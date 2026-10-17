Νέα εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ με μείωση 50% για χιλιάδες δικαιούχους

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προχώρησε στην ανάρτηση νέων πράξεων προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ για το έτος 2026. Η ενέργεια αυτή αποσκοπεί στη χορήγηση σημαντικής μείωσης στον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων, ύψους 50%, για κύριες κατοικίες που βρίσκονται σε μικρούς οικισμούς. Η ρύθμιση αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες φορολογουμένων, οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια που έχουν τεθεί.

Η απόφαση της ΑΑΔΕ και οι δικαιούχοι

Η απόφαση της ΑΑΔΕ για την ανάρτηση των νέων εκκαθαριστικών βασίζεται στο άρθρο 17 παρ. 3 του ν. 5219/2025, καθώς και στην Α. 1063/2026 Απόφαση του Διοικητή της Αρχής. Στόχος είναι η παροχή φορολογικής ελάφρυνσης σε ιδιοκτήτες κύριων κατοικιών που βρίσκονται σε μικρούς οικισμούς, με τη μείωση να φτάνει το 50% επί του οφειλόμενου ΕΝΦΙΑ.

Οι δικαιούχοι της μείωσης αυτής είναι δύο βασικές κατηγορίες φορολογουμένων. Πρώτον, όσοι διόρθωσαν τον αριθμό παροχής ρεύματος της κατοικίας τους στη δήλωση Ε9, αφού είχε προηγηθεί η κεντρική εκκαθάριση του φόρου. Δεύτερον, η ρύθμιση αφορά και εκείνους τους φορολογούμενους των οποίων η κύρια κατοικία δεν είχε ταυτοποιηθεί κατά τη διενέργεια της κεντρικής εκκαθάρισης του ΕΝΦΙΑ.

Το εύρος της μείωσης και τα αριθμητικά δεδομένα

Η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά έναν σημαντικό αριθμό ακινήτων και φορολογουμένων. Συνολικά, επηρεάζονται 15.689 δικαιώματα επί κύριας κατοικίας, τα οποία ανήκουν σε 15.304 φυσικά πρόσωπα. Οι κατοικίες αυτές είναι εγκατεστημένες σε οικισμούς με πληθυσμό έως: [σ.σ. ο πληθυσμός δεν αναφέρεται στις πηγές].

Το συνολικό ποσό της μείωσης του φόρου που θα χορηγηθεί στους δικαιούχους ανέρχεται σε 806.587,66 ευρώ. Το ποσό αυτό αντικατοπτρίζει την ελάφρυνση που θα επέλθει στα νοικοκυριά των μικρών οικισμών που πληρούν τα κριτήρια.

Διαδικασία ενημέρωσης και πρόσβασης

Οι ενδιαφερόμενοι φορολογούμενοι θα ενημερωθούν για την κοινοποίηση της νέας πράξης προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ μέσω δύο διαύλων επικοινωνίας. Θα λάβουν σχετική ειδοποίηση τόσο μέσω e-mail όσο και μέσω της προσωπικής τους θυρίδας στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, στην ενότητα «Τα Μηνύματά μου».

Οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα να δουν και να αποθηκεύσουν το νέο εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ. Η πρόσβαση σε αυτό μπορεί να γίνει μέσω των ψηφιακών υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, επιτρέποντας στους φορολογούμενους να έχουν άμεσα στη διάθεσή τους την επικαιροποιημένη πράξη προσδιορισμού του φόρου.

Συμψηφισμοί, επιστροφές και απαραίτητες ενέργειες

Οι διαδικασίες για τους συμψηφισμούς και τις επιστροφές των φόρων βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Αναμένεται να ολοκληρωθούν πλήρως εντός της ερχόμενης εβδομάδας, ώστε οι δικαιούχοι να λάβουν τα ποσά που τους αναλογούν ή να δουν τις οφειλές τους να μειώνονται.

Βασική προϋπόθεση για την επιστροφή χρημάτων είναι η δήλωση ενός έγκυρου ΙΒΑΝ στο Μητρώο της ΑΑΔΕ. Η δήλωση αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE ή/και μέσω του myAADEapp, επιλέγοντας την ενότητα «Ο Λογαριασμός μου». Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, καλώντας στο my1521.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit