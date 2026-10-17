Ζώδια: προβλέψεις για σήμερα Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2026

Πώς θα είναι η μέρα σου; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος για σήμερα, σύμφωνα με την αστρολόγο Λίτσα Πετρίδη;

Κριός

Σήμερα η προσοχή σου στρέφεται στους στόχους και τις υποχρεώσεις σου. Η οργάνωση και η τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων σε βοηθούν να διατηρήσεις την ψυχική σου ισορροπία και να αποφύγεις συναισθηματικές εντάσεις. Πρόσεξε, ωστόσο, να μην ασκείς υπερβολική πίεση στον εαυτό σου, ούτε να σπεύδεις στον επόμενο στόχο χωρίς να απολαύσεις όσα έχεις ήδη πετύχει. Χρειάζεσαι ανεξαρτησία και δημιουργική ελευθερία. Οι συζητήσεις με άτομα που κατανοούν τις φιλοδοξίες σου μπορούν να σου δώσουν χρήσιμες ιδέες.

Ταύρος

Σήμερα ενθαρρύνεσαι να κοιτάξεις μπροστά και να σχεδιάσεις τα επόμενα βήματά σου, αντί να εστιάζεις στις δυσκολίες του παρόντος. Μια ακυρωμένη συμφωνία ή κοινωνική υποχρέωση ίσως σε αναγκάσει να προσαρμοστείς στα νέα δεδομένα. Παρά τις μικρές αναταράξεις, θα βρεις τρόπους να εκφράσεις καλύτερα τα συναισθήματα και τις επιθυμίες σου. Μοιράσου τις ιδέες και τα όνειρά σου με ανθρώπους που εμπιστεύεσαι. Μια ουσιαστική συζήτηση μπορεί να ανανεώσει μια σχέση και να σου δώσει νέα ώθηση.

Δίδυμοι

Σήμερα, χρειάζεται να ξεκαθαρίσεις τι έχει πραγματική σημασία για εσένα. Η τάση σου να ερευνάς ένα θέμα σε βάθος και έπειτα να αποστασιοποιείσαι, ίσως προκαλέσει σύγχυση στους γύρω σου. Απόφυγε τη διασπορά της ενέργειάς σου και επικεντρώσου σε ό,τι αξίζει τον χρόνο και την προσπάθειά σου. Κάποιες αντιστάσεις ενδέχεται να σε καθυστερήσουν, ωστόσο η υπομονή σου θα σε βοηθήσει να πετύχεις ουσιαστικά αποτελέσματα. Αργότερα, οι συζητήσεις σου θα γίνουν πιο εποικοδομητικές και θα μπορέσουν να στηρίξουν μια σχέση, μια αλλαγή στον τρόπο ζωής σου ή ένα σημαντικό σχέδιο.

Καρκίνος

Οι σχέσεις σου βρίσκονται στο επίκεντρο και αναζητάς μεγαλύτερη ισορροπία στην καθημερινότητά σου. Παράλληλα, μπορεί να επανέλθει ένας προβληματισμός σχετικά με την καριέρα, τις ευθύνες ή τις προσδοκίες των άλλων από εσένα. Ξέρεις ότι ορισμένα πράγματα χρειάζονται αλλαγή, αλλά η αβεβαιότητα σε κάνει να διστάζεις. Μην επιτρέψεις στον φόβο του αγνώστου να σε κρατήσει στάσιμο/η. Δώσε χρόνο στον εαυτό σου να κατανοήσει όσα σε δυσκολεύουν. Καθώς προχωρά η ημέρα, η ειλικρινής επικοινωνία και οι δημιουργικές ιδέες θα σε βοηθήσουν να δεις τα πράγματα διαφορετικά.

