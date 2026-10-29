Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία: Συνεχίζονται οι έρευνες, αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών

Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών στην Ισπανία για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα που σημειώθηκε χθες, Τετάρτη, στην Ούρδα, στην επαρχία του Τολέδο. Δύο τρένα υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκαν, με αποτέλεσμα τον θάνατο 69 ανθρώπων, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό των περιφερειακών αρχών. Η τραγωδία, η οποία αποτελεί το χειρότερο σιδηροδρομικό δυστύχημα στη χώρα από το 2013, έχει προκαλέσει σοκ, ενώ οι διασώστες αναζητούν ακόμη επιζώντες στα συντρίμμια.

Ο απολογισμός των θυμάτων και οι έρευνες για επιζώντες

Ο αριθμός των νεκρών από το σιδηροδρομικό δυστύχημα έχει ανέλθει στους 69, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της περιφέρειας Καστίλλη-Λα Μάντσα, Εμιλιάνο Γκαρθία-Πάχε. Ο ίδιος δήλωσε ότι ανθρώπινα λείψανα εντοπίστηκαν στη διάρκεια της νύχτας, ενώ ένας από τους τραυματίες υπέκυψε στο νοσοκομείο. Συνολικά, περισσότεροι από 180 άνθρωποι τραυματίστηκαν, με 57 να νοσηλεύονται ακόμα σε νοσοκομεία της Ισπανίας, εκ των οποίων οι 50 στην Καστίλη-Λα Μάντσα και 15 σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση.

Οι ομάδες διασωστών συνεχίζουν τις προσπάθειές τους με μεγάλη προσοχή, αναζητώντας τυχόν εγκλωβισμένους στα συντρίμμια των δύο τρένων. Η Έστερ Παντίγια, εκπρόσωπος της κυβέρνησης της περιφέρειας, ανέφερε στον τηλεοπτικό σταθμό TVE ότι οι εργασίες επικεντρώνονται σε ένα βαγόνι που παραμένει αναποδογυρισμένο, αν και εξέφρασε επιφύλαξη για την πιθανότητα ύπαρξης άλλων θυμάτων κάτω από αυτό. Στις επιχειρήσεις συμμετέχουν περισσότεροι από 800 στρατιωτικοί και αστυνομικοί, πάνω από 200 οχήματα, τρία ελικόπτερα, ένα κινητό κέντρο διοίκησης, drones και σκύλοι έρευνας, σύμφωνα με το ισπανικό υπουργείο Εσωτερικών.

Ζήτημα διαλεύκανσης των αιτιών και αποζημιώσεων

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, ζήτησε τη «διαλεύκανση» των αιτιών που οδήγησαν στην τραγωδία, τονίζοντας την ανάγκη για πλήρη διερεύνηση. Παράλληλα, ζήτησε «την αποζημίωση, τουλάχιστον σε υλικό επίπεδο», για «τις οικογένειες των θυμάτων αυτής της φρικτής τραγωδίας». Μια δικαστική έρευνα έχει ήδη ξεκινήσει για να διευκρινιστούν τα αίτια του δυστυχήματος.

Στο πλαίσιο αυτό, δικαστής του Τολέδο απαγόρευσε την πρόσβαση στον τόπο του δυστυχήματος σε οποιονδήποτε δεν συμμετέχει στις επιχειρήσεις διάσωσης ή στη δικαστική έρευνα. Ορίστηκε ζώνη αποκλεισμού 2 χιλιομέτρων και προς τις δύο κατευθύνσεις κατά μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής υψηλής ταχύτητας Μαδρίτης-Σεβίλλης, όπου σημειώθηκε η σύγκρουση. Οι έρευνες στρέφονται τόσο στο ενδεχόμενο ανθρώπινου λάθους όσο και στη λειτουργία των εφεδρικών συστημάτων ασφαλείας, μετά από αναφορά για τεχνική βλάβη.

Η στιγμή της σύγκρουσης και η μαρτυρία ιερέα

Η τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (28/10), κοντά στην Ούρδα, όταν ένα τρένο AVE της Renfe προσέκρουσε στο πίσω μέρος ενός ακινητοποιημένου συρμού της Iryo. Οι μαρτυρίες όσων βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή στον τόπο του δυστυχήματος είναι συγκλονιστικές. Ένας ιερέας που έσπευσε να βοηθήσει τους τραυματίες ανέφερε χαρακτηριστικά: «Υπήρχαν πτώματα παντού. Μπορούσες να περπατήσεις ανάμεσά τους».

Την ίδια ημέρα, οι μηχανοδηγοί στην Ισπανία πραγματοποίησαν την προγραμματισμένη απεργία τους, με αίτημα περισσότερες επενδύσεις για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων στη χώρα. Το δυστύχημα αυτό αποτελεί το δεύτερο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα φέτος στην Ισπανία.

Η συγκλονιστική ιστορία της ελληνικής οικογένειας

Μια τριμελής οικογένεια από την Ελλάδα, η οικογένεια Δρίτσα, βρέθηκε ανάμεσα στους επιζώντες της σιδηροδρομικής τραγωδίας. Η μητέρα και οι δύο γιοι της, ο 21χρονος Μάριος και ο 18χρονος Χρήστος, επέβαιναν σε ένα από τα τρένα που συγκρούστηκαν, ενώ ταξίδευαν από τη Μαδρίτη προς τη Σεβίλλη για αναψυχή. Η μητέρα τραυματίστηκε και υπέστη κάταγμα στην κλείδα, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Τολέδο, ενώ οι γιοι της κατάφεραν να βγουν ζωντανοί από τον συρμό.

Ο Μάριος περιέγραψε στην ισπανική εφημερίδα El País τη στιγμή της πρόσκρουσης, λέγοντας πως «ξαφνικά, ο χρόνος σταμάτησε». Η σύγκρουση τους πέταξε από τις θέσεις τους, με τους επιβάτες να εκσφενδονίζονται και να πέφτουν ο ένας πάνω στον άλλο. Ο χώρος του βαγονιού-εστιατορίου, όπου βρίσκονταν η μητέρα και ο Μάριος για πρωινό, μετατράπηκε σε σκηνή καταστροφής, με εκκωφαντικό θόρυβο, έντονη μυρωδιά χώματος και το βαγόνι να εκτροχιάζεται και να ακινητοποιείται υπό μεγάλη κλίση, περίπου 30 μοιρών.

Ιδιαίτερα συγκλονιστική είναι η μαρτυρία του 18χρονου Χρήστου, ο οποίος γλίτωσε από τα χειρότερα χάρη σε μια αλλαγή θέσης λίγο πριν από το δυστύχημα. Ο Χρήστος είχε αποφασίσει να καθίσει στη θέση που είχε αφήσει ελεύθερη ο μεγαλύτερος αδελφός του, Μάριος, ενώ η αρχική του θέση καταστράφηκε ολοσχερώς κατά τη σύγκρουση. Αφού διαπίστωσαν ότι ήταν ζωντανοί, τα αδέλφια κατάφεραν να ξανασμίξουν και να απομακρυνθούν από το κατεστραμμένο βαγόνι, κατευθυνόμενοι προς έναν γειτονικό αγρό με αμυγδαλιές, αφήνοντας πίσω τους τις σκηνές πανικού.

Με πληροφορίες από: News.gr, Ieidiseis, Enikos