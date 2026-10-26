Έκθεση του ΟΗΕ κατηγορεί το Ισραήλ για «εξόντωση» στη Δυτική Όχθη και «γενοκτονία» στη Γάζα

Ερευνητές που έχουν οριστεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών κατηγορούν το Ισραήλ ότι διαπράττει το έγκλημα κατά της ανθρωπότητας της «εξόντωσης» στη Δυτική Όχθη και ότι συνεχίζει να διαπράττει «γενοκτονία» στη Λωρίδα της Γάζας. Τα σοβαρά αυτά συμπεράσματα περιλαμβάνονται σε μια νέα έκθεση της Ανεξάρτητης Διεθνούς Επιτροπής Έρευνας, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα τη Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2026. Η δημοσιοποίηση της έκθεσης πραγματοποιείται την παραμονή των γενικών εκλογών στο Ισραήλ, με την επιτροπή να διευκρινίζει ότι οι θέσεις της δεν εκφράζουν επίσημα τον ΟΗΕ.

Οι κατηγορίες για τη Δυτική Όχθη

Στη Δυτική Όχθη, την οποία το Ισραήλ κατέχει από το 1967, οι ερευνητές εκτιμούν ότι οι ισραηλινές αρχές και δυνάμεις έχουν εξαπολύσει μια «εκτεταμένη και συστηματική επίθεση» κατά αμάχων. Αυτή η επίθεση, σύμφωνα με την επιτροπή, πραγματοποιήθηκε μέσω στρατιωτικών επιχειρήσεων που ενισχύθηκαν από τη συνεχή βία των εποίκων.

Τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που καταγράφονται στην έκθεση περιλαμβάνουν την εξόντωση, τα βασανιστήρια, τους βιασμούς και άλλες μορφές σεξουαλικής βίας. Επιπλέον, αναφέρονται διώξεις με βάση την εθνικότητα, τη φυλή και την εθνοτική καταγωγή. Η έκθεση κάνει επίσης λόγο για εγκλήματα πολέμου, μεταξύ των οποίων η εκ προθέσεως δολοφονία.

Η στοχοποίηση Παλαιστινίων αμάχων σε διάφορα σημεία της Δυτικής Όχθης, κατά την επιτροπή, δείχνει υψηλό βαθμό συντονισμού και οργανωμένου σχεδιασμού, αποτελώντας αποτέλεσμα κρατικής πολιτικής. Οι ισραηλινές αρχές, προσθέτει η έκθεση, «γνώριζαν και σκόπευαν» η βία των εποίκων να αποτελεί μέρος της επίθεσης, ενώ μετά την επίθεση της Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023, επιδίωξαν να επιβάλουν συλλογική τιμωρία στον πληθυσμό.

Συνεχιζόμενη γενοκτονία στη Γάζα

Όσον αφορά τη Λωρίδα της Γάζας, η έρευνα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι ισραηλινές αρχές και δυνάμεις συνεχίζουν να διαπράττουν πράξεις γενοκτονίας. Αυτές οι πράξεις φέρονται να γίνονται με την πρόθεση να εξοντώσουν, εν όλω ή εν μέρει, τον παλαιστινιακό πληθυσμό της περιοχής. Η επιτροπή καλεί το Ισραήλ να τερματίσει τη γενοκτονία και να ενεργήσει άμεσα.

Αυτά τα πορίσματα για τη Γάζα δεν είναι νέα, καθώς η επιτροπή είχε καταλήξει στο ίδιο συμπέρασμα και στην προηγούμενη έκθεσή της, τον Σεπτέμβριο του 2025.

Οι δηλώσεις του προέδρου της επιτροπής

Ο πρόεδρος της επιτροπής, ο Ινδός δικαστής Σρινιβάσαν Μουραλιδάρ, δήλωσε ότι οι σκόπιμες δολοφονίες και οι τραυματισμοί αμάχων, οι καταστροφές κατοικιών και η επίμονη άρνηση του Ισραήλ να αναλάβει ευθύνη, εντάσσονται σε μια ευρύτερη στρατηγική εξόντωσης και εκτοπισμού των Παλαιστινίων. Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτή η στρατηγική επιβάλλει συνθήκες διαβίωσης που καθιστούν τη ζωή «αφόρητη».

Ο Μουραλιδάρ πρόσθεσε ότι η εξίσωση της παλαιστινιακής κρατικής υπόστασης με απειλή για την ύπαρξη του Ισραήλ υπονομεύει κάθε βιώσιμη προσπάθεια για την άσκηση του δικαιώματος των Παλαιστινίων στην αυτοδιάθεση.

Η αντίδραση του Ισραήλ

Το Ισραήλ απορρίπτει κατηγορηματικά τα πορίσματα της έκθεσης, όπως είχε πράξει και με την προηγούμενη έκθεση του Σεπτεμβρίου 2025. Ο πρεσβευτής του Ισραήλ στη Γενεύη, Ντάνιελ Μερόν, κατηγόρησε την επιτροπή για προσπάθεια απονομιμοποίησης του κράτους και για «δαιμονοποίησή» του.

Σε ανακοίνωσή της, η ισραηλινή αντιπροσωπεία στον ΟΗΕ υποστήριξε ότι η νέα έκθεση αποτελεί ακόμη μία εκδήλωση εκστρατείας παραπληροφόρησης, με στόχο να παρουσιαστεί η ίδια η ύπαρξη του Ισραήλ ως εγκληματική. Ο Ντάνιελ Μερόν δήλωσε ότι οι προσπάθειες αμφισβήτησης της νομιμοποίησης του κράτους συνεχίζονται και σήμερα, ενώ κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να απαιτήσει την άμεση διάλυση της επιτροπής.

Το ιστορικό της επιτροπής

Η Ανεξάρτητη Διεθνής Επιτροπή Έρευνας συστάθηκε το 2021 υπό την εντολή του ΟΗΕ. Την προηγούμενη χρονιά, συγκεκριμένα τον Σεπτέμβριο του 2025, είχε δημοσιεύσει έκθεση στην οποία κατέληγε ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα. Τότε, η ισραηλινή πλευρά είχε χαρακτηρίσει τα συμπεράσματα αυτά «αντισημιτικά και ψευδή».

Πρόεδρος της επιτροπής έχει διατελέσει η Νοτιοαφρικανή δικαστής Νάβι Πιλάι, ενώ επικεφαλής της είναι πλέον ο Ινδός Σρινιβάσαν Μουραλιδάρ.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit