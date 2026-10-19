Ο Πεπ Γκουαρδιόλα τοποθετήθηκε υπέρ της Παλαιστίνης: «Η αλληλεγγύη δεν κάνει διάλειμμα»

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα, ο γνωστός Καταλανός προπονητής, τοποθετήθηκε δημόσια κατά της κυβέρνησης του Ισραήλ και εξέφρασε την αμέριστη υποστήριξή του στον λαό της Παλαιστίνης. Οι σημαντικές αυτές δηλώσεις έγιναν στο πλαίσιο ενός βίντεο που δημοσίευσε η UNRWA, η Υπηρεσία Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή. Ο Γκουαρδιόλα, ο οποίος είναι γνωστός για την ευαισθησία και τη στήριξή του στα παλαιστινιακά ζητήματα, αναφέρθηκε εκτενώς στα τραγικά γεγονότα που έχουν λάβει χώρα στη Γάζα τα τελευταία χρόνια.

Οι δηλώσεις του Πεπ Γκουαρδιόλα για τη Γάζα

Στο βίντεο που κυκλοφόρησε από την UNRWA, ο Πεπ Γκουαρδιόλα μίλησε με έντονο τρόπο για την κατάσταση που επικρατεί στη Γάζα. Ο Καταλανός προπονητής έκανε λόγο για μια «απανθρωποποίηση του παλαιστινιακού λαού», περιγράφοντας τις συνθήκες διαβίωσης και τα δεινά που υφίστανται οι κάτοικοι της περιοχής.

Στο πλαίσιο των δηλώσεών του, ο Γκουαρδιόλα εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση του Ισραήλ. Υπογράμμισε ότι «έχει σκοτώσει περισσότερους από 74.000 ανθρώπους» στη Γάζα, προσθέτοντας ότι «συνεχίζει να εμποδίζει την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας». Αυτά τα στοιχεία αναδείχθηκαν ως κεντρικά σημεία στην τοποθέτησή του.

«Δεν είναι απλώς θάνατοι, είναι άνθρωποι που δολοφονήθηκαν»

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα επέμεινε στην ανάγκη να αποκαλούνται τα πράγματα με το όνομά τους, τονίζοντας ότι οι ανθρώπινες απώλειες δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως απλοί αριθμοί. «Αυτοί δεν είναι απλώς θάνατοι. Είναι άνθρωποι που δολοφονήθηκαν. Δεν είναι αριθμοί. Είναι ζωές που είχαν ονόματα, πρόσωπα, οικογένειες, όνειρα και αναμνήσεις», δήλωσε με έμφαση, προσπαθώντας να αναδείξει την προσωπική διάσταση της τραγωδίας.

Ο προπονητής υπογράμμισε ότι οι απώλειες αυτές δεν πρέπει να θεωρούνται «παράπλευρες απώλειες», αλλά αφορούν «κορίτσια και αγόρια». Πρόσθεσε μια σημαντική παρατήρηση: «Όταν σταματάμε να αποκαλούμε τα πράγματα με το όνομά τους, όταν αποδεχόμαστε μια γλώγα που κρύβει τον πόνο, αρχίζουμε να χάνουμε την ανθρωπιά μας», τονίζοντας τον κίνδυνο της αποστασιοποίησης από την ανθρώπινη δυστυχία.

Η απανθρωποποίηση του παλαιστινιακού λαού και η αξία της ζωής

Ο Γκουαρδιόλα περιέγραψε τη συνεχιζόμενη τραγική κατάσταση στη Γάζα, λέγοντας ότι «βλέπουμε να χάνουν τα πάντα προτού καν προλάβουν να μεγαλώσουν». Μεταξύ άλλων, σημείωσε ότι «η κόλαση συνεχίζεται, μαζί με την απανθρωποποίηση του παλαιστινιακού λαού». Αυτή η φράση αναδεικνύει την κρίσιμη πτυχή της απώλειας της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Επίσης, ο Καταλανός προπονητής υπογράμμισε με έμφαση την ισότητα της ανθρώπινης ζωής, δηλώνοντας ότι «η ζωή τους έχει την ίδια αξία με τη δική μας». Πρόσθεσε ότι «ο πόνος τους δεν μας είναι ξένος», καλώντας σε ενσυναίσθηση και αναγνώριση της κοινής ανθρώπινης φύσης. Η τοποθέτησή του αυτή αποτελεί μια σαφή έκκληση για την αναγνώριση του ανθρώπινου κόστους της σύγκρουσης.

Έκκληση για αλληλεγγύη και στήριξη της UNRWA

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα απηύθυνε σαφή και εμφατική έκκληση για συνεχή αλληλεγγύη προς την Παλαιστίνη. «Μην ξεχνάτε. Η αλληλεγγύη προς την Παλαιστίνη δεν μπορεί να κάνει διάλειμμα, ούτε και η δική μας ευθύνη», δήλωσε, τονίζοντας τη διαρκή υποχρέωση για στήριξη. Επισήμανε επίσης τη σημασία της στάσης του καθενός απέναντι στα γεγονότα, λέγοντας ότι «η σιωπή σήμερα ισοδυναμεί με το να παίρνεις θέση. Όμως, δεν μπορούμε να γυρίζουμε το βλέμμα αλλού».

Ο προπονητής χαρακτήρισε την παρούσα περίοδο ως «μια πολύ σκοτεινή περίοδο της ιστορίας μας», υπογραμμίζοντας ότι «η Παλαιστίνη έχει σημασία και χρειάζεται δικαιοσύνη και ειρήνη». Κάλεσε τους πολίτες να στηρίξουν ενεργά την UNRWA, ώστε η Υπηρεσία να μπορεί να συνεχίσει να παρέχει την απαραίτητη βοήθεια σε όσους τη χρειάζονται περισσότερο. Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Σας παρακαλώ, αν μπορείτε, στηρίξτε την UNRWA, ώστε να συνεχίσουμε να παρέχουμε βοήθεια σε όσους τη χρειάζονται περισσότερο».

Με πληροφορίες από: Gazzetta