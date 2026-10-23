Ευρώπη: Μαζικές διαδηλώσεις σε Σερβία και Γαλλία εν μέσω πολιτικής αναταραχής

Σερβία και Γαλλία βρίσκονται σε κλίμα έντονης πολιτικής και κοινωνικής αναταραχής, με μαζικές διαδηλώσεις να δοκιμάζουν τις αντοχές των κυβερνήσεων. Στο Βελιγράδι, περίπου 150.000 άνθρωποι κατέκλυσαν τους δρόμους την Πέμπτη, λίγα 24ωρα πριν από τις κρίσιμες βουλευτικές εκλογές. Την ίδια ώρα, στη Γαλλία ο Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε περιορισμούς στις συγκεντρώσεις του Σαββάτου, υπό τον φόβο νέων εκτεταμένων επεισοδίων.

Μαζική κινητοποίηση στο Βελιγράδι

Σε μία από τις μεγαλύτερες αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις των τελευταίων μηνών, περίπου 150.000 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν χθες στο κέντρο του Βελιγραδίου. Οι πολίτες εξέφρασαν τη στήριξή τους στο φοιτητικό κίνημα, το οποίο επιχειρεί να βάλει τέλος στη 14χρονη κυριαρχία του Σερβικού Προοδευτικού Κόμματος του Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Με συνθήματα όπως «Οι φοιτητές νικούν», χιλιάδες πολίτες κατευθύνθηκαν προς την πλατεία Σλάβια. Έστειλαν ένα σαφές μήνυμα ενόψει των εκλογών της Κυριακής 25 Οκτωβρίου, οι οποίες θεωρούνται η μεγαλύτερη πολιτική δοκιμασία για τον Βούτσιτς από το 2012.

Η γέννηση του φοιτητικού κινήματος

Το φοιτητικό κίνημα γεννήθηκε μετά την τραγωδία στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ, τον Νοέμβριο του 2024. Τότε, η κατάρρευση στεγάστρου στοίχισε τη ζωή σε 16 ανθρώπους.

Οι κινητοποιήσεις, οι οποίες ξεκίνησαν με αίτημα τη διαλεύκανση της υπόθεσης και την καταπολέμηση της διαφθοράς, εξελίχθηκαν σε ένα μαζικό πολιτικό κίνημα που διεκδικεί πλέον την εξουσία. Απέναντί του βρίσκεται ο Βούτσιτς, ο οποίος έχει παραιτηθεί από την προεδρία για να διεκδικήσει την πρωθυπουργία.

Ο Βούτσιτς κατηγορεί τους διαδηλωτές ότι επιχειρούν ανατροπή της κυβέρνησης με ξένη υποστήριξη.

Περιορισμοί στις διαδηλώσεις στη Γαλλία

Την ίδια ώρα, η Γαλλία προετοιμάζεται για ένα ακόμη δύσκολο Σάββατο, μετά το κύμα βίαιων επεισοδίων που συγκλόνισε μεγάλες πόλεις το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Τα επεισόδια αυτά εκδηλώθηκαν στο περιθώριο διαδηλώσεων για την ακρίβεια και το κόστος ζωής.

Ήδη, οι Αρχές έχουν απαγορεύσει τις διαδηλώσεις του Σαββάτου στη Λυών, όπου εκατοντάδες καταστήματα λεηλατήθηκαν. Ανάλογοι περιορισμοί ανακοινώθηκαν στη Μασσαλία, τη Νίκαια και την Τουλόν. Στο Παρίσι εγκρίθηκε μία πορεία, αλλά απαγορεύτηκε άλλη κινητοποίηση φοιτητών και μελών των «κίτρινων γιλέκων».

Κατηγορίες και συλλήψεις

Ο Γάλλος πρόεδρος απέδωσε τα σοβαρότερα επεισόδια σε οργανωμένες ομάδες της άκρας Αριστεράς, τις οποίες κατηγόρησε ότι επιχειρούν να αποσταθεροποιήσουν τη Δημοκρατία.

Σύμφωνα με τις γαλλικές Αρχές, περισσότεροι από 2.500 άνθρωποι έχουν συλληφθεί μετά τα επεισόδια του προηγούμενου Σαββατοκύριακου. Επιπλέον, πάνω από 900 αντιμετωπίζουν διώξεις.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr