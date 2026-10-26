Η Oxford Street του Λονδίνου γίνεται πεζόδρομος: Τέλος εποχής για την εμβληματική λεωφόρο

Σχεδόν ένα χιλιόμετρο της εμβληματικής Oxford Street, στην καρδιά του Λονδίνου, παραδόθηκε πλέον στην αποκλειστική χρήση των πεζών, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τη διάσημη εμπορική λεωφόρο. Η απόφαση αυτή, που εκτρέπει την κυκλοφορία των οχημάτων σε κοντινούς δρόμους, χαιρετίστηκε από τον δήμαρχο της πόλης, Σαντίκ Καν, ως μια «πραγματικά μνημειώδη ευκαιρία για την πρωτεύουσα». Η αλλαγή αυτή έρχεται εγκαίρως για την ιδιαίτερα σημαντική εμπορικά περίοδο των Χριστουγέννων.

Η νέα πραγματικότητα στην Oxford Street

Ένα τμήμα σχεδόν ενός χιλιομέτρου της Oxford Street, που εκτείνεται από την Orchard Street έως την Great Portland Street και περιλαμβάνει το κομβικό Oxford Circus, παραδόθηκε νωρίς το πρωί αποκλειστικά στους πεζούς. Η νέα αυτή ρύθμιση αποκλείει πλέον την πρόσβαση σε όλα τα μηχανοκίνητα οχήματα, συμπεριλαμβανομένων των αυτοκινήτων, των λεωφορείων και των ταξί.

Επιπλέον, η απαγόρευση κυκλοφορίας επεκτείνεται και σε άλλα μέσα μετακίνησης, όπως τα ποδήλατα και τα σκούτερ, διαμορφώνοντας ένα περιβάλλον πλήρους προτεραιότητας για τους πεζούς. Μόνο τα οχήματα έκτακτης ανάγκης διατηρούν το δικαίωμα πρόσβασης στην περιοχή, ενώ οι παραδόσεις εμπορευμάτων επιτρέπονται αποκλειστικά κατά τις νυχτερινές ώρες, από τα μεσάνυχτα έως τις 7:00 π.μ., ώστε να μην παρεμποδίζεται η κίνηση των πεζών κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Οικονομική σημασία και ημερήσια κίνηση

Η Oxford Street αποτελεί μία από τις πιο πολυσύχναστες εμπορικές περιοχές παγκοσμίως, προσελκύοντας καθημερινά περίπου μισό εκατομμύριο επισκέπτες. Η οικονομική της συμβολή είναι τεράστια, καθώς αποφέρει ετήσιο τζίρο που ανέρχεται περίπου στα 3,1 δισεκατομμύρια λίρες, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 4,1 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η πεζοδρόμηση αυτή, λοιπόν, δεν είναι απλώς μια αλλαγή στην κυκλοφορία, αλλά μια στρατηγική κίνηση που αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά την εμπορική δραστηριότητα της περιοχής. Η χρονική στιγμή της εφαρμογής της, λίγο πριν την έναρξη της χριστουγεννιάτικης περιόδου, θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς αυτή είναι μια περίοδος αυξημένης αγοραστικής κίνησης και επισκεψιμότητας για την πρωτεύουσα του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το όραμα του δημάρχου Σαντίκ Καν

Ο δήμαρχος του Λονδίνου, Σαντίκ Καν, υπήρξε ο βασικός εμπνευστής και υποστηρικτής του σχεδίου για την πεζοδρόμηση του διάσημου εμπορικού άξονα. Λίγο πριν την έναρξη της νέας συνθήκης, ο κ. Καν ανέβασε ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου δήλωσε πως η πεζοδρόμηση στο ένα χιλιόμετρο της διάσημης οδού «είναι μόνο η αρχή».

Η δήλωσή του αυτή υποδηλώνει ότι η τρέχουσα αλλαγή αποτελεί το πρώτο βήμα ενός ευρύτερου σχεδιασμού για την αναμόρφωση και την αναβάθμιση της περιοχής. Ο δήμαρχος έχει εκφράσει επανειλημμένα την πεποίθησή του ότι η μετατροπή της Oxford Street σε πεζόδρομο θα προσφέρει σημαντικά οφέλη τόσο στους κατοίκους όσο και στους επισκέπτες της πόλης, ενισχύοντας τον χαρακτήρα της ως παγκόσμιου προορισμού.

Αναβάθμιση και νέοι χώροι αναψυχής

Το έργο της πεζοδρόμησης αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου ανάπλασης, το οποίο έχει προϋπολογισμό 150 εκατομμυρίων λιρών. Στο πλαίσιο αυτού του σχεδίου, προβλέπεται η δημιουργία μιας «δημόσιας πλατείας» παγκόσμιας κλάσης, η οποία θα αναμορφώσει πλήρως την εικόνα της περιοχής.

Η νέα αυτή πλατεία θα περιλαμβάνει περισσότερα από 50 νέα δέντρα, συμβάλλοντας στην αύξηση του πρασίνου στο κέντρο της πόλης. Επιπλέον, θα τοποθετηθούν πάνω από 100 καθίσματα, προσφέροντας στους πεζούς περισσότερες ευκαιρίες για ξεκούραση και αναψυχή. Το σχέδιο προβλέπει επίσης τη δημιουργία δύο νέων πλατειών και επιπλέον χώρων αναψυχής, με στόχο να μετατραπεί η Oxford Street σε έναν πιο φιλόξενο και λειτουργικό χώρο για όλους.

Με πληροφορίες από: Topontiki