Η Τουρκία έστειλε κανόνια νερού στην Αλβανία εν μέσω διαδηλώσεων

Δύο οχήματα εκτόξευσης νερού, σχεδιασμένα για την καταστολή διαδηλώσεων, απέστειλε η Τουρκία στην Αλβανία τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου. Η μεταφορά πραγματοποιήθηκε με στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος, εν μέσω συνεχιζόμενων κινητοποιήσεων στη γειτονική χώρα, οι οποίες ζητούν την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα.

Η κίνηση αυτή έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις τόσο στην τουρκική όσο και στην αλβανική αντιπολίτευση, με στελέχη να καταγγέλλουν την εμπλοκή της Τουρκίας στην εσωτερική κατάσταση της Αλβανίας. Η αποστολή των οχημάτων εντάσσεται στο πλαίσιο της στενής αμυντικής συνεργασίας μεταξύ Άγκυρας και Τιράνων.

Η μεταφορά των οχημάτων και οι λεπτομέρειες

Σύμφωνα με πληροφορίες από το αλβανικό μέσο ενημέρωσης Exit, το τουρκικό στρατιωτικό αεροσκάφος αναχώρησε περίπου το μεσημέρι από την Καισάρεια της κεντρικής Τουρκίας. Μετέφερε τα δύο οχήματα εκτόξευσης νερού στο αεροδρόμιο Ρίνας, το οποίο βρίσκεται κοντά στα Τίρανα, την πρωτεύουσα της Αλβανίας.

Μετά την παράδοση του εξοπλισμού, το αεροσκάφος επέστρεψε στην Τουρκία. Βίντεο που δημοσίευσε ο Μπελίντ Κελίτσι, αναπληρωτής επικεφαλής του αντιπολιτευόμενου Δημοκρατικού Κόμματος της Αλβανίας, εμφανίζουν δύο οχήματα εκτόξευσης νερού στο αεροδρόμιο. Παράλληλα, φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν σε αλβανικά μέσα ενημέρωσης φέρονται να απεικονίζουν τα οχήματα δίπλα στην πίσω ράμπα φόρτωσης ενός τουρκικού μεταγωγικού αεροσκάφους τύπου A400M.

Αντιδράσεις από την τουρκική αντιπολίτευση

Η αποστολή των οχημάτων στην Αλβανία προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις από την τουρκική αντιπολίτευση. Ο Τουρχάν Τσομέζ, ο οποίος είναι αναπληρωτής επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του εθνικιστικού κόμματος İYİ, κατηγόρησε ανοιχτά την κυβέρνηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Συγκεκριμένα, ο Τσομέζ δήλωσε ότι η κυβέρνηση Ερντογάν συνδράμει στην καταστολή των διαδηλώσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Αλβανία. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, υποστήριξε ότι «η εμπειρία σας στην καταστολή διαδηλώσεων έχει περάσει τα σύνορα», εκφράζοντας την πεποίθηση ότι τα οχήματα θα χρησιμοποιηθούν για την εκτόξευση νερού υπό πίεση εναντίον φοιτητών.

Καταγγελίες από την αλβανική αντιπολίτευση

Αντιδράσεις υπήρξαν και από την αλβανική αντιπολίτευση, με τον Μπελίντ Κελίτσι, αναπληρωτή επικεφαλής του Δημοκρατικού Κόμματος της Αλβανίας, να εκφράζει την έντονη διαφωνία του. Ο Κελίτσι κατηγόρησε τον πρωθυπουργό Έντι Ράμα ότι ενισχύει τις δυνατότητες της κυβέρνησής του.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο σκοπός είναι να στραφεί εναντίον των φοιτητών και των νέων που διαδηλώνουν ειρηνικά. Οι κινητοποιήσεις αυτές, όπως ανέφερε, πραγματοποιούνται κατά της διαφθοράς και της αδικίας που επικρατούν στη χώρα.

Αδιευκρίνιστα σημεία και έλλειψη σχολίων

Μέχρι το βράδυ της Δευτέρας, το αλβανικό μέσο Exit σημείωσε ότι δεν είχε διευκρινιστεί εάν τα οχήματα εκτόξευσης νερού παραχωρήθηκαν στην Αλβανία ως δωρεά ή εάν αγοράστηκαν από την αλβανική πλευρά. Επίσης, δεν είχαν γίνει γνωστοί οι όροι που θα διέπουν τη χρήση τους από τις αλβανικές αρχές.

Το ίδιο μέσο ενημέρωσης ανέφερε ότι η τουρκική πρεσβεία στα Τίρανα, η αλβανική αστυνομία και το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας δεν είχαν απαντήσει στα αιτήματα για σχολιασμό έως τη δημοσίευση του σχετικού ρεπορτάζ, αφήνοντας πολλά ερωτήματα αναπάντητα σχετικά με τη φύση και τους όρους της αποστολής.

Στενή αμυντική συνεργασία Άγκυρας και Τιράνων

Η αποστολή των οχημάτων καταστολής διαδηλώσεων πραγματοποιείται σε μια περίοδο όπου η Άγκυρα και τα Τίρανα διατηρούν στενή αμυντική συνεργασία. Οι δύο χώρες υπέγραψαν μια συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας το 2024, ενισχύοντας περαιτέρω τους δεσμούς τους στον τομέα της άμυνας.

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, η Τουρκία έχει προμηθεύσει την Αλβανία με διάφορα μέσα, όπως μη επανδρωμένα αεροσκάφη και στρατιωτικά οχήματα. Επιπλέον, παρέχει εκπαίδευση για τις ένοπλες δυνάμεις της Αλβανίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η χρήση οχημάτων εκτόξευσης νερού από τις τουρκικές αρχές έχει καταγραφεί και σε διαδηλώσεις που έχουν λάβει χώρα στο εσωτερικό της Τουρκίας.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis