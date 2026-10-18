Ο Γκάβιν Νιούσομ σχολίασε την απομάκρυνση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από την πρεσβεία των ΗΠΑ

Την απομάκρυνση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα κλήθηκε να σχολιάσει το Σάββατο (17/10) ο πρώην σύζυγός της. Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, χαρακτήρισε την εξέλιξη ως «λυπηρή».

Οι δηλώσεις του Νιούσομ έγιναν στο πλαίσιο προεκλογικής εκστρατείας για τους Δημοκρατικούς στο Νιου Χάμσαϊρ. Ο ίδιος ανέφερε πως δεν έχει επικοινωνήσει με την Γκιλφόιλ εδώ και αρκετό καιρό, επιλέγοντας να μην επεκταθεί περαιτέρω στο θέμα.

Ο Γκάβιν Νιούσομ σχολιάζει την απομάκρυνση της πρώην συζύγου του

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, τοποθετήθηκε δημόσια σχετικά με την απομάκρυνση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Η δήλωση αυτή, που έγινε το Σάββατο (17/10), αφορούσε την εξέλιξη που αφορά την πρώην σύζυγό του, προσελκύοντας το ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης.

Ο Νιούσομ χαρακτήρισε την κατάσταση «λυπηρή», εκφράζοντας έτσι τη στάση του απέναντι στην απόφαση που ελήφθη για την Γκιλφόιλ. Η τοποθέτηση αυτή προσδίδει μια προσωπική διάσταση στο ζήτημα, δεδομένης της προηγούμενης σχέσης τους και του δημόσιου ρόλου αμφότερων.

Οι δηλώσεις του στο CBS News

Οι συγκεκριμένες δηλώσεις του κυβερνήτη της Καλιφόρνιας πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο CBS News. Ο Γκάβιν Νιούσομ μίλησε στον δημοσιογράφο @JaredOchacher, παρέχοντας τις πρώτες του αντιδράσεις για το θέμα της απομάκρυνσης της Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Η συνέντευξη δόθηκε ενώ ο Γκάβιν Νιούσομ βρισκόταν σε προεκλογική εκστρατεία. Συγκεκριμένα, συμμετείχε σε δραστηριότητες υπέρ των Δημοκρατικών στο Νιου Χάμσαϊρ, γεγονός που πλαισιώνει τις δηλώσεις του στο ευρύτερο πολιτικό σκηνικό των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η στάση του Νιούσομ και η έλλειψη επικοινωνίας

Ο Γκάβιν Νιούσομ ανέφερε ότι έχει περάσει αρκετός καιρός από την τελευταία φορά που επικοινώνησε με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Αυτή η πληροφορία υποδηλώνει μια απόσταση μεταξύ των δύο, παρά την προηγούμενη σχέση τους, και εξηγεί εν μέρει τη συγκρατημένη του στάση.

Επέλεξε να μην επεκταθεί περαιτέρω στην υπόθεση της απομάκρυνσης της πρώην συζύγου του, διατηρώντας μια συγκρατημένη στάση. Ο κυβερνήτης περιορίστηκε στο να ευχηθεί στην Κίμπερλι Γκιλφόιλ «ό,τι καλύτερο» για το μέλλον της, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Το πλήρες απόσπασμα της δήλωσης

Σε μια πιο αναλυτική τοποθέτηση, ο Γκάβιν Νιούσομ δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δεν γνωρίζω αρκετά για το θέμα. Δεν έχουμε μιλήσει για αρκετό διάστημα και απλά της εύχομαι ό,τι καλύτερο. Δεν έχω κάτι παραπάνω να πω, είναι λυπηρό».

Αυτό το απόσπασμα συνοψίζει τη θέση του, υπογραμμίζοντας την έλλειψη γνώσης του για τις λεπτομέρειες της υπόθεσης και την προσωπική του ευχή. Η επανάληψη της λέξης «λυπηρό» ενισχύει το συναίσθημα που εξέφρασε για την εξέλιξη, χωρίς να προσφέρει περαιτέρω σχολιασμό επί της ουσίας.

Η απομάκρυνση από την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα

Η κλήση του Γκάβιν Νιούσομ να σχολιάσει αφορούσε την απομάκρυνση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Αυτό αποτελεί το κεντρικό γεγονός γύρω από το οποίο περιστρέφονται οι δηλώσεις του κυβερνήτη της Καλιφόρνιας.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη στην αμερικανική πρεσβεία στην Ελλάδα αποτέλεσε το αντικείμενο του σχολιασμού του κυβερνήτη. Η είδηση της απομάκρυνσης της Κίμπερλι Γκιλφόιλ είναι αυτή που οδήγησε στις δημόσιες τοποθετήσεις του πρώην συζύγου της, ο οποίος κλήθηκε να σχολιάσει την κατάσταση.

Με πληροφορίες από: Topontiki