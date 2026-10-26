Ανώτατοι αξιωματούχοι από Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Πακιστάν στην Τεχεράνη για περιφερειακή ασφάλεια

Ανώτατοι αξιωματούχοι από τη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία και το Πακιστάν πρόκειται να μεταβούν στην Τεχεράνη για μια σημαντική συνάντηση. Οι συνομιλίες θα διεξαχθούν στο πλαίσιο της Συμφωνίας της Μέκκας και θα επικεντρωθούν στις εξελίξεις γύρω από την περιφερειακή ασφάλεια. Η επίσκεψη αυτή πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη συγκυρία, ειδικά μετά τις πρόσφατες επιθέσεις των σιιτών ανταρτών Χούθι κατά σαουδαραβικών στόχων.

Οι συμμετέχοντες στη συνάντηση

Στη συνάντηση της Τεχεράνης θα συμμετάσχουν κορυφαίοι αξιωματούχοι από τις τρεις χώρες. Από τη Σαουδική Αραβία, θα είναι παρών ο υπουργός Άμυνας, Χαλίντ Μπιν Σαλμάν. Την Τουρκία θα εκπροσωπήσει ο επικεφαλής των τουρκικών υπηρεσιών Πληροφοριών, Ιμπραήμ Καλίν, ενώ το Πακιστάν θα εκπροσωπηθεί από τον αρχηγό του στρατού, στρατηγό Ασίμ Μουνίρ.

Από την πλευρά του Ιράν, οικοδεσπότης της συνάντησης θα είναι ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, Μοχσέν Ρεζαΐ. Ο αναπληρωτής γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, Αλί Μπαγερί, δήλωσε στην ιρανική κρατική τηλεόραση ότι η τετραμερής αυτή συνάντηση μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό και αποτελεσματικό βήμα προς την ανοικοδόμηση μιας βιώσιμης περιφερειακής ασφάλειας. Ο κ. Μπαγερί εξέφρασε την ελπίδα ότι αυτή η πρωτοβουλία θα συμβάλει στη δημιουργία μιας σταθερής περιοχής.

Το πλαίσιο της Συμφωνίας της Μέκκας

Οι επικείμενες συνομιλίες αποτελούν τις πρώτες επαφές υψηλού επιπέδου μεταξύ του Ιράν και των χωρών που συμμετέχουν στη Συμφωνία της Μέκκας, μετά την έναρξη των πληγμάτων των σιιτών ανταρτών Χούθι στην Υεμένη κατά της Σαουδικής Αραβίας. Η Συμφωνία της Μέκκας αποτελεί το πλαίσιο εντός του οποίου οι χώρες επιδιώκουν να αντιμετωπίσουν ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας.

Η παρουσία τόσο υψηλόβαθμων αξιωματούχων υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδουν οι εμπλεκόμενες χώρες στην επίλυση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η περιοχή. Η ατζέντα περιλαμβάνει τις εξελίξεις γύρω από την περιφερειακή ασφάλεια, με ιδιαίτερη έμφαση στις τρέχουσες εντάσεις.

Προηγούμενες επαφές και ο ρόλος του Πακιστάν

Ο αρχηγός του πακιστανικού στρατού, στρατηγός Ασίμ Μουνίρ, είχε επισκεφθεί την Τεχεράνη την προηγούμενη εβδομάδα. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, συναντήθηκε με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν, καθώς και με άλλους υψηλόβαθμους αξιωματούχους του Ιράν. Στις συναντήσεις αυτές, οι Ιρανοί αξιωματούχοι ενημέρωσαν τον στρατηγό Μουνίρ ότι η Τεχεράνη δεν θα συνομιλήσει με την Ουάσινγκτον μέχρι να γίνουν σεβαστοί οι όροι που έχει θέσει.

Το Πακιστάν διαδραματίζει έναν σημαντικό ρόλο ως μεσολαβητής στις σχέσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Αυτός ο ρόλος καθιστά την παρουσία του στρατηγού Μουνίρ ιδιαίτερα κρίσιμη στις επικείμενες συνομιλίες, καθώς μπορεί να συμβάλει στη γεφύρωση διαφορών και στην προώθηση του διαλόγου σε ένα ευρύτερο πλαίσιο.

Αναμονή για την ακριβή ημερομηνία

Αν και Ιρανός αξιωματούχος αποκάλυψε την επικείμενη συνάντηση, δεν προσδιόρισε την ακριβή ημερομηνία της επίσκεψης των αξιωματούχων. Νωρίτερα, ωστόσο, το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο δύο καλά πληροφορημένες πηγές, είχε μεταδώσει ότι η συνάντηση επρόκειτο να διεξαχθεί σήμερα. Η απουσία συγκεκριμένης ημερομηνίας από την ιρανική πλευρά αφήνει ένα μικρό περιθώριο αβεβαιότητας ως προς τον ακριβή χρόνο διεξαγωγής των συνομιλιών.

Οι εξελίξεις αυτές παρακολουθούνται με ενδιαφέρον από τη διεθνή κοινότητα, καθώς η περιφερειακή ασφάλεια στη Μέση Ανατολή αποτελεί ένα ζήτημα με ευρύτερες επιπτώσεις.

Με πληροφορίες από: Enikos