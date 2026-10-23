Αποκαλύψεις για τον Τζάρεντ Κούσνερ: Χακαρισμένο κινητό φέρνει στο φως μυστικές συμφωνίες και εμβάσματα

Νέες αποκαλύψεις προκαλούν αίσθηση σχετικά με τις οικονομικές σχέσεις του Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ και πρώην συμβούλου του στον Λευκό Οίκο. Τα στοιχεία αυτά παρουσιάζονται από τον δημοσιογράφο Μάθιου Κόουλ, μέσα από απόσπασμα του βιβλίου του «Princes and Thieves».

Η υπόθεση αφορά δεδομένα που φέρεται να αποκτήθηκαν από το κινητό τηλέφωνο του Κούσνερ, μετά από παραβίαση που συνδέθηκε με Ρώσο χάκερ. Από την παρακολούθηση αυτή προέκυψαν στοιχεία για τραπεζικούς λογαριασμούς και μεταφορές μεγάλων χρηματικών ποσών, με διασυνδέσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Σαουδική Αραβία και το Ισραήλ.

Η αρχή των αποκαλύψεων

Οι ολλανδικές υπηρεσίες πληροφοριών, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο βιβλίο «Πρίγκιπες και Κλέφτες» και αναδημοσιεύονται, απέκτησαν πρόσβαση σε κρίσιμα δεδομένα από την κινητή συσκευή του Τζάρεντ Κούσνερ. Η παραβίαση αυτή φέρεται να συνδέεται με έναν Ρώσο χάκερ, ο οποίος κατάφερε να αποκτήσει πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες.

Από την ανάλυση των δεδομένων αυτών, προέκυψαν λεπτομέρειες για τραπεζικούς λογαριασμούς και μεταφορές σημαντικών χρηματικών ποσών. Οι συναλλαγές αυτές φέρεται να είχαν διασυνδέσεις με κράτη της Μέσης Ανατολής, συγκεκριμένα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Σαουδική Αραβία, καθώς και το Ισραήλ.

Εμβάσματα δισεκατομμυρίων δολαρίων

Όπως αναφέρει ο Μάθιου Κόουλ στο βιβλίο του, από το 2017 και μετά, Σαουδάραβες και αξιωματούχοι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων φέρεται να διοχέτευσαν συνολικά περίπου 2 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτά τα ποσά κατατέθηκαν σε τουλάχιστον δύο τραπεζικούς λογαριασμούς που συνδέονταν με τον Τζάρεντ Κούσνερ.

Οι αποκαλύψεις αυτές έχουν προκαλέσει σάλο, καθώς εγείρουν ερωτήματα σχετικά με τις οικονομικές υποχρεώσεις και τις πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων του Κούσνερ κατά τη διάρκεια της θητείας του στον Λευκό Οίκο, ως συμβούλου του τότε Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο λογαριασμός «Alpha» στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Ένας από τους λογαριασμούς που αναφέρονται στο δημοσίευμα, γνωστός ως «Alpha», τηρούνταν στην First Abu Dhabi Bank. Σύμφωνα με τα στοιχεία, περίπου 700 εκατομμύρια δολάρια μεταφέρθηκαν σε αυτόν τον λογαριασμό.

Ο συγκεκριμένος λογαριασμός φέρεται να συνδεόταν με τη χρηματοδότηση πολιτικών και διπλωματικών στόχων στην περιοχή. Επιπλέον, συνδεόταν με το ίδρυμα Watani Al Emarat Foundation, μια φιλανθρωπική οργάνωση που χρηματοδοτείται από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Ο Τζάρεντ Κούσνερ είχε δικαίωμα πρόσβασης και υπογραφής στον λογαριασμό, χωρίς ωστόσο να είναι ο ιδιοκτήτης του.

Μεταφορές προς το Ισραήλ μέσω Αζερμπαϊτζάν

Το δημοσίευμα αναφέρεται επίσης σε έναν δεύτερο λογαριασμό, μέσω του οποίου φέρεται να μεταφέρθηκε περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Αυτό το ποσό κατευθύνθηκε προς το Ισραήλ, με τη διαδρομή των χρημάτων να περνάει μέσω του Αζερμπαϊτζάν.

Ωστόσο, οι λεπτομέρειες σχετικά με τη διαχείριση και την τελική χρήση αυτών των χρημάτων παραμένουν ασαφείς, σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά από τις αποκαλύψεις.

Οι αντιδράσεις και οι διαψεύσεις

Η πλευρά του Τζάρεντ Κούσνερ αμφισβητεί πλήρως τα πάντα σχετικά με τις αποκαλύψεις. Ο δικηγόρος του δήλωσε ότι ο πελάτης του συμμορφώθηκε με όλες τις νομικές απαιτήσεις στις συναλλαγές του με ξένες κυβερνήσεις. Επιπλέον, αρνήθηκε ότι ο Κούσνερ γνώριζε ή είχε οποιαδήποτε σχέση με τον συγκεκριμένο λογαριασμό στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ανάλογη άρνηση εξέφρασε και ο πρώην πρεσβευτής των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Ντέιβιντ Φρίντμαν. Ο Φρίντμαν αρνήθηκε οποιαδήποτε γνώση ή εμπλοκή στις καταγγελλόμενες μεταφορές, χαρακτηρίζοντας τους σχετικούς ισχυρισμούς «100% ψευδείς».

Με πληροφορίες από: Newsit