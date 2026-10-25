Μια εμφάνιση που χαρακτηρίστηκε από έντονη συναισθηματική φόρτιση πραγματοποίησε στο «The Voice» η Χριστίνα Μπορμπόκη, κόρη του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, Στέφανου Μπορμπόκη. Η 37χρονη διαγωνιζόμενη κατάφερε να συγκινήσει τόσο τους κριτές όσο και το κοινό, μιλώντας για τον πατέρα της, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Απρίλιο. Η ίδια αποκάλυψε πως η απώλειά του αποτέλεσε την αφορμή για να κυνηγήσει το όνειρό της στον χώρο του τραγουδιού.

Η εμφάνιση που καθήλωσε τους κριτές

Η Χριστίνα Μπορμπόκη, ηλικίας 37 ετών, συμμετείχε στις Blind Auditions του δημοφιλούς μουσικού διαγωνισμού. Ερμηνεύοντας το κλασικό τραγούδι «Ζητάτε να σας πω» του Αττίκ, κατάφερε να εντυπωσιάσει τους coaches με τη φωνή της και την ερμηνεία της. Συγκεκριμένα, η Πάολα, η Έλενα Παπαρίζου και ο Χρήστος Μάστορας γύρισαν τις καρέκλες τους, δείχνοντας την εκτίμησή τους στο ταλέντο της.

Πριν ανέβει στη σκηνή για την εμφάνισή της, η Χριστίνα Μπορμπόκη είχε την ευκαιρία να μιλήσει για τη ζωή της και τον ισχυρό δεσμό που τη συνέδεε με τον πατέρα της. Οι αναμνήσεις από τα χρόνια που τον παρακολουθούσε να αγωνίζεται στο γήπεδο ήταν έντονες, προσδίδοντας ακόμα μεγαλύτερη συναισθηματική βαρύτητα στην παρουσία της.

Ο Στέφανος Μπορμπόκης και ο ισχυρός δεσμός πατέρα-κόρης

Ο πατέρας της Χριστίνας, Στέφανος Μπορμπόκης, ήταν ένας αναγνωρισμένος παλιός ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ. Η ίδια περιέγραψε τη σχέση τους ως πολύ δεμένη, τονίζοντας ότι μεγάλωσε μέσα στο γήπεδο και συγκεκριμένα στην Τούμπα. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «ο πατέρας μου ήταν ο Στέφανος Μπορμπόκης, παλιός ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ. Ήμασταν πολύ δεμένοι. Μεγάλωσα μέσα στο γήπεδο και στην Τούμπα. Πήγαινα πάντα σε παιχνίδια που έπαιζε ο πατέρας μου».

Η απώλεια του πατέρα της, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Απρίλιο, σημάδεψε βαθιά την Χριστίνα Μπορμπόκη. Η μνήμη του και η αγάπη της για εκείνον παραμένουν ζωντανές, όπως φάνηκε και από τις δηλώσεις της στον διαγωνισμό.

Η φανέλα του ΠΑΟΚ ως σύμβολο μνήμης

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η αναφορά της Χριστίνας στη φανέλα του πατέρα της, την οποία έχει κρατήσει ως ενθύμιο. Μάλιστα, όπως αποκάλυψε, εξακολουθεί να φορά αυτή τη φανέλα στις επισκέψεις της στο γήπεδο της Τούμπας. Η κίνηση αυτή συμβολίζει για εκείνη την αδιάκοπη παρουσία του πατέρα της στη ζωή της.

Η ίδια εξήγησε τη σημασία της φανέλας με τα εξής λόγια: «Έχω κρατήσει τη φανέλα με την οποία έπαιζε. Όσοι γνωρίζουν, εκείνα τα χρόνια οι φανέλες δεν έγραφαν ονόματα. Ήταν μια γνήσια φανέλα του ΠΑΟΚ και όταν τη φορώ μέσα στο γήπεδο, νιώθω ότι τον έχω μαζί μου». Αυτή η δήλωση υπογράμμισε τον τρόπο με τον οποίο διατηρεί ζωντανή τη σύνδεσή της με τον πατέρα της.

Η απώλεια ως κινητήριος δύναμη για το όνειρο

Η Χριστίνα Μπορμπόκη αποκάλυψε ότι η απώλεια του πατέρα της αποτέλεσε την καθοριστική αφορμή για να ακολουθήσει την επιθυμία της να ασχοληθεί με το τραγούδι. Η απόφαση να δοκιμάσει τις δυνάμεις της στον διαγωνισμό «The Voice» ήταν άμεσα συνδεδεμένη με αυτό το γεγονός, καθώς ένιωσε την ανάγκη να κυνηγήσει το όνειρό της.

Πιστεύει ακράδαντα ότι ο πατέρας της έχει γίνει ο φύλακας άγγελός της και την καθοδηγεί. «Η απώλειά του ήταν η αφορμή να κυνηγήσω το όνειρό μου. Πιστεύω ότι έχει γίνει φύλακας άγγελος. Θα με βοηθήσει και θα χαρεί με αυτό που θα προσπαθήσω να κάνω», είπε, εκφράζοντας την ελπίδα και την πεποίθησή της για το μέλλον της στο τραγούδι.

Με πληροφορίες από: Athletiko