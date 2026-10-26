Η περιουσία του Ντόναλντ Τραμπ σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο αυξήθηκε σημαντικά εν μέσω πολέμου

Η προσωπική περιουσία του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε μετοχές πετρελαίου και φυσικού αερίου έχει αυξηθεί σημαντικά, φτάνοντας πλέον σε εκτιμώμενη αξία μεταξύ 22,5 εκατομμυρίων και 81,6 εκατομμυρίων δολαρίων. Αυτή η αύξηση καταγράφεται εν μέσω του πολέμου με το Ιράν, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με τις σημαντικά υψηλότερες τιμές φυσικού αερίου που πληρώνουν οι Αμερικανοί πολίτες. Τα στοιχεία προέρχονται από νέα έκθεση των Δημοκρατικών για την Κοινή Οικονομική Επιτροπή του Κογκρέσου.

Η αύξηση της περιουσίας του πρώην προέδρου

Σύμφωνα με την έκθεση, η αξία των μετοχών πετρελαίου και φυσικού αερίου στο χαρτοφυλάκιο του Ντόναλντ Τραμπ έχει αυξηθεί κατά μέσο όρο 43% από το τέλος του 2025. Συγκεκριμένα, η αξία αυτή κυμαινόταν μεταξύ 12,6 εκατομμυρίων και 46 εκατομμυρίων δολαρίων στο τέλος του 2025, ενώ σήμερα έχει φτάσει τα 22,5 εκατομμύρια έως 81,6 εκατομμύρια δολάρια.

Μεταξύ των εννέα μετοχών που αποτελούν τις μεγαλύτερες συμμετοχές του Τραμπ στον τομέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, οι εταιρείες Chevron και ExxonMobil αντιπροσωπεύουν το σημαντικότερο μερίδιο. Η Δημοκρατική μειοψηφία βασίστηκε σε στοιχεία από την LSEG Data Analytics για τη σύνταξη της έκθεσης.

Συναλλαγές σε μετοχές πετρελαίου και φυσικού αερίου

Η έκθεση διαπίστωσε επίσης ότι ο πρόεδρος πραγματοποίησε σημαντικές συναλλαγές σε μετοχές πετρελαίου και φυσικού αερίου κατά τη διάρκεια του πολέμου. Συγκεκριμένα, αγόρασε μετοχές αξίας μεταξύ 4,7 εκατομμυρίων και 17,5 εκατομμυρίων δολαρίων από τον Μάρτιο, μετά την έναρξη του πολέμου, έως τα τέλη Αυγούστου. Τα στοιχεία αυτά είναι τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα.

Παράλληλα με τις αγορές, η μειοψηφία διαπίστωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ πούλησε μετοχές πετρελαίου και φυσικού αερίου αξίας μεταξύ 2 εκατομμυρίων και 5,4 εκατομμυρίων δολαρίων στο ίδιο χρονικό διάστημα. Η έκθεση, η οποία αποκτήθηκε από το CBS News, βασίζεται στις οικονομικές καταθέσεις του προέδρου στο Γραφείο Κυβερνητικής Δεοντολογίας, όπου οι δηλούντες υποχρεούνται να αναφέρουν μόνο εύρη συναλλαγών και όχι συγκεκριμένα ποσά.

Οι δηλώσεις του Τραμπ στην Τζόρτζια

Ενώ οι Αμερικανοί αντιμετωπίζουν υψηλότερες τιμές φυσικού αερίου, ο πρόεδρος Τραμπ το βράδυ του Σαββάτου, σε συγκέντρωση στην Τζόρτζια, καυχήθηκε για τα κέρδη της αμερικανικής βιομηχανίας πετρελαίου και φυσικού αερίου. Δήλεσε ότι οι εταιρείες «βγάζουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια» λόγω των όσων συνέβησαν στη Μέση Ανατολή.

Ο πρόεδρος προέβλεψε επίσης ότι οι τιμές στην αντλία θα «μειωθούν δραματικά» μόλις τελειώσει ο πόλεμος, καθώς, όπως είπε, «υπάρχει τόσο πολύ πετρέλαιο». Αναφέρθηκε στο Στενό του Ορμούζ, όπου υπάρχουν πλοία που περιμένουν, και τόνισε ότι «τα βγάζουμε τόσο γρήγορα». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι σύμβουλοί του τον είχαν προτρέψει να μην αναφέρει πόσα χρήματα κερδίζει η βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου από το χάος στη Μέση Ανατολή.

Το κόστος για τους Αμερικανούς πολίτες

Οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ έρχονται σε μια περίοδο όπου οι Αμερικανοί πολίτες καλούνται να πληρώσουν σημαντικά υψηλότερες τιμές για το φυσικό αέριο, ως άμεση συνέπεια των επιπτώσεων του πολέμου. Η αύξηση της προσωπικής του περιουσίας στον κλάδο του πετρελαίου και του φυσικού αερίου συμπίπτει με αυτή την οικονομική επιβάρυνση για τους καταναλωτές.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως ο πλουσιότερος άνθρωπος που υπηρέτησε ως πρόεδρος, διαθέτει ένα τεράστιο χαρτοφυλάκιο μετοχών με συμμετοχές σε όλους τους τομείς της οικονομίας, πέραν των ενεργειακών. Η έκθεση των Δημοκρατικών υπογραμμίζει τις οικονομικές διαστάσεις των διεθνών εξελίξεων για την προσωπική του περιουσία.

Με πληροφορίες από: Topontiki