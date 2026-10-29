Κατάρρευση βράχου στην Καππαδοκία: Δύο νεκροί και τραυματίες στο υπαίθριο μουσείο Γκιόρεμε

Τραγωδία εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στην Καππαδοκία της Τουρκίας, όταν ένας από τους εντυπωσιακούς βραχώδεις σχηματισμούς της περιοχής, γνωστούς ως «νεραϊδοκαμινάδες», κατέρρευσε. Το περιστατικό συνέβη στην είσοδο του Υπαίθριου Μουσείου Γκιόρεμε, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων. Στην περιοχή έχει σημάνει συναγερμός και βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Τα θύματα και η κινητοποίηση των αρχών

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την κατάρρευση του βράχου, ενώ ένας τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Άλλες αναφορές κάνουν λόγο για πέντε τραυματίες. Το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στο Υπαίθριο Μουσείο του Γκιόρεμε, το οποίο βρίσκεται στην επαρχία Νεβσεχίρ και αποτελεί ένα από τα δημοφιλέστερα τουριστικά αξιοθέατα της Τουρκίας.

Αμέσως μετά το συμβάν, πολυάριθμες ομάδες έκτακτης ανάγκης, ασθενοφόρα, αστυνομία, χωροφυλακή, η υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών AFAD και ομάδες υγείας έσπευσαν στο σημείο. Οι προσπάθειες έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται εντατικά, καθώς υπάρχουν αναφορές για ανθρώπους που ενδέχεται να έχουν παγιδευτεί κάτω από τα συντρίμμια.

Δηλώσεις του κυβερνήτη και των αρχών

Ο κυβερνήτης του Νεβσεχίρ, Χουσεΐν Κοκ, δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι η κατολίσθηση προκλήθηκε από υπερβολική βροχόπτωση. «Από τις 3:15 μ.μ. σήμερα, υπήρξε κατολίσθηση που προκλήθηκε από υπερβολική βροχόπτωση», ανέφερε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε ότι «ως αποτέλεσμα της κατολίσθησης στην πόλη Γκιόρεμε της επαρχίας Νεβσεχίρ, δυστυχώς έχουμε φτάσει μέχρι στιγμής στις σορούς δύο ανθρώπων και έχουμε στείλει έναν τραυματία στο νοσοκομείο».

Ο κυβερνήτης τόνισε επίσης ότι «οι προσπάθειες έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται στο σημείο. Η πολιτεία μας συνεχίζει το έργο της στο σημείο με όλα τα μέσα που διαθέτει». Από την πλευρά τους, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι έχουν κινητοποιήσει όλα τα μέσα που τους έχει διαθέσει το κράτος και καταβάλλουν προσπάθειες για να διαπιστώσουν εάν υπάρχουν εγκλωβισμένοι. Έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και έχει προχωρήσει σε εκκενώσεις, ενώ η περιοχή του συμβάντος έχει αποκλειστεί με ζώνη ασφαλείας. Στην υπόλοιπη περιοχή δεν έχει παρουσιαστεί κανένα πρόβλημα, καθώς πρόκειται για ένα μεμονωμένο περιστατικό.

Τα αίτια του περιστατικού

Αν και εκτιμάται ότι η κατάρρευση ενδέχεται να προκληθεί από τις ισχυρές βροχοπτώσεις που έπληξαν την περιοχή, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση για τα ακριβή αίτια του περιστατικού. Ο κυβερνήτης Κοκ ανέφερε την υπερβολική βροχόπτωση ως παράγοντα της κατολίσθησης.

Οι αρχές έχουν δηλώσει ότι τα αίτια του συμβάντος θα διερευνηθούν διεξοδικά μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης έρευνας και διάσωσης. Αυτή τη στιγμή, απόλυτη προτεραιότητα είναι να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν τραυματίες κάτω από τα συντρίμμια και να παρασχεθεί κάθε δυνατή βοήθεια στους πληγέντες.

Οι «Καμινάδες των Νεράιδων»

Οι «Καμινάδες των Νεράιδων» αποτελούν εντυπωσιακούς φυσικούς βραχώδεις σχηματισμούς, χαρακτηριστικούς της περιοχής της Καππαδοκίας, στην κεντρική Τουρκία. Πρόκειται για ψηλούς, στενούς βράχους με κωνικό ή κυλινδρικό σχήμα, οι οποίοι συχνά μοιάζουν με τεράστιες πέτρινες καμινάδες που έχουν στην κορυφή τους ένα φυσικό «καπέλο».

Οι σχηματισμοί αυτοί δημιουργήθηκαν έπειτα από εκατομμύρια χρόνια γεωλογικών διεργασιών. Η ηφαιστειακή δραστηριότητα κάλυψε την περιοχή με στρώματα τέφρας, τα οποία στερεοποιήθηκαν σχηματίζοντας μαλακά πετρώματα. Η διάβρωση από τον άνεμο και το νερό διαμόρφωσε σταδιακά αυτά τα μοναδικά τοπία που προσελκύουν χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis