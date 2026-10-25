Σε μορφή χιονοστιβάδας εξελίσσονται οι αποκαλύψεις για τα στημένα παιχνίδια στο μπάσκετ, με τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο, και τον στενό του συνεργάτη, Γιώργο Μαυραγάνη, να απολογούνται σήμερα. Οι δύο άνδρες θα δώσουν εξηγήσεις σε ανακριτή και εισαγγελέα, οι οποίοι θα αποφασίσουν για την ποινική τους μεταχείριση. Ήδη, για την ίδια υπόθεση, έχει προφυλακιστεί ο πρώην διαιτητής Πέτρος Παπαπέτρου.

Οι απολογίες των εμπλεκομένων

Ο Βαγγέλης Λιόλιος και ο Γιώργος Μαυραγάνης καλούνται σήμερα να απολογηθούν για την υπόθεση των στημένων παιχνιδιών που έχει συγκλονίσει τον χώρο του ελληνικού μπάσκετ. Η διαδικασία αυτή έρχεται σε συνέχεια των εξελίξεων που περιλαμβάνουν την προφυλάκιση του πρώην διαιτητή Πέτρου Παπαπέτρου, ο οποίος έχει ήδη κριθεί προσωρινά κρατούμενος.

Οι απολογίες τους αποτελούν κεντρικό σημείο στην εξέλιξη της υπόθεσης, καθώς αναμένεται να δώσουν τις δικές τους εκδοχές για τα όσα τους καταλογίζονται. Η απόφαση των δικαστικών αρχών για την ποινική τους μεταχείριση θα καθορίσει τα επόμενα βήματα της δικαστικής διερεύνησης.

Οι κατηγορίες κατά του προέδρου της ΕΟΚ

Στον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο, αποδίδεται ότι προχωρούσε σε πλήρη έλεγχο αγώνων όλων των κατηγοριών. Αυτός ο έλεγχος φέρεται να επιτυγχανόταν μέσω του ορισμού συγκεκριμένων διαιτητών.

Οι διαιτητές αυτοί, σύμφωνα με τις αποδιδόμενες κατηγορίες, είτε έναντι χρημάτων απευθείας, είτε με συνεχείς ορισμούς τους σε σημαντικούς αγώνες και επαγγελματική άνοδο, διαμόρφωναν πλήρως τα αποτελέσματα κατά τα συμφέροντα του.

Η υπερασπιστική γραμμή Λιόλιου και Μαυραγάνη

Ο Βαγγέλης Λιόλιος, μέσω του συνηγόρου του, Παναγιώτη Παπαϊωάνου, αρνείται πλήρως την κατηγορία. Ο κ. Παπαϊωάνου έχει δηλώσει ότι ο εντολέας του σκοπεύει να αντεπιτεθεί ενώπιον του ανακριτή, χαρακτηρίζοντας το κατηγορητήριο ως προϊόν μίας «προκατασκευασμένης σκευωρίας» που εξυφάνθηκε σε βάρος του.

Σύμφωνα με τον συνήγορο του, ο κ. Λιόλιος έχει κινηθεί στο παρελθόν δικαστικά με μηνύσεις για εκβίαση και άλλα αδικήματα εναντίον προσώπων που αργότερα τον κατήγγειλαν. Ο κατηγορούμενος θεωρεί ότι δεν υπάρχουν στοιχεία σε βάρος του, καθώς η εμπλοκή του στην υπό έρευνα υπόθεση προκύπτει «από διηγήσεις». Παρόμοια αρνητική θέση έναντι του κατηγορητηρίου πρόκειται να τηρήσει, σύμφωνα με πληροφορίες, και ο κατηγορούμενος επιχειρηματίας Γιώργος Μαυραγάνης.

Οι έρευνες της ανεξάρτητης αρχής

Στο επίκεντρο των ερευνών της Ανεξάρτητης Αρχής Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος βρίσκονται τα περιουσιακά δεδομένα και οι δηλώσεις «πόθεν έσχες» των προσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση. Οι έλεγχοι αυτοί αποτελούν βασικό εργαλείο για τη διαλεύκανση των οικονομικών πτυχών του σκανδάλου.

Παράλληλα, οι έλεγχοι επεκτείνονται και σε αθλητικούς παράγοντες που δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα δικογραφία, καλύπτοντας ευρύτερα τον χώρο του επαγγελματικού αθλητισμού. Κύριο πεδίο διερεύνησης, πέραν του μπάσκετ, αποτελεί και το ποδόσφαιρο. Η κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών προέκυψε έπειτα από τον εντοπισμό ενδείξεων που παραπέμπουν σε πιθανές ύποπτες οικονομικές δραστηριότητες.

Η έκταση του σκανδάλου και οι μαρτυρίες

Το σκάνδαλο με τους στημένους αγώνες έχει ήδη οδηγήσει στη σύλληψη έξι ατόμων. Ωστόσο, στη δικογραφία εμπλέκονται κι άλλα πρόσωπα, τουλάχιστον 11 άτομα, μεταξύ των οποίων διαιτητές, παράγοντες και μία γυναίκα, οι οποίοι θα κληθούν να καταθέσουν ως ύποπτοι.

Οι μαρτυρίες για το πρωτοφανές αυτό σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ είναι σοκαριστικές. Έχουν αναφερθεί τουλάχιστον 49 στημένοι αγώνες σε όλες τις κατηγορίες. Ένας πρώην διαιτητής, ο οποίος κατέθεσε ως μάρτυρας, ανέφερε ότι «είναι πολλοί αγώνες» και ότι την πρώτη χρονιά διοίκησης του κυρίου Λιόλιου, το πρώτο τους μέλημα ήταν «να μην πλησιάζει οποιαδήποτε ομάδα εθνική».

Με πληροφορίες από: Newsit