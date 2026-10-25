Η κυβέρνηση απαντά σε αναθεωρητικές διεκδικήσεις με ισχυρές συμμαχίες και συμφωνίες, δηλώνει ο πρωθυπουργός

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του, έθεσε στο επίκεντρο τη συμφωνία με την Αίγυπτο για το καθεστώς της Μονής Σινά, καθώς και τον διάλογο Αθήνας – Καΐρου που επανεκκίνησε για την ολοκλήρωση της συμφωνίας του 2020 για την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ). Οι εξελίξεις αυτές έρχονται σε συνέχεια ενός «μπαράζ» διπλωματικών επαφών της Ελλάδας, μετά την κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου για τις θαλάσσιες ζώνες από το Κοινοβούλιο της Λιβύης.

Η συμφωνία για τη Μονή Σινά και η ιστορική της διάσταση

Σχετικά με τη συμφωνία για το καθεστώς της Μονής Σινά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι παρέχει μια ασφαλή νομική βάση στη διαχρονία ενός ζωντανού ορθόδοξου προσκυνήματος, το οποίο μετρά δεκαπέντε αιώνες ιστορίας. Για πρώτη φορά, όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός, ένα ειδικό, νομικά δεσμευτικό κείμενο κατοχυρώνει στο διηνεκές τον θρησκευτικό χαρακτήρα και τον μοναστικό τρόπο ζωής της Μονής. Επιπλέον, διασφαλίζεται η αποκλειστική χρήση και κατοχή των χώρων λατρείας από την αδελφότητά της, με την εγγύηση της Αιγύπτου και χωρίς καμία δυνατότητα αλλοίωσης των λατρευτικών χώρων.

Κατά τον πρωθυπουργό, με αυτή τη συμφωνία αντιμετωπίζεται μια θεσμική εκκρεμότητα 1.500 χρόνων, η οποία άφηνε εκτεθειμένη την ίδια την υπόσταση της Ιεράς Μονής. Η ελληνική κυβέρνηση στήριξε με επιμονή και διακριτικότητα αυτή την προσπάθεια, συνεργαζόμενη με τη φίλη Αίγυπτο και δείχνοντας σεβασμό στην αυτονομία της Μονής. Ιδιαίτερη σημασία, σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έχει η συναίνεση του Οικουμενικού Πατριάρχη, των Πατριαρχών Αλεξανδρείας και Ιεροσολύμων, καθώς και των Αρχιεπισκόπων Αθηνών και Κύπρου, γεγονός που συνιστά ένα ισχυρό μήνυμα ενότητας και ευθύνης του ελληνορθόδοξου κόσμου.

Επανεκκίνηση διαπραγματεύσεων για την ΑΟΖ με την Αίγυπτο

Ταυτόχρονα με την εξέλιξη για τη Μονή Σινά, ο πρωθυπουργός επεσήμανε ότι την ίδια εβδομάδα επανεκκίνησαν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου. Οι συζητήσεις αφορούν την οριοθέτηση του εναπομείναντος τμήματος της μεταξύ τους Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, αποτελώντας συνέχεια της συμφωνίας που υπέγραψε η κυβέρνηση το 2020. Αυτές οι δύο εξελίξεις, όπως τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, επιβεβαιώνουν το βάθος μιας σχέσης εμπιστοσύνης, η οποία φέρνει απτά αποτελέσματα για τη χώρα μας.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε τη στρατηγική της Ελλάδας απέναντι σε αναθεωρητικές διεκδικήσεις γειτόνων, οι οποίες στερούνται ερείσματος στο διεθνές δίκαιο. Η απάντηση της Ελλάδας σε αυτές τις διεκδικήσεις δίνεται, όπως ανέφερε, με ισχυρές συμμαχίες στον αραβικό κόσμο, με διάλογο και με νομικά δεσμευτικές συμφωνίες που κατοχυρώνουν τα εθνικά μας συμφέροντα. Αυτή η προσέγγιση αποτελεί βασικό πυλώνα της εξωτερικής πολιτικής της χώρας.

Διπλωματικές κινήσεις μετά το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Οι παραπάνω διπλωματικές κινήσεις της Ελλάδας έρχονται μετά το «σοκ» της κύρωσης του τουρκολιβυκού μνημονίου για τις θαλάσσιες ζώνες από το Κοινοβούλιο της Λιβύης. Η Αθήνα, αντιδρώντας σε αυτή την εξέλιξη, προέβη σε ένα «μπαράζ» διπλωματικών επαφών. Οι επαφές αυτές επικεντρώθηκαν κυρίως σε χώρες της ανατολικής Μεσογείου, αλλά και σε αραβικές χώρες, με στόχο να αμβλύνουν τις de facto συνέπειες της κύρωσης του εν λόγω μνημονίου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η πολιτική αυτή απαιτεί υπομονή, προετοιμασία και συνέπεια. Επισήμανε ότι τα αποτελέσματά της αποτελούν την πιο ουσιαστική απάντηση τόσο στους εγχώριους επικριτές, όσο και σε όσους, εκτός συνόρων, επιδιώκουν να επιβάλουν τετελεσμένα. Αυτά τα τετελεσμένα, όπως πρόσθεσε, απορρίπτονται ωστόσο από σύσσωμη τη διεθνή κοινότητα, τους εταίρους και τους συμμάχους της Ελλάδας.

Αιχμές για την κριτική της αντιπολίτευσης

Ο πρωθυπουργός, αφήνοντας αιχμές για την κριτική που ασκεί η αντιπολίτευση, σημείωσε ότι η Ελλάδα γίνεται ισχυρότερη μόνον όταν μετατρέπει το δίκιο της σε συμφωνίες και τις σχέσεις της σε σταθερές συνεργασίες. Η δήλωση αυτή έρχεται να τονίσει την προσήλωση της κυβέρνησης σε μια εξωτερική πολιτική που βασίζεται σε διεθνείς συμφωνίες και ισχυρές συμμαχίες, ως απάντηση στις προκλήσεις.

Η στρατηγική αυτή, όπως περιγράφηκε από τον κ. Μητσοτάκη, στοχεύει στην ενίσχυση της θέσης της χώρας στο διεθνές πεδίο, μέσω της οικοδόμησης εμπιστοσύνης και της σύναψης νομικά δεσμευτικών κειμένων. Τα αποτελέσματα αυτής της προσέγγισης, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, είναι αυτά που διαψεύδουν τις επικρίσεις και ενισχύουν την εθνική κυριαρχία και τα συμφέροντα της Ελλάδας.

Με πληροφορίες από: Topontiki