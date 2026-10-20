Ιράν: «Δεν θα φύγει από τη χώρα ούτε η παραμικρή ποσότητα εμπλουτισμένου ουρανίου» – Μπλόκο στις απαιτήσεις των ΗΠΑ

Η Τεχεράνη παραμένει αμετακίνητη στο ζήτημα των πυρηνικών της αποθεμάτων, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει την απομάκρυνση εμπλουτισμένου ουρανίου από το ιρανικό έδαφος. Το μήνυμα αυτό μετέφερε ο επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ, στον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων του Πακιστάν, Ασίμ Μουνίρ. Το Πακιστάν διαδραματίζει διαμεσολαβητικό ρόλο στον πόλεμο μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, με τον στρατηγό Μουνίρ να βρίσκεται στην Τεχεράνη στο πλαίσιο νέας προσπάθειας διαμεσολάβησης για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας.

Η αμετακίνητη θέση της Τεχεράνης για το εμπλουτισμένο ουράνιο

Ο Μοχσέν Ρεζαΐ, επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, ξεκαθάρισε ότι η χώρα του δεν πρόκειται να επιτρέψει την απομάκρυνση εμπλουτισμένου ουρανίου από το ιρανικό έδαφος. Σύμφωνα με δηλώσεις του που μεταδόθηκαν από την ιρανική τηλεόραση, τόνισε χαρακτηριστικά ότι «ούτε η παραμικρή ποσότητα εμπλουτισμένων πυρηνικών υλικών δεν πρόκειται να φύγει από το Ιράν».

Ο Ιρανός αξιωματούχος υπογράμμισε τη σημασία αυτών των αποθεμάτων για το Ιράν, περιγράφοντάς τα ως «σημαντικό στρατηγικό πλεονέκτημα και εθνικό πλούτο για τον ιρανικό λαό». Η διαχείριση των αποθεμάτων ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού παραμένει ένα από τα βασικότερα εμπόδια στις σχέσεις μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσινγκτον.

Αντιπαράθεση για τη διαχείριση των αποθεμάτων

Οι Ηνωμένες Πολιτείες απαιτούν την απομάκρυνση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου από το Ιράν. Ωστόσο, η ιρανική πλευρά έχει αντιπροτείνει την αραίωσή τους εντός της χώρας, απορρίπτοντας κατηγορηματικά τη μεταφορά τους στο εξωτερικό. Αυτή η διαφωνία αποτελεί κεντρικό σημείο τριβής στις συνεχιζόμενες συζητήσεις.

Η Τεχεράνη διατηρεί σταθερή τη στάση της, θεωρώντας τα πυρηνικά της αποθέματα ως αναπόσπαστο μέρος της εθνικής της ασφάλειας και οικονομίας. Η απαίτηση για παραμονή των υλικών εντός των συνόρων της χώρας αναδεικνύει την αποφασιστικότητα του Ιράν να διατηρήσει τον έλεγχο των πυρηνικών του προγραμμάτων.

Οι όροι της Τεχεράνης για διαπραγματεύσεις

Ο Μοχσέν Ρεζαΐ συνέδεσε οποιαδήποτε προοπτική για διαπραγματεύσεις με την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έθεσε ως σαφή προϋπόθεση την αποδοχή των όρων που έχει θέσει η Τεχεράνη, πριν από οποιαδήποτε περαιτέρω συζήτηση.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, «δεν θα υπάρξει καμία διαπραγμάτευση όσο οι ΗΠΑ δεν θα λαμβάνουν μέτρα για να αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη». Πρόσθεσε ότι αυτή η διαδικασία αποκατάστασης της εμπιστοσύνης «πρέπει να ξεκινήσει από την τήρηση των όρων που έχει θέσει το Ιράν».

Η στήριξη της θέσης από το ιρανικό κοινοβούλιο

Την ίδια αμετακίνητη στάση εξέφρασε και ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ. Οι δηλώσεις του έγιναν κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον Πακιστανό στρατηγό Ασίμ Μουνίρ, ο οποίος επισκέπτεται την Τεχεράνη.

Ο Γκαλιμπάφ τόνισε ότι «δεν έχουμε τίποτα καινούργιο να πούμε» και επανέλαβε ότι «οι ΗΠΑ δεν θα μπορέσουν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του Ιράν παρά μόνο εάν εκπληρώσουν» τους ιρανικούς όρους. Αυτή η ενιαία στάση από κορυφαίους Ιρανούς αξιωματούχους υπογραμμίζει την αποφασιστικότητα της χώρας.

Ο διαμεσολαβητικός ρόλος του Πακιστάν

Ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων του Πακιστάν, στρατηγός Ασίμ Μουνίρ, βρίσκεται στην Τεχεράνη στο πλαίσιο μιας νέας προσπάθειας διαμεσολάβησης. Σκοπός της επίσκεψής του είναι η επίτευξη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το Πακιστάν διαδραματίζει έναν σημαντικό διαμεσολαβητικό ρόλο στον πόλεμο μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, προσπαθώντας να βρει κοινό έδαφος για τις δύο πλευρές. Η παρουσία του στρατηγού Μουνίρ στην ιρανική πρωτεύουσα επιβεβαιώνει τις συνεχιζόμενες διπλωματικές προσπάθειες για την εκτόνωση της έντασης.

Με πληροφορίες από: Topontiki