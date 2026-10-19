Εκτεταμένες λεηλασίες και χιλιάδες συλλήψεις σε Γαλλία και Ιταλία

Εκτεταμένα επεισόδια βίας, λεηλασιών και συγκρούσεων με τις αρχές σημειώθηκαν το τελευταίο διάστημα σε πόλεις της Γαλλίας, προκαλώντας ζημιές εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ και οδηγώντας σε χιλιάδες συλλήψεις. Η γαλλική κυβέρνηση ζήτησε μερική απαγόρευση κυκλοφορίας, ενώ ο πρόεδρος Μακρόν απέδωσε τη βία σε «επαναστατικά στοιχεία». Αντίστοιχες εικόνες αναταραχής καταγράφηκαν και στην Ιταλία, με το Μιλάνο να γίνεται πεδίο συγκρούσεων και την κυβέρνηση Μελόνι να σχεδιάζει έκτακτα μέτρα.

Εκτεταμένες λεηλασίες και ζημιές στη Γαλλία

Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν σε διάφορες πόλεις της Γαλλίας, όπου κουκουλοφόροι προέβησαν σε κλοπές μοτοσικλετών και τηλεοράσεων. Οι επιδρομές δεν περιορίστηκαν σε καταστήματα ηλεκτρονικών ειδών, αλλά επεκτάθηκαν και σε μπουτίκ διάσημων οίκων, όπως οι Dior, Burberry και Louis Vuitton, με βίντεο να καταγράφουν άτομα να απομακρύνονται με κλεμμένες μηχανές και ογκώδη κουτιά συσκευών.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέζ, παραδέχθηκε ότι σε ορισμένες πόλεις οι αστυνομικές δυνάμεις «έχασαν τον έλεγχο» της κατάστασης. Περισσότερες από 2.000 επιχειρήσεις υπέστησαν σοβαρές ζημιές από τα πρωτοφανή επεισόδια του Σαββατοκύριακου, με το εκτιμώμενο κόστος να ανέρχεται σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ.

Κυβερνητική αντίδραση και δηλώσεις Μακρόν

Σε τηλεοπτικό του διάγγελμα, μετά από έκτακτες συνομιλίες με κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν απηύθυνε έκκληση για «ενότητα». Διευκρίνισε ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι υπεύθυνοι για τα επεισόδια να οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης, ενώ περιέγραψε τις επιθέσεις σε δημόσια κτίρια, καταστήματα και δημαρχεία, ορισμένα από τα οποία υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

Ο Γάλλος πρόεδρος ανέφερε ότι «όλοι νιώθουμε οργή και ντροπή» για τις επιθέσεις, υπογραμμίζοντας ότι είναι «αφόρητο» να βλέπει κανείς πόλεις και δρόμους να λεηλατούνται. Απέδωσε την έξαρση της βίας σε «επαναστατικά στοιχεία από ριζοσπαστικές ακροαριστερές ομάδες», στα οποία, όπως είπε, προσχώρησαν πολλοί εγκληματίες. Τόνισε επίσης ότι δεν πρέπει να συγχέονται όσοι διαδήλωσαν ειρηνικά με εκείνους που προκάλεσαν καταστροφές και λεηλασίες.

Χιλιάδες συλλήψεις και αίτημα για απαγόρευση κυκλοφορίας

Οι συλλήψεις που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου ανήλθαν σχεδόν στις 2.400, ενώ ο Γάλλος πρωθυπουργός ζήτησε μερική απαγόρευση κυκλοφορίας απόψε. Ο Μακρόν έκανε λόγο για εκατοντάδες τραυματίες αστυνομικούς κατά τις συγκρούσεις.

Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν με επίκεντρο την κρίση του κόστους ζωής, την ποιότητα της εκπαίδευσης και την κυβερνητική πολιτική του Μακρόν. Οι περισσότερες συγκεντρώσεις ήταν αρχικά ειρηνικές, ωστόσο σε αρκετές περιπτώσεις ακολούθησαν βίαια επεισόδια και λεηλασίες. Παράλληλα, τα «Κίτρινα Γιλέκα» προαναγγέλλουν νέο γύρο κινητοποιήσεων για το Σάββατο 24 Οκτωβρίου.

Κύμα αναταραχής και στην Ιταλία

Το κύμα κοινωνικής αναταραχής που συγκλονίζει τη Γαλλία βρήκε αντίστοιχες εικόνες και στην Ιταλία, όπου εκτεταμένες συγκρούσεις, βανδαλισμοί και λεηλασίες στο Μιλάνο προκάλεσαν συναγερμό στην κυβέρνηση. Το ιστορικό κέντρο της πόλης μετατράπηκε σε πεδίο συγκρούσεων, με ομάδες νεαρών, πολλοί από τους οποίους φορούσαν κουκούλες και μαύρα ρούχα, να επιτίθενται σε καταστήματα και να σπάνε βιτρίνες.

Οι ταραχές, που ξέσπασαν το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο περιθώριο κινητοποιήσεων κατά της ακρίβειας, συνεχίστηκαν την Κυριακή 18 Οκτωβρίου. Το επίκεντρο των επεισοδίων εντοπίστηκε στην πλατεία του Καθεδρικού Ναού του Μιλάνου, γνωστή ως Duomo, και στους γύρω εμπορικούς δρόμους, με επιδρομές σε εμπορικά καταστήματα και σούπερ μάρκετ.

Μέτρα ασφαλείας και συλλήψεις στο Μιλάνο

Η Τζόρτζια Μελόνι συγκαλεί τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου έκτακτη σύσκεψη με την ηγεσία των υπηρεσιών ασφαλείας, προκειμένου να εξεταστεί η κατάσταση και το ενδεχόμενο πρόσθετων μέτρων για την αντιμετώπιση των βίαιων επεισοδίων. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, μόνο για τα επεισόδια της Κυριακής 18 Οκτωβρίου, οδηγήθηκαν στην Αστυνομία 271 άτομα, εκ των οποίων 220 ανήλικοι. Από αυτούς, 32 συνελήφθησαν, ενώ 28 καταγγέλθηκαν στις δικαστικές Αρχές. Κατά τις συγκρούσεις τραυματίστηκαν 14 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας.

Οι αστυνομικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν δακρυγόνα και εκτοξευτήρες νερού για να διαλύσουν τις ομάδες που πετούσαν αντικείμενα, πέτρες και μπουκάλια. Η ένταση οδήγησε επίσης στην πρόωρη διακοπή της πρόσβασης των τουριστών στον Καθεδρικό Ναό και στη λήψη μέτρων προστασίας της ιστορικής εμπορικής στοάς της πόλης. Παρόλο που η εικόνα παραπέμπει στις εκτεταμένες ταραχές στη Γαλλία, δεν έχει τεκμηριωθεί ότι οι δύο κινητοποιήσεις συνδέονται οργανωτικά.

Διεθνείς αντιδράσεις

Στο μεταξύ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε ότι «μετανάστες με μίσος στην καρδιά τους» έχουν καταστήσει τη χώρα μη κυβερνήσιμη. Η παρέμβασή του συνδέει τις ταραχές με το μεταναστευτικό ζήτημα, προσθέτοντας μια διεθνή διάσταση στις εξελίξεις.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis