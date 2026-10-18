Η Ευρώπη σε ενεργειακές συμπληγάδες: Εξάρτηση από ΗΠΑ και ακρίβεια μετά την απεξάρτηση από τη Ρωσία

Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια παράδοξη κατάσταση, καθώς οι επιλογές της για την εξασφάλιση της μελλοντικής της ασφάλειας απέναντι στη Ρωσία συνεπάγονται ένα διαρκώς αυξανόμενο οικονομικό, ενεργειακό και κοινωνικό κόστος. Αυτό το κόστος αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο, καθώς δύο από τις σημαντικότερες περιοχές ενεργειακού εφοδιασμού του πλανήτη βρίσκονται στο επίκεντρο πολεμικών συγκρούσεων. Η ταυτόχρονη διαταραχή σε αυτές τις πηγές δημιουργεί ένα ιδιαίτερα δυσμενές περιβάλλον για τις οικονομίες που εξαρτώνται από εισαγόμενη ενέργεια, μεταξύ των οποίων και η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι πολεμικές συγκρούσεις και η ενεργειακή αστάθεια

Η αστάθεια που παρατηρείται στην περιοχή του Περσικού Κόλπου αποτελεί μια σοβαρή απειλή για τις θαλάσσιες μεταφορές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η επέκταση των επιθέσεων, συγκεκριμένα από τους Χούθι, σε βάρος της Σαουδικής Αραβίας, αυξάνει την ανησυχία για την ασφάλεια των ενεργειακών υποδομών της περιοχής.

Ακόμη και χωρίς να υπάρξει μια ολοκληρωτική διακοπή της παραγωγής, οι κίνδυνοι που συνδέονται με τις μεταφορές και η γενικότερη αβεβαιότητα που επικρατεί, επηρεάζουν άμεσα τις διεθνείς τιμές της ενέργειας, δημιουργώντας ένα κλίμα αστάθειας στην παγκόσμια αγορά.

Την ίδια στιγμή, ο πόλεμος στην Ουκρανία πλήττει τις ρωσικές ενεργειακές υποδομές. Τα διυλιστήρια της Ρωσίας βρίσκονται στο στόχαστρο ουκρανικών επιθέσεων, γεγονός που περιορίζει τη δυνατότητα της Μόσχας να διαθέτει πετρελαϊκά προϊόντα σε μια διεθνή αγορά που αντιμετωπίζει ήδη σοβαρές πιέσεις και προκλήσεις.

Η ευρωπαϊκή προσπάθεια απεξάρτησης από τη Ρωσία

Μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η Ευρώπη επιχείρησε να απεξαρτηθεί από τους ρωσικούς υδρογονάνθρακες. Αυτή η προσπάθεια είχε ως στόχο τη μείωση της ενεργειακής της εξάρτησης από τη Μόσχα και την ενίσχυση της δικής της ασφάλειας.

Πράγματι, η Ευρωπαϊκή Ένωση πέτυχε να μειώσει σημαντικά την έκθεσή της στη ρωσική ενέργεια. Ωστόσο, αυτή η κίνηση δεν οδήγησε στην απόκτηση ενεργειακής αυτονομίας, αλλά σε μια αναδιάρθρωση των πηγών εφοδιασμού.

Στο πλαίσιο αυτής της αναδιάρθρωσης, ένα μεγάλο μέρος των παλαιών προμηθειών αντικαταστάθηκε με εισαγωγές από άλλες χώρες. Κυρίως, οι νέες πηγές προέρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Νορβηγία, γεγονός που σηματοδοτεί μια σημαντική μετατόπιση στον ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης.

Η νέα ενεργειακή πραγματικότητα και η εξάρτηση από τις ΗΠΑ

Τα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat για το δεύτερο τρίμηνο του 2026 αποτυπώνουν με σαφήνεια αυτή τη νέα ενεργειακή πραγματικότητα που διαμορφώνεται στην Ευρώπη. Οι αριθμοί αυτοί παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για την τρέχουσα κατάσταση.

Συγκεκριμένα, τα δεδομένα αποκαλύπτουν δύο κρίσιμα δεδομένα. Πρώτον, παρά την πολιτική και οικονομική αντιπαράθεση με τη Μόσχα, η Ευρώπη εξακολουθεί να αγοράζει ρωσικό φυσικό αέριο. Αυτό υποδηλώνει μια συνεχιζόμενη, έστω και μειωμένη, ενεργειακή σχέση.

Δεύτερον, η προσπάθεια για απεξάρτηση από τη Ρωσία έχει ενισχύσει ιδιαίτερα την εξάρτηση της Ευρώπης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ειδικά όσον αφορά το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG). Ωστόσο, η αλλαγή των προμηθευτών δεν κατάφερε να επιλύσει το πρόβλημα του αυξημένου ενεργειακού κόστους.

Το κόστος της ενεργειακής ανασφάλειας στην ευρωπαϊκή οικονομία

Οι συνέπειες της ενεργειακής ανασφάλειας δεν περιορίζονται μόνο στους λογαριασμούς των νοικοκυριών και στις τιμές των καυσίμων, επηρεάζοντας άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών. Η επίδραση είναι ευρύτερη και αφορά το σύνολο της οικονομίας.

Συγκεκριμένα, η ενεργειακή ανασφάλεια επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής παραγωγής. Αυτό είναι ιδιαίτερα κρίσιμο σε μια περίοδο κατά την οποία οι επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλούνται να ανταγωνιστούν ισχυρές βιομηχανίες, όπως την αμερικανική και την κινεζική.

Τα στοιχεία που προέρχονται από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA) και την ευρωπαϊκή ρυθμιστική αρχή ACER είναι αποκαλυπτικά ως προς το ενεργειακό κόστος που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή βιομηχανία. Οι αναφορές αυτές, συμπεριλαμβανομένων των IEA Electricity 2026 και Eurostat Φεβρουάριος 2026, υπογραμμίζουν το μέγεθος της πρόκλησης.

Με πληροφορίες από: Topontiki