Ιταλία: Παράλυση στην παραγωγή ζυμαρικών λόγω κινητοποιήσεων οδηγών φορτηγών

Οι κινητοποιήσεις και οι αποκλεισμοί των οδηγών φορτηγών στη νότια Ιταλία έχουν προκαλέσει σοβαρές διαταραχές στην παραγωγή ζυμαρικών, απειλώντας με ελλείψεις ένα από τα πιο χαρακτηριστικά προϊόντα της ιταλικής γαστρονομίας. Μεγάλες βιομηχανίες, όπως η Rummo και η La Molisana, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα εφοδιασμού με πρώτες ύλες, οδηγώντας σε αναστολή λειτουργίας. Η κατάσταση έχει προκαλέσει ανησυχία για τις επιπτώσεις στην οικονομία και την καθημερινότητα των πολιτών, με ελλείψεις τροφίμων και ουρές στα πρατήρια καυσίμων.

Παράλυση στην παραγωγή ζυμαρικών

Η παραγωγή ζυμαρικών στη νότια Ιταλία έχει παραλύσει εξαιτίας των κινητοποιήσεων και των αποκλεισμών που πραγματοποιούν οι οδηγοί φορτηγών. Οι διαδηλώσεις, οι οποίες ξεκίνησαν την περασμένη εβδομάδα στη Σικελία και σε άλλες περιοχές του νότου, έχουν δημιουργήσει εκτεταμένα προβλήματα στις μεταφορές. Οι αποκλεισμοί δρόμων, αυτοκινητοδρόμων και λιμανιών, που γίνονται σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την εκτόξευση των τιμών των καυσίμων και το αυξανόμενο κόστος ζωής, εμποδίζουν την ομαλή ροή των πρώτων υλών.

Αυτό έχει ως άμεση συνέπεια τη δημιουργία σοβαρών ελλείψεων βασικών συστατικών στις βιομηχανίες ζυμαρικών. Σύμφωνα με το Reuters, η παραγωγή ζυμαρικών στην Ιταλία βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρό κίνδυνο, καθώς οι διαδηλώσεις των αυτοκινητιστών εμποδίζουν την παράδοση των απαραίτητων συστατικών στα εργοστάσια.

Αναστολή λειτουργίας σε μεγάλες εταιρείες

Μία από τις εταιρείες που έχουν πληγεί σοβαρά είναι η γνωστή βιομηχανία ζυμαρικών Rummo, η οποία εδρεύει στην Καμπανία της νότιας Ιταλίας. Η εταιρεία ανακοίνωσε την Τρίτη 20 Οκτωβρίου ότι αναγκάστηκε να αναστείλει την παραγωγή της, καθώς εξαντλήθηκαν τα διαθέσιμα αποθέματα πρώτων υλών. Η απόφαση αυτή υπογραμμίζει το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει ο κλάδος.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Rummo, Κόζιμο Ρούμο, δήλωσε στην εφημερίδα La Repubblica ότι η κατάσταση αυτή δεν περιορίζεται μόνο στη δική του επιχείρηση. Σχεδόν όλοι οι μεγάλοι παραγωγοί ζυμαρικών στην γειτονική Απουλία αντιμετωπίζουν αντίστοιχες δυσκολίες. Ανάλογα προβλήματα αντιμετωπίζει και η La Molisana, μία ακόμη σημαντική εταιρεία ζυμαρικών, με έδρα την περιφέρεια Μολίζε.

Κίνδυνος για το μεγαλύτερο μέρος της εθνικής παραγωγής

Οι περιοχές της Απουλίας, της Καμπανίας και της Σικελίας αποτελούν την καρδιά της ιταλικής βιομηχανίας ζυμαρικών. Οι διαταραχές στις μεταφορές σε αυτές τις νευραλγικές περιοχές έχουν ως αποτέλεσμα να επηρεάζεται σημαντικό μέρος της εθνικής παραγωγής. Ο Κόζιμο Ρούμο προειδοποίησε ότι «αυτό σημαίνει ότι το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής ζυμαρικών στην Ιταλία έχει σταματήσει ή βρίσκεται πολύ κοντά στο να σταματήσει».

Οι εκτεταμένες αυτές διαταραχές στις μεταφορές επηρεάζουν τόσο τη βιομηχανική παραγωγή όσο και τον εφοδιασμό των καταστημάτων. Η κατάσταση αυτή απειλεί έναν κλάδο με ετήσιο τζίρο που φτάνει τα 13,5 δισεκατομμύρια ευρώ, δημιουργώντας ένα κύμα ανησυχίας για την επάρκεια βασικών αγαθών στην αγορά.

Ελλείψεις τροφίμων και ουρές στα πρατήρια

Οι επιπτώσεις των κινητοποιήσεων δεν περιορίζονται μόνο στον κλάδο των ζυμαρικών. Την ίδια ώρα, σε περιοχές της νότιας Ιταλίας καταγράφονται ελλείψεις τροφίμων στα ράφια των σούπερ μάρκετ, καθώς η αλυσίδα εφοδιασμού έχει διαταραχθεί σοβαρά. Οι πολίτες αντιμετωπίζουν επίσης ουρές στα πρατήρια καυσίμων, γεγονός που προσθέτει στις δυσκολίες της καθημερινότητας.

Η γενικευμένη αυτή κατάσταση έχει προκαλέσει ανησυχία για τις επιπτώσεις στην οικονομία της χώρας και την ομαλή λειτουργία της αγοράς, καθώς οι διαδηλώσεις των αυτοκινητιστών συνεχίζουν να επηρεάζουν καίριους τομείς.

Πακέτο οικονομικής ενίσχυσης από την κυβέρνηση Μελόνι

Μπροστά στις αυξανόμενες πιέσεις και τις σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομία και την κοινωνία, η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι ετοιμάζει ένα πακέτο οικονομικής ενίσχυσης. Το πακέτο αυτό αναμένεται να ξεπεράσει τα 150 εκατομμύρια ευρώ και προορίζεται για τους μεταφορείς, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν τα αιτήματα που οδήγησαν στις κινητοποιήσεις για τις τιμές των καυσίμων και το κόστος ζωής.

Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στην αποκλιμάκωση της έντασης και στην αποκατάσταση της ομαλότητας στις μεταφορές, οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας για την παραγωγή και τον εφοδιασμό της χώρας με βασικά αγαθά.

Με πληροφορίες από: Enikos