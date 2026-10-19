Η Γαλλία σε σπιράλ χάους: Κρίση χρέους με φόντο τις βίαιες διαδηλώσεις

Η Γαλλία βιώνει μια περίοδο έντονου κοινωνικού, οικονομικού και πολιτικού αδιεξόδου, με τις αγορές να αντιδρούν αρνητικά στις πρόσφατες βίαιες ταραχές. Το κόστος δανεισμού της χώρας έχει εκτοξευτεί, ενισχύοντας τις ανησυχίες για τη διαχείριση του μεγάλου δημοσιονομικού ελλείμματος και του δημόσιου χρέους. Η κατάσταση αυτή, σε συνδυασμό με την αδυναμία της κυβέρνησης να εξασφαλίσει την έγκριση του προϋπολογισμού, δημιουργεί ένα σπιράλ χάους.

Οι πρόσφατες αναταραχές και οι συνέπειές τους

Ένα νέο κύμα βίαιων διαδηλώσεων έπληξε τη Γαλλία το Σαββατοκύριακο, αφήνοντας πίσω του σοβαρές υλικές ζημιές και χιλιάδες συλλήψεις. Δημόσια κτίρια κάηκαν, ενώ εκατοντάδες καταστήματα λεηλατήθηκαν σε διάφορες περιοχές της χώρας. Οι εικόνες αυτές προκάλεσαν έντονη ανησυχία τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών την Κυριακή, σχεδόν 2.400 άνθρωποι συνελήφθησαν σε όλη τη Γαλλία στο πλαίσιο των ταραχών. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, σε τηλεοπτικό του διάγγελμα το βράδυ της Κυριακής, καταδίκασε την «ανεξέλεγκτη βία», περιγράφοντας την κατάσταση ως ένα κλίμα χάους και ο ίδιος σε αποδρομή.

Η αντίδραση των αγορών και το κόστος δανεισμού

Οι οικονομικές επιπτώσεις των αναταραχών έγιναν άμεσα ορατές τη Δευτέρα, με ένα νέο κύμα ρευστοποιήσεων να πλήττει τις αγορές ομολόγων και μετοχών της Γαλλίας. Οι εκτεταμένες ταραχές, οι οποίες τροφοδοτούνται από το οικονομικό και πολιτικό αδιέξοδο, προκάλεσαν έντονη ανησυχία στους επενδυτές που κατέχουν γαλλικά κρατικά ομόλογα.

Η απόδοση του 10ετούς τίτλου αυξήθηκε κατά επτά μονάδες βάσης, φτάνοντας στο 4,849%. Αυτή η εξέλιξη διεύρυνε περαιτέρω τη διαφορά μεταξύ του κόστους δανεισμού της Γαλλίας και της Γερμανίας για δεκαετή ομόλογα, έναν βασικό δείκτη του πρόσθετου κινδύνου που αποδίδουν οι αγορές στο γαλλικό δημόσιο χρέος. Επιπλέον, η απόδοση του 30ετούς γαλλικού ομολόγου, που αποτελεί σημείο αναφοράς για το μακροπρόθεσμο κόστος δανεισμού της κυβέρνησης, αυξήθηκε κατά τρεις μονάδες βάσης, φτάνοντας στο 5,397%.

Το βάρος του δημοσίου χρέους και του ελλείμματος

Η αύξηση του κόστους δανεισμού επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τα δημόσια οικονομικά της Γαλλίας, τα οποία αντιμετωπίζουν ήδη σημαντικές προκλήσεις. Το δημόσιο χρέος της χώρας ανήλθε στο 115,6% του ΑΕΠ το 2025, ενώ το δημοσιονομικό της έλλειμμα διαμορφώθηκε στο 5,1%. Για λόγους σύγκρισης, στο Ηνωμένο Βασίλειο τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 94,3% και 4,3%.

Η κυβέρνηση μειοψηφίας του Προέδρου Μακρόν αδυνατεί να εξασφαλίσει την έγκριση του προϋπολογισμού για το επόμενο έτος, ο οποίος έχει ως στόχο τον περιορισμό του δημοσιονομικού ελλείμματος. Αυτή η δυσκολία προσθέτει στην αβεβαιότητα και εντείνει τους φόβους για την οικονομική σταθερότητα της χώρας.

Προκλήσεις για την κυβέρνηση Μακρόν

Η γαλλική κυβέρνηση προετοιμάζει έναν προϋπολογισμό που προβλέπει περικοπές στις συνταξιοδοτικές δαπάνες, καθώς και στη χρηματοδότηση των υπουργείων και των δημόσιων υπηρεσιών. Η μόνη εξαίρεση σε αυτές τις περικοπές αφορά τον τομέα της άμυνας. Ωστόσο, οι πολιτικές πιέσεις που ασκούνται ενδέχεται να ανατρέψουν αυτά τα σχέδια.

Υπάρχουν εντεινόμενοι φόβοι ότι μια τέτοια ανατροπή θα οδηγήσει σε αύξηση των δανειακών αναγκών της χώρας και περαιτέρω διόγκωση του δημόσιου χρέους. Η αδυναμία της κυβέρνησης να περάσει τον προϋπολογισμό της υπογραμμίζει το πολιτικό αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται ο Πρόεδρος Μακρόν.

Η ανησυχία των επενδυτών

Η διεθνής επενδυτική κοινότητα εκφράζει έντονη ανησυχία για την κατάσταση στη Γαλλία. Ο Τζιμ Ριντ της Deutsche Bank εκτίμησε ότι οι πρόσφατες διαδηλώσεις «δεν θα διευκολύνουν τη διεθνή επενδυτική κοινότητα να αισθανθεί απόλυτα ασφαλής αγοράζοντας γαλλικά κρατικά ομόλογα». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την επιφυλακτικότητα των αγορών απέναντι στις εξελίξεις.

Όπως εξήγησε ο Ριντ, η Γαλλία αντιμετωπίζει ήδη μια δύσκολη δημοσιονομική κατάσταση, ενώ οι εκλογές του 2027 πλησιάζουν. Τα γεγονότα του Σαββατοκύριακου προσθέτουν έναν ακόμη παράγοντα πολιτικού κινδύνου για τις αγορές, καθιστώντας την επενδυτική απόφαση πιο περίπλοκη και επικίνδυνη.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis