Μπανγκλαντές: Πάνω από 1.200 θάνατοι από ιλαρά – Προειδοποιήσεις για έξαρση άλλων θανατηφόρων ασθενειών

Ειδικοί έχουν προειδοποιήσει για τον κίνδυνο θανατηφόρων επιδημιών διφθερίτιδας, κοκκύτη και πολιομυελίτιδας στο Μπανγκλαντές. Η χώρα αντιμετωπίζει ήδη μια επιδημία ιλαράς, η οποία έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 1.200 ανθρώπους, σύμφωνα με έκθεση που είδε το AFP στις 26 Οκτωβρίου 2026. Η συνεχιζόμενη έξαρση της ιλαράς αποτελεί μια κρίσιμη δοκιμασία και ένα κάλεσμα αφύπνισης, υποδηλώνοντας επιδείνωση του συστήματος εμβολιασμού της χώρας.

Επιδημία ιλαράς με πάνω από 1.200 θύματα

Η επιδημία ιλαράς στο Μπανγκλαντές ξεκίνησε τον Μάρτιο και έχει αναδειχθεί ως μία από τις πιο θανατηφόρες στην ιστορία της χώρας. Μέχρι στιγμής, έχει προκαλέσει τον θάνατο σε περισσότερους από 1.200 ανθρώπους, σύμφωνα με στοιχεία της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας (DGHS). Τα καταγεγραμμένα κρούσματα ιλαράς ξεπερνούν τα 220.000, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η ιλαρά θεωρείται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) ως μία από τις πιο μεταδοτικές ασθένειες. Ο ΠΟΥ εκτιμά ότι προκαλεί περίπου 95.000 θανάτους κάθε χρόνο παγκοσμίως, κυρίως σε μη εμβολιασμένα παιδιά κάτω των πέντε ετών.

Προειδοποιήσεις για έξαρση άλλων ασθενειών

Η έκθεση, η οποία υποβλήθηκε στην κυβέρνηση του Μπανγκλαντές από ανεξάρτητη επιτροπή εμπειρογνωμόνων, τόσο από τη χώρα όσο και από διεθνείς οργανισμούς, προειδοποιεί για σοβαρούς κινδύνους. «Χωρίς επείγοντα μέτρα, τα κρούσματα κοκκύτη, διφθερίτιδας, ακόμη και πολιομυελίτιδας (…) είναι μόνο θέμα χρόνου», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην έκθεση.

Οι ειδικοί τονίζουν την ανάγκη άμεσης παρέμβασης για την ενίσχυση του προγράμματος εμβολιασμού, προκειμένου να αποτραπούν περαιτέρω θανατηφόρες επιδημίες. Η τρέχουσα κατάσταση με την ιλαρά λειτουργεί ως ένα ισχυρό «καμπανάκι» για την επιδείνωση του συστήματος εμβολιασμού της χώρας.

Αξιολόγηση του προγράμματος εμβολιασμού

Με την υποστήριξη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), της UNICEF, της συμμαχίας εμβολίων Gavi και άλλων εταίρων, η κυβέρνηση του Μπανγκλαντές επιστράτευσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα μια 70μελή ομάδα. Σκοπός της ομάδας αυτής ήταν η αξιολόγηση του προγράμματος εμβολιασμού της χώρας και ο εντοπισμός των αδυναμιών του.

Η αξιολόγηση της ομάδας αποκάλυψε ότι μόνο το 82% των παιδιών είχαν επικαιροποιημένα εμβόλια. Το ποσοστό αυτό βρίσκεται κάτω από τον στόχο του 95% που έχουν θέσει οι αρχές, γεγονός που υπογραμμίζει τις ελλείψεις στην κάλυψη των εμβολιασμών.

Καθυστερήσεις και ιστορικό εμβολιασμών

Το Μπανγκλαντές θεωρούνταν για μεγάλο χρονικό διάστημα ότι είχε επιτύχει σημαντικά στον τομέα των εμβολιασμών. Ωστόσο, η εκστρατεία εμβολιασμού κατά της ιλαράς, η οποία είχε προγραμματιστεί για το 2024, έχει καθυστερήσει. Η καθυστέρηση αυτή οφείλεται στην αποδιοργάνωση των κυβερνητικών υπηρεσιών, η οποία προέκυψε μετά την πτώση της πρώην πρωθυπουργού Σέιχ Χασίνα.

Η πολιτική αστάθεια και οι αναταραχές στις κυβερνητικές δομές φαίνεται να έχουν επηρεάσει άμεσα την υλοποίηση κρίσιμων προγραμμάτων δημόσιας υγείας, όπως οι εκστρατείες εμβολιασμού, αφήνοντας ευάλωτο ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού.

Οι κίνδυνοι των ασθενειών

Εκτός από την ιλαρά, οι ειδικοί εφιστούν την προσοχή στους κινδύνους που εγκυμονούν οι άλλες ασθένειες για τις οποίες προειδοποιούν. Ο κοκκύτης, για παράδειγμα, είναι μια εξαιρετικά μεταδοτική ασθένεια που μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές και θάνατο, ιδιαίτερα στα βρέφη.

Η διφθερίτιδα μπορεί να προκαλέσει σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα και να οδηγήσει σε καρδιακές και νευρολογικές βλάβες. Η πολιομυελίτιδα, η οποία επηρεάζει κυρίως παιδιά κάτω των πέντε ετών, είναι γνωστή για την ικανότητά της να προκαλεί μόνιμη παράλυση, καθιστώντας τον εμβολιασμό ζωτικής σημασίας για την προστασία των παιδιών.

Με πληροφορίες από: Newsit