Συνέχεια στην ένταση στους δρόμους της Ευρώπης: Χιλιάδες προσαγωγές στη Γαλλία και τραυματισμοί αστυνομικών, βανδαλισμοί στη Βαρκελώνη

Το κύμα διαδηλώσεων και ταραχών που μονοπωλεί το ενδιαφέρον στην Ευρώπη συνεχίστηκε για ένα ακόμα Σαββατοκύριακο. Στη Γαλλία, χιλιάδες άτομα διαδήλωσαν σε όλη τη χώρα παρά τις σχετικές απαγορεύσεις, ενώ συγκρούσεις με την αστυνομία και συλλήψεις καταγράφηκαν και στην Ισπανία, συγκεκριμένα στη Βαρκελώνη. Οι τοπικές αρχές έκαναν λόγο για «βανδαλισμούς» και «λεηλασίες».

Η κατάσταση στη Γαλλία

Οι κινητοποιήσεις του Σαββάτου στη Γαλλία οδήγησαν σε 1.314 προσαγωγές σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τον προσωρινό απολογισμό που ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών. Παράλληλα, η πυροσβεστική χρειάστηκε να επέμβει 75 φορές για την αντιμετώπιση πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν κατά τη διάρκεια των γεγονότων.

Ο ίδιος απολογισμός αναφέρει ότι 53 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων. Επιπλέον, 24 καταστήματα σε διάφορες περιοχές της χώρας λεηλατήθηκαν. Το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι «πολλές έρευνες έχουν ήδη ξεκινήσει» για τα περιστατικά.

Σύμφωνα με τα συνδικάτα, πάνω από 800.000 άτομα συμμετείχαν στις διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα το Σάββατο. Οι επίσημες πηγές, από την πλευρά τους, έκαναν λόγο για συμμετοχή μεταξύ 410.000 και 800.000 ανθρώπων. Μετά τις κινητοποιήσεις, η νύχτα χαρακτηρίστηκε ως «ήρεμη» στην ανακοίνωση του υπουργείου.

Συλλήψεις και επεισόδια στη Βαρκελώνη

Στη Βαρκελώνη, τουλάχιστον 128 άτομα συνελήφθησαν τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, όπως ανακοίνωσε η καταλανική αστυνομία. Μεταξύ των συλληφθέντων, οι 73 ήταν ανήλικοι. Οι βασικοί λόγοι των συλλήψεων αφορούσαν πράξεις «βανδαλισμού», «καταστροφές σε δημόσιους χώρους» ή ακόμα και «λεηλασίες».

Η Σίλβια Κατά, επικεφαλής της καταλανικής αστυνομίας Mossos d’Esquadra, εξήγησε στο μέσο ενημέρωσης 3CatInfo ότι οι αρχές βρίσκονται στη διαδικασία σύνταξης των πρακτικών. Αυτά τα πρακτικά πρόκειται να διαβιβαστούν στην Εισαγγελία Ανηλίκων για τους ανήλικους και στο αρμόδιο δικαστήριο για τους ενήλικες.

Οι αρχές για τα γεγονότα της Βαρκελώνης

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξαν ομάδες νέων να τρέχουν στους δρόμους της Βαρκελώνης και να επιτίθενται σε καταστήματα. Πολλοί από αυτούς ήταν ντυμένοι στα μαύρα. Οι ομάδες αυτές είχαν συγκεντρωθεί αρχικά σε μια μεγάλη πλατεία στο κέντρο της πόλης, στο πλαίσιο μιας κινητοποίησης που δεν είχε δηλωθεί εκ των προτέρων στις αρχές.

Η αξιωματικός Σίλβια Κατά διευκρίνισε ότι μόνο δύο από τους συλληφθέντες είχαν «ποινικό μητρώο». Κατήγγειλε επίσης την «απρόκλητη βία» που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, τονίζοντας τη σοβαρότητα των επεισοδίων.

Τραυματισμοί και προφίλ των συλληφθέντων

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων στη Βαρκελώνη, 14 μέλη της καταλανικής αστυνομίας τραυματίστηκαν, καθώς και ένα μέλος της δημοτικής αστυνομίας της πόλης. Οι αρχές προσπαθούν πλέον να «αναλύσουν το προφίλ» των ατόμων που συνελήφθησαν, προκειμένου να κατανοήσουν καλύτερα τα χαρακτηριστικά τους.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις της Σίλβια Κατά, τα άτομα που συνελήφθησαν ήταν «εντελώς ανοργάνωτα» ως προς τη δομή τους. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι είχαν συνεννοηθεί μεταξύ τους χρησιμοποιώντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να συντονίσουν τις ενέργειές τους.

Με πληροφορίες από: Topontiki