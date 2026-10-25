Σε εξέλιξη η κακοκαιρία με βροχές και καταιγίδες: Οι περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο

Η επέλαση της κακοκαιρίας ξεκίνησε από τα ξημερώματα της Κυριακής 25ης Οκτωβρίου 2026, φέρνοντας βροχές και κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα, που αρχικά εκδηλώθηκαν στα βορειοδυτικά, επεκτάθηκαν γρήγορα στη δυτική Ελλάδα, ενώ βροχερή Κυριακή ήταν και για την Αττική.

Στο επίκεντρο των φαινομένων αναμένεται να βρεθούν η Αττική, η Πελοπόννησος, η Εύβοια και περιοχές του Αιγαίου. Η επιδείνωση του καιρού θα συνεχιστεί έως και την Τρίτη, με ενίσχυση των βοριάδων και πτώση της θερμοκρασίας.

Η πορεία των φαινομένων ανά περιοχή

Για την Κυριακή, προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, οι οποίες αρχικά θα επηρεάσουν τα βορειοδυτικά και γρήγορα τη Δυτική Ελλάδα. Σταδιακά, τα φαινόμενα θα επεκταθούν σε Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, Εύβοια και Σποράδες, ενώ προς το βράδυ θα φτάσουν στις Κυκλάδες και την Κρήτη. Κατά τη διάρκεια της νύχτας και τις πρώτες πρωινές ώρες, η περιορισμένη ορατότητα θα ευνοήσει τον σχηματισμό ομίχλης σε ορισμένες περιοχές.

Από το βράδυ της Κυριακής, η κακοκαιρία θα αρχίσει να επηρεάζει και την Πελοπόννησο με σχετικά αρκετές βροχές και καταιγίδες. Βροχές αναμένονται και στα ανατολικά ηπειρωτικά. Το πρωί της Δευτέρας, έντονα φαινόμενα αναμένονται στην Πελοπόννησο και στο Αιγαίο, από τις Κυκλάδες έως και τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη. Γενικά, σε όλο το νότιο κομμάτι της χώρας, αναμένονται αρκετές βροχές, έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες, με πιθανότητα να είναι ισχυρά αυτά τα φαινόμενα.

Ειδικές προβλέψεις για Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην περιοχή της Αττικής, την Κυριακή αναμένονται νεφώσεις με βροχές και από το απόγευμα καταιγίδες. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα ενδέχεται να είναι τοπικά περιορισμένη, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Τη Δευτέρα, στην Αττική και την Εύβοια θα υπάρξει ένα βορειοανατολικό ρεύμα, το οποίο θα ενισχυθεί και θα σημειωθούν βροχές.

Στη Θεσσαλονίκη, προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα της Κυριακής. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι περιορισμένη. Οι άνεμοι θα είναι ανατολικοί νοτιοανατολικοί 2 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Ενίσχυση ανέμων και πτώση θερμοκρασίας

Την Τρίτη, θα υπάρξουν έντονες βροχοπτώσεις στην ανατολική Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Βροχοπτώσεις και σχετικά ισχυρές καταιγίδες αναμένεται να σημειωθούν και στην Κρήτη. Το βαρομετρικό χαμηλό θα κινηθεί προς τα ανατολικά, οπότε γενικά θα επικρατήσει ένας βοριάς που θα έχει και μεγάλες εντάσεις και από την Τρίτη περιμένουμε να φτάσει τα 6 με 7 μποφόρ.

Την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, είναι πιθανό οι άνεμοι να φτάσουν και τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο, οπότε θα πέσει λίγο ακόμα και η θερμοκρασία. Από την Κυριακή, αναμένεται πτώση του υδραργύρου της τάξης των 4 με 6 βαθμών Κελσίου. Οι άνεμοι την Κυριακή θα πνέουν από δυτικές βορειοδυτικές διευθύνσεις στα δυτικά και από μεταβλητές στα ανατολικά 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ στα πελάγη.

Οι θερμοκρασίες την Κυριακή

Οι θερμοκρασίες την Κυριακή θα κυμανθούν σε διάφορες περιοχές ως εξής: στη Δυτική Μακεδονία από 9 έως 16 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 10 έως 21 βαθμούς, στην Ήπειρο από 11 έως 19 βαθμούς. Στη Θεσσαλία από 13 έως 21 βαθμούς, στη Στερεά Ελλάδα από 12 έως 22 βαθμούς και στην Πελοπόννησο από 13 έως 22 βαθμούς.

Στα Επτάνησα, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20-22 βαθμούς, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 15 έως 21 βαθμούς. Στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 16 έως 22 βαθμούς, στα Δωδεκάνησα έως 24 βαθμούς και στην Κρήτη από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Εκτιμήσεις μετεωρολόγων και βελτίωση καιρού

Στην αλλαγή του καιρού αναφέρθηκε με ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, η νέα κακοκαιρία θα κινηθεί προς την περιοχή μας και έτσι από την Κυριακή το φθινόπωρο μας χτυπάει και πάλι την πόρτα, με τη Δευτέρα και την Τρίτη να είναι δύο αρκετά επικίνδυνες ημέρες, κυρίως για την κεντρική, ανατολική και νότια χώρα. Η βόρεια – βορειοανατολική χώρα θα επηρεαστεί στο μικρότερο βαθμό.

Από την Τετάρτη θα αρχίσει και μία βελτίωση του καιρού στη Δυτική Ελλάδα και στα βόρεια, μέχρι και τη Θεσσαλία. Από την Πέμπτη θα αρχίσει η γενικότερη βελτίωση των καιρικών συνθηκών σε όλη τη χώρα.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit