Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλεσε τη Νορβηγία «σκ@τοχώρα» λόγω του Νόμπελ Ειρήνης

Ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, κλιμάκωσε χθες, Κυριακή, το υβρεολόγιό του εναντίον της Νορβηγίας, αποκαλώντας τη χώρα «σκ@τοχώρα». Παράλληλα, δήλωσε ότι οι Νορβηγοί μετανάστες δεν είναι ευπρόσδεκτοι στις Ηνωμένες Πολιτείες, συνδέοντας την άρνηση αυτή με τη μη απονομή του Βραβείου Νόμπελ Ειρήνης. Τα σχόλια αυτά έγιναν κατά τη διάρκεια πολιτικής συγκέντρωσης στο Πορτ Χιούρον του Μίσιγκαν, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών της ερχόμενης εβδομάδας.

Οι δηλώσεις του Τραμπ για τη Νορβηγία και τη μετανάστευση

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δεν φημίζεται για τους τρόπους ή την ψυχραιμία του, προχώρησε σε αυτές τις δηλώσεις με αφορμή το γεγονός ότι η Επιτροπή του Νόμπελ, η οποία εδρεύει στο Όσλο, την πρωτεύουσα της Νορβηγίας, δεν του απένειμε το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Συγκεκριμένα, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε ότι δεν θέλει κανέναν μετανάστη από τη Νορβηγία, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «επειδή δεν έλαβα το Βραβείο Νόμπελ… Έτσι δεν θέλω κανέναν από τη Νορβηγία».

Στο πλαίσιο των ίδιων δηλώσεων, ο Τραμπ απέδωσε την πρόσφατη εξέγερση στη Γαλλία στη μετανάστευση. Δήλωσε ότι θα καλωσόριζε μετανάστες από ορισμένες χώρες, αλλά όχι από τη Νορβηγία, επαναλαμβάνοντας τη σύνδεση με το βραβείο. Η φράση «η Νορβηγία έχει γίνει μια χώρα απόπατος, στην πραγματικότητα» (“shit house country”) χρησιμοποιήθηκε από τον Τραμπ, μια διατύπωση την οποία έχει προηγουμένως χρησιμοποιήσει για την Αϊτή, τη Λιβύη, τη Σομαλία και την Υεμένη, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα των εκφράσεών του.

Το «ανεξίτηλο στίγμα» του Νόμπελ Ειρήνης

Η δυσαρέσκεια του Ντόναλντ Τραμπ για τη μη απονομή του Βραβείου Νόμπελ Ειρήνης δεν είναι πρόσφατη. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο ίδιος είχε δηλώσει πως το γεγονός ότι δεν του δόθηκε το βραβείο αποτελεί ένα «ανεξίτηλο στίγμα» για τη Νορβηγία. Αυτή η επανειλημμένη αναφορά στο ζήτημα αναδεικνύει τη συνεχιζόμενη ενόχλησή του για την απόφαση της Επιτροπής.

Η νορβηγική Επιτροπή του Νόμπελ, η οποία είναι υπεύθυνη για την απονομή του Βραβείου Ειρήνης, έχει την έδρα της στην πρωτεύουσα της Νορβηγίας, το Όσλο. Η σύνδεση της χώρας με την Επιτροπή φαίνεται να είναι ο κύριος λόγος πίσω από τις επικριτικές δηλώσεις του Τραμπ, ο οποίος θεωρεί ότι η Νορβηγία φέρει την ευθύνη για τη μη απονομή του βραβείου στο πρόσωπό του.

Η απάντηση της Νορβηγίας στις κατηγορίες

Ο Νορβηγός υπουργός Εξωτερικών, Έσπεν Μπαρτ Έιντε, αντέδραξε στις δηλώσεις του Τραμπ, μιλώντας σήμερα στο εθνικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο NRK. Ο Έιντε δήλωσε πως ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος γνωρίζει πολύ καλά ότι η Επιτροπή Νόμπελ είναι ανεξάρτητη. «Τους το υπενθυμίσαμε αυτό, αν κανείς αναρωτιέται, και εξακολουθεί να ισχύει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός, υπογραμμίζοντας την αυτονομία του θεσμού.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Νορβηγίας αρνήθηκε να προβεί σε περαιτέρω σχολιασμό των δηλώσεων του Τραμπ, διατηρώντας μια πιο επιφυλακτική στάση. Αντίστοιχα, η νορβηγική Επιτροπή του Νόμπελ δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα να σχολιάσει τις κατηγορίες και τις εκφράσεις του Ντόναλντ Τραμπ, αφήνοντας τις δηλώσεις του χωρίς άμεση επίσημη αντίδραση από την πλευρά της.

Οικονομική ευρωστία και πολιτικές προθέσεις

Παρά τις έντονες εκφράσεις του Ντόναλντ Τραμπ, η Νορβηγία παραμένει μία από τις πλουσιότερες χώρες στον κόσμο. Συγκεκριμένα, συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών με το υψηλότερο εισόδημα, όπως αυτό υπολογίζεται βάσει του κατά κεφαλήν ΑΕΠ, σύμφωνα με τα στοιχεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ). Αυτή η οικονομική ευρωστία έρχεται σε αντίθεση με τον υποτιμητικό χαρακτηρισμό που χρησιμοποίησε ο πρώην πρόεδρος.

Ενδεικτικό της οικονομικής της ισχύος είναι και το γεγονός ότι το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Νορβηγίας ανακοίνωσε κέρδη ρεκόρ ύψους 1,75 τρισεκατομμυρίου κορωνών Νορβηγίας, ποσό που αντιστοιχεί σε 127,26 δισεκατομμύρια ευρώ, για το πρώτο εξάμηνο του 2026. Πάντως, αξίζει να σημειωθεί ότι το Reuters αναφέρει πως δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η κυβέρνηση Τραμπ πρόκειται να υιοθετήσει κάποια νέα επίσημη πολιτική για Νορβηγούς μετανάστες, παρά τις δημόσιες και σκληρές τοποθετήσεις του πρώην προέδρου.

Με πληροφορίες από: Topontiki