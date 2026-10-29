Η φονική σύγκρουση τρένων στην Ισπανία: Τρία κρίσιμα λάθη οδήγησαν σε 68 θανάτους

Η Ισπανία θρηνεί 68 νεκρούς μετά τη φονική σύγκρουση ενός τρένου της Iryo με ένα AVE της Renfe, ένα δυστύχημα που έχει προκαλέσει σειρά ερωτημάτων σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη. Οι πρώτες πληροφορίες και αναλύσεις υποδεικνύουν ότι τουλάχιστον τρία διαδοχικά προβλήματα οδήγησαν στην τραγωδία, αναδεικνύοντας κρίσιμα ζητήματα ασφαλείας και πρωτοκόλλων. Η ισπανική εφημερίδα EL PAÍS ανασυνθέτει λεπτό προς λεπτό τα γεγονότα, φωτίζοντας τα σημεία που χρήζουν διερεύνησης.

Η βλάβη στο σύστημα ασφαλείας LZB

Ένα από τα πρώτα και σημαντικότερα προβλήματα που αναδείχθηκαν αφορά την απώλεια μετάδοσης του συστήματος ασφαλείας LZB. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώθηκε από τον υπουργό Όσκαρ Πουέντε σε συνέντευξη Τύπου. Το σύστημα LZB είναι ζωτικής σημασίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας των τρένων, καθώς ελέγχει την κίνησή τους σε συγκεκριμένα τμήματα της σιδηροδρομικής γραμμής.

Πηγές από τον κλάδο των σιδηροδρόμων αναφέρουν ότι τέτοιου είδους βλάβες, αν και όχι συχνές, μπορούν να συμβούν. Ο υπουργός Πουέντε διευκρίνισε ότι η διακοπή λειτουργίας του συστήματος στο συγκεκριμένο τμήμα οφειλόταν σε ένα πρόβλημα πληροφορικής. Αυτή η εξέλιξη δημιούργησε μια μη κανονική κατάσταση κυκλοφορίας, μεταφέροντας τη διαχείριση των τρένων στις εντολές του Κέντρου Ελέγχου της Adif.

Η αυτόματη ακινητοποίηση των συρμών

Η διακοπή λειτουργίας του συστήματος LZB είχε ως άμεση συνέπεια την αυτόματη ακινητοποίηση αρκετών τρένων που κινούνταν στην περιοχή. Σύμφωνα με ανάλυση της EL PAÍS, η οποία βασίστηκε σε δεδομένα θέσης των συρμών, το τρένο AVE που ενεπλάκη στο δυστύχημα σταμάτησε περίπου στις 08:30 το πρωί. Αυτή η ώρα συμπίπτει με την αναφερόμενη από το υπουργείο στιγμή εμφάνισης της βλάβης στο LZB.

Η κατάσταση αυτή εκτιμήθηκε αρχικά ως προσωρινή. Το πρωτόκολλο προέβλεπε ότι κάθε τρένο θα ξεκινούσε ξανά, θα έφτανε στο επόμενο πλευρικό φωτόσημα και θα συνέχιζε την πορεία του υπό την κάλυψη του συστήματος πλευρικής σηματοδότησης (BSL). Ωστόσο, η εξάρτηση από τις εντολές του Κέντρου Ελέγχου της Adif αποδείχθηκε καθοριστική.

Οι εντολές από το κέντρο ελέγχου της Adif

Λίγο μετά την ακινητοποίηση των τρένων, το Κέντρο Ελέγχου της Adif επικοινώνησε με τους συρμούς προκειμένου να ρυθμίσει την κυκλοφορία. Ωστόσο, στις 08:36 σημειώθηκε ένα δεύτερο κρίσιμο σφάλμα που έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια. Το τρένο AVE έλαβε εντολή από το Κέντρο Ελέγχου της Adif να συνεχίσει την πορεία του με «κανονική πορεία».

Αυτή η εντολή θεωρείται ιδιαίτερα προβληματική, καθώς το τρένο δεν θα έπρεπε να κινηθεί ξανά με κανονική ταχύτητα υπό τις δεδομένες συνθήκες. Ο υπουργός Όσκαρ Πουέντε είχε κάνει λόγο, κατά την πρώτη ενημέρωση των δημοσιογράφων, για μια «ανεξήγητη» εντολή επανέναρξης της κανονικής κυκλοφορίας, η οποία δόθηκε από το Κέντρο Ελέγχου της Adif, υπογραμμίζοντας το μέγεθος του προβλήματος.

Τα ερωτήματα για τα πρωτόκολλα ασφαλείας

Η ανάλυση της ισπανικής εφημερίδας EL PAÍS, η οποία ανασυνθέτει λεπτό προς λεπτό τα γεγονότα, θέτει σοβαρά ερωτήματα για τις εντολές που δόθηκαν, τα πρωτόκολλα ασφαλείας και τις ευθύνες που μένει να διερευνηθούν. Η αδυναμία του τρένου της Iryo να ξεκινήσει, σε συνδυασμό με τη βλάβη του LZB και τις εντολές του Κέντρου Ελέγχου, συνθέτουν ένα περίπλοκο σκηνικό.

Οι μέχρι στιγμής πληροφορίες δείχνουν ότι υπήρξαν τουλάχιστον τρία διαδοχικά προβλήματα που οδήγησαν στη φονική σύγκρουση. Η διερεύνηση θα εστιάσει στο πώς διαχειρίστηκε η κατάσταση μετά την απώλεια του συστήματος LZB και γιατί δόθηκαν εντολές που ενδεχομένως να μην ήταν συμβατές με την ασφαλή λειτουργία των σιδηροδρόμων.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis