Νέα απαγόρευση κυκλοφορίας στο Παρίσι και ανάπτυξη στρατού ενόψει διαδηλώσεων

Νέα απαγόρευση κυκλοφορίας επιβλήθηκε σε περιοχές του Παρισιού, όπως η Πλατεία Δημοκρατίας και το Λεζ Αλ, μετά τα βίαια επεισόδια του περασμένου Σαββατοκύριακου. Παράλληλα, η γαλλική κυβέρνηση προχωρά στην ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων ενόψει των νέων μαζικών διαδηλώσεων που έχουν προγραμματιστεί για το Σάββατο 24 Οκτωβρίου. Τα μέτρα αυτά λαμβάνονται σε μια προσπάθεια να αποτραπεί η επανάληψη των εκτεταμένων επεισοδίων που συγκλόνισαν τη χώρα.

Νέα απαγόρευση κυκλοφορίας και συγκεντρώσεων

Η αστυνομική διεύθυνση του Παρισιού εξέδωσε εντολή για νέα απαγόρευση της κυκλοφορίας, η οποία τέθηκε σε ισχύ από σήμερα στις 11 το βράδυ έως αύριο, Τετάρτη, στις 6 το πρωί. Το μέτρο αφορά συγκεκριμένα την περιοχή περιμετρικά της Πλατείας Δημοκρατίας και της περιοχής Λεζ Αλ, δύο κεντρικά σημεία της γαλλικής πρωτεύουσας.

Η απόφαση αυτή ελήφθη ως άμεση απάντηση στα μαζικά βίαια επεισόδια και τις εκτεταμένες λεηλασίες που σημειώθηκαν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Σύμφωνα με την αστυνομία του Παρισιού, όπως αναφέρθηκε στην πλατφόρμα Χ, η εφαρμογή του μέτρου μπορεί να συνεχιστεί για όσο διάστημα κριθεί απαραίτητο. Η ίδια πηγή υπογράμμισε ότι δεν θα υπάρξει ποτέ «καμία προϋπόθεση στα μέτρα που επιτρέπουν την προστασία των αγαθών και των προσώπων».

Παράλληλα με την απαγόρευση κυκλοφορίας, εκδόθηκε και άλλη εντολή που απαγορεύει "οποιαδήποτε συγκέντρωση που δεν έχει λάβει άδεια να πραγματοποιηθεί". Αυτή η απαγόρευση ισχύει από σήμερα στις 8 το βράδυ έως αύριο, Τετάρτη, στις 6 το πρωί, και αφορά συγκεκριμένα τις περιοχές περιμετρικά του Μεγάρου των Ηλυσίων, της Εθνοσυνέλευσης, της Γερουσίας, της διάσημης λεωφόρου των Ηλυσίων Πεδίων, καθώς και των σιδηροδρομικών σταθμών.

Ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων για την αντιμετώπιση ταραχών

Ενόψει των νέων μαζικών διαδηλώσεων που έχουν προγραμματιστεί για το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, η κυβέρνηση της Γαλλίας προχωρά στην ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων. Η κίνηση αυτή αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας να αποτραπεί η επανάληψη των εκτεταμένων επεισοδίων βίας και των λεηλασιών που συγκλόνισαν τη χώρα το περασμένο Σαββατοκένδο.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιές, ανακοίνωσε την Τρίτη 20 Οκτωβρίου ότι στρατιώτες της επιχείρησης Sentinelle θα αναπτυχθούν σε διάφορα ευαίσθητα σημεία της χώρας για τη φύλαξή τους. Ο βασικός σκοπός αυτής της ανάπτυξης είναι να αποδεσμευτούν αστυνομικοί και χωροφύλακες, οι οποίοι θα μπορούν έτσι να επικεντρωθούν αποκλειστικά στην αντιμετώπιση ενδεχόμενων νέων ταραχών και στην αποκατάσταση της τάξης.

Μαζική κινητοποίηση και πιθανές νέες απαγορεύσεις

Πέραν της ανάπτυξης των στρατιωτικών δυνάμεων, ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί προανήγγειλε μια «μαζική» κινητοποίηση του συνόλου των δυνάμεων ασφαλείας. Αυτή η ενισχυμένη παρουσία των αρχών επιβολής του νόμου αναμένεται να είναι εμφανής σε όλη τη χώρα, με στόχο την αποτροπή οποιασδήποτε προσπάθειας πρόκλησης βίας ή αταξίας.

Στο πλαίσιο των μέτρων αυτών, η κυβέρνηση δεν αποκλείει την επιβολή νέων απαγορεύσεων κυκλοφορίας, ανάλογων με αυτές που έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ σε συγκεκριμένες περιοχές του Παρισιού. Η ανακοίνωση για την ανάπτυξη των στρατιωτικών δυνάμεων έγινε από τον Λοράν Νουνιές κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης και την αποφασιστικότητα των αρχών.

Το ιστορικό των πρόσφατων επεισοδίων

Οι αποφάσεις για την περαιτέρω ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας έρχονται ως άμεση συνέπεια των εκτεταμένων βίαιων συγκρούσεων, των πυρκαγιών και των λεηλασιών που σημειώθηκαν στις 17 και 18 Οκτωβρίου. Τα γεγονότα αυτά προκάλεσαν σημαντικές υλικές ζημιές και αναστάτωση στην κοινωνική ζωή, δημιουργώντας την ανάγκη για άμεση και αποτελεσματική αντίδραση από την πλευρά της πολιτείας.

Η κυβέρνηση επιχειρεί να διασφαλίσει την ομαλότητα και την ασφάλεια των πολιτών, αποτρέποντας την επανάληψη παρόμοιων φαινομένων βίας και ανομίας. Τα προληπτικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης του στρατού και των απαγορεύσεων κυκλοφορίας, αποτελούν μέρος μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτουν οι προγραμματισμένες διαδηλώσεις του Σαββάτου.

Με πληροφορίες από: Enikos