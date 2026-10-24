Η αλλαγή ώρας και το βιολογικό ρολόι: Γιατί οι ειδικοί προτιμούν τη χειμερινή

Η συζήτηση για την αλλαγή ώρας επανέρχεται κάθε φθινόπωρο και άνοιξη, με πολλές χώρες να πειραματίζονται με την οριστική κατάργησή της. Η επιλογή να «κλειδώσει» ο χρόνος σε μία από τις δύο επιλογές, χειμερινή ή θερινή, δεν είναι απλώς μια γραφειοκρατική απόφαση, καθώς επηρεάζει άμεσα το σώμα, τη διάθεση και την καθημερινότητα των πολιτών.

Στο πλαίσιο αυτό, μια νέα επιστημονική ανάλυση από τον Καναδά έρχεται να ρίξει φως στα δεδομένα, ζυγίζοντας τις επιδράσεις που έχει η κάθε επιλογή στην υγεία, την ψυχολογία αλλά και την κοινωνική μας ζωή.

Η επιστημονική ανάλυση και οι επιδράσεις της αλλαγής ώρας

Η ανάλυση, η οποία δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Canadian Medical Association Journal, εξετάζει σε βάθος πώς επηρεάζεται ο ανθρώπινος οργανισμός από την αλλαγή ώρας. Οι ειδικοί στον κιρκάδιο ρυθμό επισημαίνουν ότι η μόνιμη χειμερινή, ή αλλιώς κανονική, ώρα παρουσιάζει σαφή πλεονεκτήματα για τη λειτουργία του οργανισμού.

Οι ειδικοί στον ύπνο εξηγούν ότι το φυσικό πρωινό φως παίζει καθοριστικό ρόλο στον συγχρονισμό του βιολογικού μας ρολογιού. Αυτός είναι ο λόγος που δίνουν προβάδισμα στο πρωινό φως, το οποίο βοηθά τον οργανισμό να συγχρονιστεί.

Τα πλεονεκτήματα της χειμερινής ώρας

Ο λόγος για την προτίμηση της χειμερινής ώρας κρύβεται στον τρόπο που είναι προγραμματισμένο το εσωτερικό μας ρολόι. Ο εγκέφαλος χρειάζεται το φυσικό πρωινό φως του ήλιου για να μας βοηθήσει να ξυπνήσουμε φυσιολογικά και να μπούμε σε εγρήγορση, συγχρονίζοντας τον κιρκάδιο ρυθμό μας.

Με τη χειμερινή ώρα, το φως έρχεται νωρίτερα το πρωί, γεγονός που μας βοηθά να ξυπνάμε πιο ομαλά και να αποφεύγουμε το λεγόμενο «κοινωνικό jetlag». Το «κοινωνικό jetlag» περιγράφει τη διαφορά ανάμεσα στο βιολογικό μας ρολόι και στα ωράρια της εργασίας ή του σχολείου. Επιπλέον, μελέτες παρατήρησης έχουν συνδέσει την έλλειψη πρωινού φωτός με μειωμένη ποιότητα ύπνου και αυξημένες τάσεις εποχικής κατάθλιψης, ιδιαίτερα στους εφήβους.

Η έλξη της θερινής ώρας και τα μειονεκτήματα

Από την άλλη πλευρά, η μόνιμη θερινή ώρα έχει τους δικούς της υποστηρικτές, κυρίως λόγω του μεγάλου της πλεονεκτήματος: τα παρατεταμένα, φωτεινά απογεύματα. Η ύπαρξη φωτός μετά το πέρας της εργασίας ή του σχολείου προσφέρει ορισμένα οφέλη.

Ωστόσο, το τίμημα της μόνιμης θερινής ώρας εμφανίζεται τον χειμώνα, καθώς η ανατολή του ήλιου καθυστερεί σημαντικά. Σε πολλές περιοχές, ο ήλιος θα έβγαινε ακόμα και μετά τις 8:30 ή 9:00 το πρωί, αναγκάζοντας πολλούς εργαζόμενους και μαθητές να ξεκινούν την ημέρα τους στο σκοτάδι. Αυτός ο παράγοντας ώθησε στο παρελθόν χώρες όπως οι ΗΠΑ και η Ρωσία να ανατρέψουν παρόμοιες αποφάσεις μόνιμης θερινής ώρας, λόγω παραπόνων για την ασφάλεια.

Το δίλημμα και οι αβεβαιότητες

Η ερευνητική ομάδα αναγνωρίζει ότι δεν υπάρχει μια μαγική λύση που να ικανοποιεί απόλυτα κάθε πτυχή της ζωής μας, καθώς οι μακροχρόνιες επιπτώσεις ενέχουν ακόμα στοιχεία αβεβαιότητας. Ενώ οι ίδιοι οι ερευνητές προκρίνουν τη χειμερινή ώρα ως την πιο συμβατή με τη βιολογία μας.

Με πληροφορίες από: vita.gr