνατο 14 ανθρώπων. Το περιστατικό αυτό προκάλεσε σοκ στην περιοχή.

Εκτός από τους νεκρούς, περισσότεροι από 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην επίθεση στο Ντνίπρο. Ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκονται και παιδιά, γεγονός που υπογραμμίζει την ευρεία επίδραση των πληγμάτων στον άμαχο πληθυσμό.

Οι επιθέσεις της 29ης Οκτωβρίου 2026

Οι ρωσικές επιθέσεις της Πέμπτης 29 Οκτωβρίου 2026 έπληξαν συνολικά τρεις ουκρανικές πόλεις, προκαλώντας θύματα και τραυματίες σε διάφορα σημεία. Στο Τσερνίχιβ, ο στόχος ήταν το κέντρο της πόλης με καταστήματα, στην Κρεμεντσούκ μια πολυκατοικία και στο Ντνίπρο μια σιδηροδρομική αποβάθρα.

Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι τουλάχιστον 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από αυτά τα πλήγματα που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι επιθέσεις αυτές προστίθενται στον μακρύ κατάλογο των τραγικών γεγονότων που βιώνει η Ουκρανία.

Με πληροφορίες από: Newsit