Λέων

Η εργασία, η καθημερινή οργάνωση και η φροντίδα του εαυτού σου χρειάζονται την προσοχή σου. Είναι μια καλή στιγμή να εξετάσεις ποιες συνήθειες σε εξυπηρετούν και ποιες χρειάζονται βελτίωση. Συζητήσεις και νέες ιδέες μπορούν να σε βοηθήσουν να βάλεις καλύτερη τάξη στη ζωή σου. Ωστόσο, διαφωνίες σχετικά με πεποιθήσεις ή απόψεις ενδέχεται να προκαλέσουν εκνευρισμό. Ίσως δυσκολεύεσαι να αποδεχτείς ότι οι άνθρωποι και οι καταστάσεις αλλάζουν. Μην πιέζεις τα πράγματα να παραμείνουν όπως ήταν. Αργότερα, μπορεί να ανακαλύψεις ξανά ένα ενδιαφέρον, ένα σχέδιο ή μια πλευρά ενός αγαπημένου προσώπου.

Παρθένος

Η ανάγκη σου για χαρά, δημιουργικότητα και συναισθηματική ανανέωση γίνεται εντονότερη. Μια νέα συνειδητοποίηση μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που αντιμετωπίζεις μια σχέση ή ένα προσωπικό σχέδιο. Παράλληλα, αναρωτήσου αν αξίζει να αφιερώνεις χρόνο σε κάτι που σε εξαντλεί. Δεν χρειάζεται όλα να αντιμετωπίζονται με σοβαρότητα και υπερανάλυση. Η επιθυμία σου να αλλάξεις ορισμένες συνήθειες μπορεί να συγκρούεται με την ανάγκη σου για ασφάλεια, όμως σταδιακά θα βρεις την ισορροπία. Μην εγκλωβίζεσαι στις λεπτομέρειες· μια ανοιχτή συζήτηση μπορεί να σε βοηθήσει να ξεκαθαρίσεις τη θέση σου.

Ζυγός

Σήμερα νιώθεις την ανάγκη να στραφείς σε ό,τι σου προσφέρει ασφάλεια και οικειότητα. Το σπίτι, η οικογένεια και η προσωπική σου ζωή αποκτούν μεγαλύτερη σημασία, ενώ παράλληλα σκέφτεσαι τρόπους να βελτιώσεις το περιβάλλον σου. Ωστόσο, εσωτερικές αντιφάσεις ή αντικρουόμενες σκέψεις ενδέχεται να σε αποσυντονίσουν. Ένα μέρος σου θέλει να αποδεχτεί τους ανθρώπους όπως είναι, ενώ ένα άλλο δυσκολεύεται να αφήσει πίσω παλιές σκέψεις και ενοχές. Προσπάθησε να μην ανακυκλώνεις αυτά που δεν μπορείς να αλλάξεις. Αργότερα, η συζήτηση με ανθρώπους που σε καταλαβαίνουν θα σου προσφέρει ανακούφιση και μια διαφορετική οπτική.

Σκορπιός

Σήμερα, οι συζητήσεις, οι ιδέες και οι επαφές με τους άλλους αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. Έχεις διάθεση να μοιραστείς σκέψεις και να αναζητήσεις συνεργασία, καθώς μια συζήτηση μπορεί να αποδειχθεί πολύ ωφέλιμη. Παράλληλα, ίσως αντιληφθείς πιο έντονα τι δεν λειτουργεί σωστά στην καθημερινότητά σου ή στην εργασία σου. Μια παλιά απογοήτευση μπορεί να επηρεάζει ακόμα τη διάθεσή σου, γι’ αυτό μην απαιτείς από τον εαυτό σου να λύσει τα πάντα αμέσως. Προχώρησε με σταθερά βήματα και συγκεντρώσου σε ένα πράγμα κάθε φορά. Σήμερα θα εκτιμήσεις περισσότερο την ειλικρίνεια και τον σεβασμό, παρά τα μεγάλα λόγια.

Τοξότης

Η διάθεσή σου αναζητά ηρεμία, σταθερότητα και μικρές απολαύσεις που σου προσφέρουν ασφάλεια. Είναι η κατάλληλη στιγμή να εξετάσεις ποιες πλευρές της ζωής σου χρειάζονται βελτίωση και πού σπαταλάς πολύτιμη ενέργεια. Ωστόσο, ενδέχεται να παρασυρθείς σε προσωπικούς προβληματισμούς ή να ανατρέξεις νοητικά στο παρελθόν, ενώ στην πραγματικότητα επιθυμείς να προχωρήσεις. Προσπάθησε να αποφασίσεις ποια στάση σε εξυπηρετεί καλύτερα και μην ταλαντεύεσαι ανάμεσα σε δύο επιλογές. Τακτοποιώντας πρακτικά ζητήματα, θα απελευθερώσεις χώρο και χρόνο για τον εαυτό σου. Αργότερα, νέα ενδιαφέροντα και ευκαιρίες για μάθηση θα ανανεώσουν τη διάθεσή σου.

Αιγόκερως

Η Σελήνη στο ζώδιό σου ενισχύει την ανάγκη σου για αναγνώριση των συναισθημάτων και των προσωπικών σου αναγκών. Οι επαφές με συναδέλφους και γνωστούς μπορούν να αποδειχθούν εποικοδομητικές, καθώς θα έχεις την ευκαιρία να εκφράσεις τις απόψεις σου με μεγαλύτερη σαφήνεια. Ωστόσο, ζητήματα που αφορούν το σπίτι ή την προσωπική σου ζωή ενδέχεται να προκαλέσουν απογοήτευση και να δυσκολέψουν κάποιες αποφάσεις. Μην αποθαρρύνεσαι από μικρές καθυστερήσεις, καθώς διαθέτεις αντοχές και μπορείς να ανακάμψεις γρήγορα. Απλοποίησε όσα σε πιέζουν και προσπάθησε να κατανοήσεις καλύτερα τους γύρω σου. Έτσι θα αποκτήσεις μεγαλύτερη διαύγεια, οργανώνοντας αποτελεσματικότερα τις κινήσεις σου.

Υδροχόος

Η σημερινή ημέρα σε καλεί να απομακρυνθείς για λίγο από τον θόρυβο και τις απαιτήσεις των άλλων. Χρειάζεσαι προσωπικό χώρο για να σκεφτείς, να οργανώσεις τις ιδέες σου και να ανακτήσεις τις δυνάμεις σου. Ίσως, όμως, κάποιοι περιμένουν απαντήσεις ή δεσμεύσεις που δεν είσαι ακόμη έτοιμος/η να δώσεις. Η ανάγκη σου να λειτουργείς ανεξάρτητα μπορεί να συγκρουστεί με την τάση των άλλων να ελέγχουν τις κινήσεις σου. Προσπάθησε να υπερασπιστείς τα όριά σου χωρίς ένταση. Μια συζήτηση μπορεί να σου προσφέρει σημαντικές ενδείξεις για το επόμενο βήμα. Μην αγνοήσεις την ανάγκη σου για ξεκούραση και εσωτερική ανασυγκρότηση.

Ιχθύες

Σήμερα χρειάζεσαι μια διαφορετική ατμόσφαιρα και ανθρώπους που σου προσφέρουν άνεση και κατανόηση. Παρ’ όλα αυτά, ζητήματα που αφορούν το σπίτι ή τα οικονομικά μπορεί να επανέλθουν, ενώ οι αυξημένες ευθύνες δυσκολεύουν τη διαχείρισή τους. Ίσως αισθάνεσαι ότι κάποια σχέδια δεν προχωρούν όσο γρήγορα θα ήθελες. Αναρωτήσου, όμως, μήπως ο φόβος της αλλαγής σε κάνει να διστάζεις. Δεν χρειάζεται να βρεις όλες τις απαντήσεις σήμερα. Παρατήρησε όσα συμβαίνουν και αξιοποίησε τις ενδείξεις που παρουσιάζονται. Παρά τις δυσκολίες, η επικοινωνία μπορεί να σε βοηθήσει να εκφράσεις τις επιθυμίες σου και να φέρεις τους άλλους πιο κοντά μέσω των συμβουλών σου.

Με πληροφορίες από: tlife.gr