Ερωτήματα για το ψυχιατρικό ιστορικό του δράστη των πυροβολισμών στην Τραπ του Παρισιού

Ερωτήματα προκαλεί το ψυχιατρικό ιστορικό του 39χρονου δράστη των ρατσιστικών επιθέσεων που σημειώθηκαν την περασμένη Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2026 στις περιοχές Τραπ και Λα Βεριέρ, κοντά στο Παρίσι. Ο Κέβιν Τ., ο οποίος πυροβολούσε μέσα από το αυτοκίνητό του, φέρεται να πάσχει από σχιζοφρένεια εδώ και αρκετά χρόνια και να λαμβάνει σχετική φαρμακευτική αγωγή. Από την επίθεση έχασε τη ζωή του ένας 26χρονος άνδρας, ενώ πέντε ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων και μία 12χρονη.

Το ψυχιατρικό ιστορικό του 39χρονου δράστη

Σύμφωνα με πηγή που έχει γνώση της υπόθεσης και μίλησε τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ο 39χρονος Κέβιν Τ. πάσχει εδώ και αρκετά χρόνια από σχιζοφρένεια. Ο ίδιος λαμβάνει σχετική φαρμακευτική αγωγή για την ψυχική αυτή διαταραχή, η οποία μπορεί να επηρεάσει την αντίληψη της πραγματικότητας, τα συναισθήματα και τη συμπεριφορά του ατόμου. Κατά την κράτησή του το Σαββατοκύριακο, ο Κέβιν Τ. είχε δηλώσει στους ερευνητές ότι κάνει θεραπεία για τη συγκεκριμένη ασθένεια.

Περαιτέρω εξετάσεις έδειξαν ότι οι αιματολογικές του εξετάσεις περιείχαν ίχνη κάνναβης και κοκαΐνης. Ο δράστης, κάτοικος της περιοχής Ιβελίν, άνοιξε πυρ μέσα από το αυτοκίνητό του το πρωί της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου 2026, προκαλώντας τον θάνατο ενός άνδρα και τον τραυματισμό πέντε άλλων.

Η εξέλιξη της κράτησης και η ψυχιατρική παρακολούθηση

Η κράτηση του Κέβιν Τ. τέθηκε προσωρινά σε αναστολή μετά από ψυχιατρική εξέταση που πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου 24 Οκτωβρίου. Η απόφαση αυτή ελήφθη σύμφωνα με την Αντιτρομοκρατική Εισαγγελία της Γαλλίας (PNAT).

Μετά την αναστολή της κράτησής του, ο 39χρονος μεταφέρθηκε στο ψυχιατρικό ιατρείο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Παρισιού. Εκεί, τέθηκε υπό παρακολούθηση για ένα διάστημα που μπορεί να φτάσει τις 48 ώρες, προκειμένου να αξιολογηθεί περαιτέρω η κατάσταση της ψυχικής του υγείας.

Τα θύματα της επίθεσης

Από τους πυροβολισμούς που άνοιξε ο Κέβιν Τ. στις περιοχές Τραπ και Λα Βεριέρ, έχασε τη ζωή του ο 26χρονος Πενγκό Μποσιό Ουανγκί, Γάλλος αφρικανικής καταγωγής. Η οικογένεια του άτυχου 26χρονου εξέφρασε, μέσω του δικηγόρου της, την έκπληξή της για την αναστολή της κράτησης του υπόπτου για ψυχιατρικούς λόγους.

Εκτός από τον νεκρό, πέντε ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των επιθέσεων. Ανάμεσα στους τραυματίες ήταν και ένα κορίτσι 12 ετών. Σύμφωνα με τον δήμαρχο της Λα Βεριέρ, Νικολά Ντενβίλ, η κατάσταση της υγείας του κοριτσιού δεν εμπνέει πλέον ανησυχία.

Αντιδράσεις και προβληματισμοί για την αναστολή της κράτησης

Ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, Γιασίν Μπουζρού, χαρακτήρισε τις περιπτώσεις αναστολής κράτησης για ψυχιατρικούς λόγους ως «πολύ σπάνιες» στην πράξη, εκφράζοντας την έκπληξη της οικογένειας. Ο Μπουζρού έκανε λόγο για μια «ανησυχητική επαναλαμβανόμενη τάση», υποστηρίζοντας ότι όταν μια επίθεση προέρχεται από την ακροδεξιά, το ζήτημα της ψυχικής υγείας τίθεται πολύ γρήγορα, με τον δράστη να παρουσιάζεται ως «αναγκαστικά ψυχικά διαταραγμένος».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιέζ, δήλωσε ότι η αναστολή της κράτησης για ψυχιατρικούς λόγους «συμβαίνει αρκετά συχνά». Ο υπουργός τόνισε ότι τέτοιες αναστολές παρατηρούνται ακόμη και σε υποθέσεις ισλαμιστικής τρομοκρατίας, υποδεικνύοντας ότι δεν πρόκειται για ασυνήθιστη πρακτική.

Με πληροφορίες από: Newsit