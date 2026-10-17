Χειμωνιάτικο σκηνικό του καιρού σε όλη τη χώρα με βροχές, καταιγίδες και χιόνια

Το σκηνικό του καιρού στη χώρα παραμένει χειμωνιάτικο και σήμερα, 17 Οκτωβρίου 2026, με νέες βροχές, καταιγίδες και σημαντική πτώση της θερμοκρασίας να καταγράφονται σε πολλές περιοχές. Ένα νέο χαμηλό βαρομετρικό σύστημα επηρεάζει τη χώρα μας από χθες, φέρνοντας μαζί του έντονα καιρικά φαινόμενα. Οι προβλέψεις δείχνουν ότι ο καιρός θα συνεχίσει να θυμίζει χειμώνα τουλάχιστον μέχρι και την Κυριακή.

Έντονα φαινόμενα σε ανατολικές περιοχές

Τα περισσότερα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να εκδηλωθούν στην Ανατολική Μαγνησία, στην Εύβοια, στις Σποράδες, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Επιπλέον, βροχές και καταιγίδες θα συνεχιστούν κατά τόπους και στα ανατολικά ηπειρωτικά τμήματα της χώρας.

Συγκεκριμένα, στην Ανατολική Μαγνησία, στην Εύβοια και στις Σποράδες υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικές χαλαζοπτώσεις. Ωστόσο, οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι τα φαινόμενα αυτά δεν φαίνεται να είναι επικίνδυνα.

Πτώση της θερμοκρασίας και χιονοπτώσεις

Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα πτώση, με το ανώτατο να φτάνει τους 20 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές. Μάλιστα, την Κυριακή το πρωί δεν αποκλείεται να καταγραφούν μονοψήφιες τιμές ακόμα και στην Αττική, υπογραμμίζοντας το ψυχρότερο σκηνικό.

Σε ό,τι αφορά τις χιονοπτώσεις, λίγα χιόνια αναμένονται σε ορεινά ηπειρωτικά τμήματα, με ενδεικτικό υψόμετρο πάνω από τα 1500 μέτρα. Στην Αττική, δεν αποκλείεται ήπια χιονόπτωση στα ανώτερα τμήματα της Πάρνηθας, προσθέτοντας μια χειμωνιάτικη νότα στο τοπίο.

Πιο αναλυτικά, λίγα χιόνια θα πέσουν σε ορεινά τμήματα της Κεντρικής και Ανατολικής Στερεάς, της Βορειοανατολικής Πελοποννήσου και της Εύβοιας, επίσης με ενδεικτικό υψόμετρο πάνω από τα 1500 μέτρα.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Για την περιοχή της Αττικής, αναμένονται βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα εντοπίζονται κυρίως στα βορειοανατολικά και ανατολικά του νομού. Οι κάτοικοι θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για ένα πιο υγρό και ψυχρότερο Σάββατο.

Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα παρουσιάσει μια πιο βελτιωμένη εικόνα σε σύγκριση με άλλες περιοχές της χώρας. Η θερμοκρασία στην πόλη αναμένεται να φτάσει το ανώτατο τους 17 βαθμούς Κελσίου, διατηρώντας ένα πιο ήπιο κλίμα.

Αναλυτική πρόγνωση για το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2026

Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2026, η ημέρα θα ξεκινήσει με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε περιοχές της ανατολικής και νότιας χώρας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά και νότια τμήματα, ενώ τοπικά ισχυροί άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο και στο Βόρειο Ιόνιο.

Βροχές αναμένονται ειδικότερα στη Χαλκιδική, στην Ανατολική Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Κεντρική και Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, στην Ανατολική Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στην Ανατολική Μαγνησία, στις Σποράδες και στην Εύβοια.

Μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου, τα φαινόμενα προβλέπεται να περιοριστούν στην Εύβοια, στις Κυκλάδες και στην Κρήτη. Στη συνέχεια, ακόμη και σε αυτές τις περιοχές, τα καιρικά φαινόμενα θα σταματήσουν προοδευτικά, οδηγώντας σε μια σταδιακή βελτίωση του καιρού.

Θερμοκρασίες ανά περιοχή

Οι θερμοκρασίες θα παρουσιάσουν διακυμάνσεις ανάλογα με την περιοχή. Στη Δυτική Μακεδονία, ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 1 έως 12-13 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη, οι τιμές θα είναι από 4 έως 16-18 βαθμούς.

Στην Ήπειρο, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 16-17 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλία από 5 έως 17-18 βαθμούς. Για τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τμήματα, οι τιμές θα είναι από 6 έως 17-19 βαθμούς, φτάνοντας τοπικά και τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Τέλος, στα Επτάνησα αναμένονται θερμοκρασίες από 8 έως 18-20 βαθμούς. Στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου, ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 7 έως 16-18 βαθμούς, ενώ στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη, οι θερμοκρασίες θα είναι από 9 έως 19-21 βαθμούς Κελσίου.

Με πληροφορίες από: Newsit