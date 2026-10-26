Αναζητείται «βαθύ λαρύγγι» στην ΑΑΔΕ για την υπόθεση Pizza Fan, ενώ εργαζόμενοι διαμαρτύρονται

Νέες εξελίξεις σημειώνονται στην υπόθεση της Pizza Fan, καθώς οι αρχές αναζητούν έναν πληροφοριοδότη εντός των οικονομικών υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Ο πληροφοριοδότης φέρεται να παρείχε εκ των έσω ενημέρωση στον Κώστα Αντάρα, ιδιοκτήτη της αλυσίδας, σχετικά με επικείμενους ελέγχους. Την ίδια στιγμή, χιλιάδες εργαζόμενοι της εταιρείας βρίσκονται σε ομηρία, με αποτέλεσμα να συγκεντρωθούν σήμερα έξω από τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στο Χαλάνδρι, διεκδικώντας τα δεδουλευμένα τους και ζητώντας απαντήσεις για το μέλλον τους.

Αναζήτηση πληροφοριοδότη στην ΑΑΔΕ

Το κύκλωμα της Pizza Fan φέρεται να διέθετε πληροφοριοδότη μέσα στις οικονομικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, ο οποίος ενημέρωνε τον Κώστα Αντάρα για επικείμενους ελέγχους. Η ενημέρωση αυτή του επέτρεπε να καλύπτει τα ίχνη της φερόμενης απάτης. Η ενδεχόμενη εμπλοκή ενός «πληροφοριοδότη» προκύπτει από καταγγελίες και καταθέσεις μαρτύρων, οι οποίοι ανέφεραν ότι οι εμπλεκόμενοι στην απάτη λάμβαναν εκ των προτέρων γνώση για τους ελέγχους.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσίλης, έδωσε εντολή για την αποκάλυψη του «βαθύ λαρυγγιού» εντός της Αρχής. Συγκεκριμένα, η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΑΑΔΕ ζήτησε εγγράφως τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου από τις αρμόδιες διευθύνσεις της Ελληνικής Αστυνομίας να πληροφορηθεί αν προκύπτει από την έρευνά τους ή από στοιχεία που έχουν στην κατοχή τους ενδεχόμενη εμπλοκή συγκεκριμένων υπαλλήλων της ΑΑΔΕ στις καταγγελίες περί φερόμενης ενημέρωσης των ελεγχόμενων για επικείμενο έλεγχο στην κατηγορούμενη για φοροδιαφυγή επιχείρηση εστίασης Pizza Fan.

Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και δικαστικές εξελίξεις

Εν τω μεταξύ, με εντολή του επικεφαλής της ανεξάρτητης Αρχής, επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, δεσμεύτηκαν όλα τα περιουσιακά στοιχεία των κατηγορουμένων στην υπόθεση της Pizza Fan, όπως και σε αυτή του «Χωριάτικου». Στην εντολή δέσμευσης περιλαμβάνονται τραπεζικοί λογαριασμοί και θυρίδες.

Ωστόσο, και στις δύο υποθέσεις προβλέπεται ρητή εξαίρεση για τους τραπεζικούς λογαριασμούς μισθοδοσίας, ώστε να μην τεθούν σε διακινδύνευση οι απαιτήσεις των εργαζομένων. Ένας προς έναν οι συλληφθέντες περνούν την πόρτα του ανακριτή στην Ευελπίδων για να απολογηθούν, με τον Κώστα Αντάρα να απολογείται την Τρίτη. Διώξεις έχουν ασκηθεί για την υπόθεση σε 23 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται 103. Ανάμεσα τους είναι και ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας, Κωνσταντίνος Αντάρας. Στην υπόθεση του «Χωριάτικου» συνελήφθη ο πρώην συνδικαλιστής της ΓΕΝΟΠ, Ρίζος Ρίζος, ως το δεξί χέρι του Γιαννακόπουλου.

Συγκέντρωση εργαζομένων στο Χαλάνδρι

Σε ομηρία παραμένουν οι 2.500 εργαζόμενοι της Pizza Fan, μετά το αιφνιδιαστικό λουκέτο στα υποκαταστήματα της εταιρείας. Εργαζόμενοι συγκεντρώθηκαν σήμερα, Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, έξω από τα κεντρικά της εταιρείας στο Χαλάνδρι, για να διεκδικήσουν τα δεδουλευμένα τους και να ζητήσουν ενημέρωση για την κατάσταση που επικρατεί.

Η κινητοποίηση αυτή αποφασίστηκε στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 24 Οκτωβρίου στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας, καθώς οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε απόγνωση και χωρίς καμία επίσημη ενημέρωση από τη διοίκηση της εταιρείας.

Μαρτυρίες εργαζομένων και προβληματισμός

Η Μαρία, η οποία εργαζόταν στο υποκατάστημα της Ηλιούπολης, δήλωσε: «Το αφεντικό μας ήταν άψογο, δεν έχω κανένα παράπονο. Με το που πήγαινε ο μήνας μας πλήρωνε κανονικά, όλα στην ώρα τους. Από τη μια στιγμή στην άλλη, την περασμένη Πέμπτη που είχα ρεπό, έμαθα ότι κλείνουν το μαγαζί μέχρι νεοτέρας. Κι αυτό το έμαθα μέσω διαδικτύου, δεν με ενημέρωσε κανείς. Έμαθα για φοροδιαφυγή που από 25 εκατομμύρια πήγε στα 35. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε παιδιά πίσω μας και δεν ξέρουμε τι θα τα ταΐσουμε. Δεν έχουμε να πληρώσουμε τη ΔΕΗ, δεν έχουμε να πληρώσουμε ενοίκιο, τίποτα. Δεν ξέρω τι θα συμβεί. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι ο κύριος Αντάρας τα έκανε μαντάρα και μας δημιούργησε λαχτάρα. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο».

Ο Γιάννης, ένας άλλος εργαζόμενος, πρόσθεσε: «Ήμουν ρεπό εκείνη την ημέρα και το έμαθα τηλεφωνικά την επομένη. Μου είπαν απλώς ότι το μαγαζί κλείνει “για κάποιους λόγους”. Μετά από την τηλεόραση μάθαμε τι ακριβώς συνέβη. Ψάχνουμε ήδη για δουλειά, αλλά δεν είναι εύκολη η κατάσταση. Ήταν η μόνη μου δουλειά αυτή. Δεν έχουμε καμία απολύτως ενημέρωση από τη διοίκηση. Γι’ αυτό βρεθήκαμε σήμερα εδώ: για να πάρουμε ενημέρωση, να ξέρουμε τι θα κάνουμε. Θα περιμένουμε να ανοίξει η εταιρεία; Θα πάμε αλλού για δουλειά; Θα πάμε στο ταμείο ανεργίας; Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε». Ο ίδιος εκτίμησε ότι πολλές ειδήσεις από τις αποκαλύψεις που έρχονται στη δημοσιότητα είναι αναληθείς. Στα Χανιά, εργαζόμενοι ανέφεραν ότι «Μας έπαιρναν την κάρτα εργασίας και δήλωναν ό,τι ήθελαν». Η ζημία στο Δημόσιο ξεπερνά τα 25 εκατομμύρια ευρώ.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki