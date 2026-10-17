Ο Ολυμπιακός νίκησε την Μπαρτσελόνα στην παράταση, με τον Εντζάι να ξεχωρίζει

Ο Ολυμπιακός πέτυχε μια μεγάλη νίκη στην EuroLeague, επικρατώντας της Μπαρτσελόνα με σκορ 100-105 έπειτα από παράταση. Η αναμέτρηση, που διεξήχθη υπό συνθήκες κόπωσης από συνεχόμενα ταξίδια και προηγούμενο παιχνίδι στην παράταση, ανέδειξε την ανθεκτικότητα των «ερυθρόλευκων».

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η εξαιρετική απόδοση του Εμπάι Εντζάι, ο οποίος αναδείχθηκε σε ένα πραγματικό «διαμάντι» για την ομάδα του Πειραιά, εντυπωσιάζοντας με την παρουσία του στο παρκέ και τα στατιστικά του.

Η «ατσάλινη» νίκη στην Βαρκελώνη

Η νίκη του Ολυμπιακού επί της Μπαρτσελόνα με 100-105 στην παράταση αποτελεί ένα σημαντικό επίτευγμα για την ομάδα. Οι «ερυθρόλευκοι» έδειξαν για ακόμα μία φορά ότι βρίσκουν τον τρόπο να φτάνουν σε μεγάλες νίκες, ακόμα και κάτω από αντίξοες συνθήκες.

Η κούραση από τα συνεχόμενα ταξίδια και η προηγούμενη αναμέτρηση με τη Βαλένθια, η οποία επίσης οδηγήθηκε στην παράταση με υψηλό τέμπο μόλις 72 ώρες νωρίτερα, δεν στάθηκαν εμπόδιο. Το αποτέλεσμα αυτό έχει μεγάλη σημασία όχι μόνο βαθμολογικά, αλλά και ψυχολογικά, ενόψει της απαιτητικής συνέχειας της διοργάνωσης.

Η αποκάλυψη Εμπάι Εντζάι

Η αναζήτηση για έναν φόργουορντ από τον Ολυμπιακό, μετά την αποχώρηση του Άλεκ Πίτερς, ήταν γνωστή. Πολλά ονόματα είχαν ακουστεί, ωστόσο η ομάδα κατέληξε στον Εμπάι Εντζάι, έναν παίκτη που δεν είχε γραφτεί σε κανένα μέσο πριν την άφιξή του.

Η έλευσή του αρχικά δεν προκάλεσε ιδιαίτερο ενθουσιασμό, με πολλούς φίλους του Ολυμπιακού να αναρωτιούνται για την ταυτότητά του. Τα νούμερά του με τη Βιλερμπάν δεν ήταν εντυπωσιακά, ενώ οι πληροφορίες τον περιέγραφαν ως έναν πολύ αθλητικό παίκτη με έμφαση στην άμυνα και καλό σουτ κοντά στο καλάθι, αλλά χωρίς υψηλή παραγωγή πόντων.

Τα εντυπωσιακά νούμερα του Σενεγαλέζου

Παρά τις αρχικές επιφυλάξεις, ο Εμπάι Εντζάι έχει εξελιχθεί σε κάτι περισσότερο από «X-Factor» στα πρώτα ματς της σεζόν. Μετά από έξι αγωνιστικές στη EuroLeague, ο Σενεγαλέζος φόργουορντ καταγράφει εντυπωσιακά στατιστικά: μέσο όρο 12.2 πόντους με 67% στα τρίποντα, 3.7 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1.3 κλεψίματα και 1 μπλοκ ανά 18.8 λεπτά συμμετοχής.

Πέρα από την επιθετική του συνεισφορά, ο Εντζάι διακρίνεται και για την άψογη αμυντική του παρουσία. Έχει ταιριάξει «γάντι» με τον τρόπο παιχνιδιού και τη φιλοσοφία της ομάδας, ενώ ως power forward μπορεί να αγωνιστεί με ευκολία και στη θέση «5». Δένει άριστα με τον Σάσα Βεζένκοβ όταν βρίσκονται ταυτόχρονα στο παρκέ, και μετά το ματς με την Μπαρτσελόνα, γνώρισε την αποθέωση από τους φίλους της ομάδας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι τραυματισμοί και οι κρίσιμες παρουσίες

Οι «ερυθρόλευκοι» κλήθηκαν να διαχειριστούν και ατυχίες με τραυματισμούς κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης. Ο Μιλουτίνοφ δεν αγωνίστηκε ούτε ένα λεπτό λόγω ενοχλήσεων στη μέση. Ο Χολ υπέστη διάστρεμμα κατά τη διάρκεια του αγώνα και αγωνίστηκε περιορισμένα στο δεύτερο ημίχρονο.

Ακόμη, διάστρεμμα υπέστη και ο Μοντέρο, ο οποίος ωστόσο ζήτησε από τον προπονητή Γιώργο Μπαρτζώκα να συνεχίσει να αγωνίζεται κανονικά. Ο Δομινικανός έκανε μια τρομερή εμφάνιση, ολοκληρώνοντας το ματς με 13 πόντους, 2 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 3 κλεψίματα και 3 λάθη σε 21 λεπτά, ενώ ήταν καθοριστικός στην κρίσιμη ώρα της παράτασης. Ο Σάσα Βεζένκοβ συνέχισε τις σταθερά MVP εμφανίσεις του, σημειώνοντας 25 πόντους, 6 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 31 λεπτά συμμετοχής.

Με πληροφορίες από: Gazzetta