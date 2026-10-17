Ελληνικές αμυντικές εταιρείες με εργοστάσια και εξαγωγές στις ΗΠΑ μέσω της AUSA 2026

Οι ελληνικές αμυντικές εταιρείες αλλάζουν την προσέγγισή τους στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς πλέον όχι μόνο αναζητούν συνεργασίες, αλλά προχωρούν και σε άνοιγμα εργοστασίων ή συμφωνίες εξαγωγής συστημάτων. Αυτή η μεταστροφή έγινε εμφανής στην φετινή ετήσια έκθεση AUSA 2026, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Ουάσινγκτον.

Η μεταστροφή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας

Στο όχι και τόσο μακρινό παρελθόν, οι ελληνικές αμυντικές εταιρείες αντιμετώπιζαν τις ΗΠΑ ως έναν πιθανό χρηματοδότη ή έναν φορέα που θα τους παρείχε εργασία. Ωστόσο, αυτή η αντίληψη έχει πλέον αλλάξει.

Στην φετινή διοργάνωση της AUSA, οι ελληνικές εταιρείες προχώρησαν σε σημαντικές ανακοινώσεις. Είτε γνωστοποίησαν τα σχέδιά τους για το άνοιγμα εργοστασίων στις Ηνωμένες Πολιτείες είτε ολοκλήρωσαν συμφωνίες που αφορούν την εξαγωγή των συστημάτων τους στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού.

Η σημασία της έκθεσης AUSA 2026

Η ετήσια διεθνής έκθεση AUSA (Association of the United States Army) αποτελεί ένα κορυφαίο γεγονός στον τομέα της αμυντικής τεχνολογίας και των στρατιωτικών εξοπλισμών. Η φετινή διοργάνωση έλαβε χώρα στο εκθεσιακό κέντρο Walter E. Washington Convention Center στην Ουάσινγκτον.

Η AUSA αναγνωρίζεται παγκοσμίως ως ένα από τα σημαντικότερα και πλέον επιδραστικά γεγονότα για τον κλάδο, προσελκύοντας το ενδιαφέρον από πλήθος χωρών και εταιρειών.

Η ισχυρή ελληνική παρουσία και συνεργασία

Η Ελλάδα επιβεβαίωσε για 13η συνεχόμενη χρονιά την ισχυρή γεωστρατηγική και βιομηχανική της παρουσία στην AUSA 2026. Η ελληνική συμμετοχή υλοποιήθηκε μέσω του Ελληνικού Περιπτέρου (Hellenic Pavilion).

Η διοργάνωση του εθνικού περιπτέρου ήταν αποτέλεσμα συνεργασίας του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου (AmCham Greece) με την Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου (Enterprise Greece), υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Η συμμετοχή της εθνικής αποστολής στην AUSA 2026 δεν περιορίστηκε σε μια απλή εκθεσιακή παρουσία. Αντιθέτως, αποτέλεσε ένα ουσιαστικό βήμα για την περαιτέρω διεύρυνση της διατλαντικής αμυντικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών.

Δυναμική και προσφορά της ελληνικής βιομηχανίας

Η ελληνική αμυντική βιομηχανία, μέσα από τη συνεχή τεχνολογική αναβάθμιση και τις διεθνείς συνεργασίες της, αποδεικνύει την υψηλή της δυναμική. Διαθέτει τις απαραίτητες υποδομές, την τεχνογνωσία και το ανθρώπινο κεφάλαιο.

Αυτά τα στοιχεία της επιτρέπουν να προσφέρει λύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας και να συμβάλει ενεργά στη διεθνή αλυσίδα εφοδιασμού στον τομέα της άμυνας.

Ο ρόλος του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και οι συμμετέχουσες εταιρείες

Το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο διαδραμάτισε για ακόμη μία φορά κομβικό ρόλο στην προβολή της εγχώριας αμυντικής τεχνολογίας. Προσέφερε στις συμμετέχουσες εταιρείες μια πλατφόρμα υψηλού επιπέδου για τη σύναψη στρατηγικών συμφωνιών.

Μέσω αυτής της πλατφόρμας, οι ελληνικές εταιρείες είχαν τη δυνατότητα να δικτυωθούν με στελέχη του αμερικανικού στρατού και να προσελκύσουν διεθνείς επενδύσεις, ενισχύοντας έτσι την παρουσία τους στην παγκόσμια αγορά.

Στο εθνικό περίπτερο φιλοξενήθηκαν 14 κορυφαίες εταιρείες και οργανισμοί του κλάδου, οι οποίοι πρόβαλαν ένα ευρύ φάσμα τεχνολογικών εφαρμογών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν προηγμένα συστήματα επικοινωνιών, οπτικά συστήματα, αυτόνομα ιπτάμενα οχήματα και εξειδικευμένα υλικά. Επιπλέον, η κρατική βιομηχανία Hellenic Defence Systems S.A. (ΕΑΣ) έδωσε το παρόν, αναδεικνύοντας τις δυνατότητές της στην παραγωγή πυρομαχικών και οπλικών συστημάτων, με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο (CEO) των ΕΑΣ, Χριστόφορο Μπουτσικάκη, να μιλά για τις εξελίξεις.

Με πληροφορίες από: Enikos