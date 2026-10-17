Ζελένσκι κατά Τραμπ για την αναστολή κυρώσεων στη Ρωσία

Νέα πυρά κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά την απόφαση του Αμερικανού προέδρου να παγώσει τις κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας. Ο Ουκρανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η αναστολή των κυρώσεων «ανταμείβει» και «ενθαρρύνει» τον Βλαντιμίρ Πούτιν να συνεχίσει την επίθεση. Παράλληλα, ο Ζελένσκι κατήγγειλε ότι η Ρωσία επιχειρεί να προκαλέσει «μπλακ άουτ» στην Ουκρανία πριν από τον χειμώνα, εξαπολύοντας μαζική επίθεση στο ουκρανικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι δηλώσεις Ζελένσκι για τις κυρώσεις

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επισήμανε πως «η αναστολή των κυρώσεων των ΗΠΑ, η χαλάρωση της πίεσης στον επιτιθέμενο, οι οικονομικές ανταμοιβές για τον Πούτιν – όλα αυτά τον ενθαρρύνουν μόνο να συνεχίσει να επιτίθεται». Με αυτή τη δήλωση, ο Ουκρανός πρόεδρος εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για την αμερικανική απόφαση.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Ζελένσκι απηύθυνε έκκληση προς τους συμμάχους της Ουκρανίας, καλώντας τους να διατηρήσουν την πίεση στη Ρωσία. Η έκκληση αυτή έρχεται σε μια περίοδο που η Ουκρανία αντιμετωπίζει αυξημένες προκλήσεις, όπως περιγράφεται από τον ίδιο.

Η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε προεδρικό διάταγμα με το οποίο αναστέλλει τις κυρώσεις και τους δασμούς των ΗΠΑ που στόχευαν τα ενεργειακά έσοδα της Ρωσίας. Η υπογραφή του διατάγματος έγινε δύο ημέρες πριν τα μέτρα αυτά τεθούν σε ισχύ, προκαλώντας την αντίδραση της ουκρανικής πλευράς.

Το διάταγμα δόθηκε στη δημοσιότητα από τον Λευκό Οίκο την Παρασκευή. Ο Τραμπ ανέφερε στο διάταγμα ότι έχει υποβάλει στο Κογκρέσο βεβαίωση πως «η χορήγηση μιας τέτοιας παρέκκλισης, τη δεδομένη χρονική στιγμή, εξυπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών».

Το περιεχόμενο των κυρώσεων που ανεστάλησαν

Η νομοθεσία, η εφαρμογή της οποίας ανεστάλη, προέβλεπε την επιβολή δασμών έως και 100%. Αυτοί οι δασμοί αφορούσαν, μεταξύ άλλων, αγαθά που εισάγονται στις ΗΠΑ από τις πέντε μεγαλύτερες χώρες που εισάγουν ρωσικό αργό πετρέλαιο ή φυσικό αέριο. Οι πωλήσεις αυτών των προϊόντων θεωρούνται ζωτικής σημασίας για τη χρηματοδότηση της πολεμικής μηχανής του Κρεμλίνου.

Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνονταν στον «Νόμο Γκράχαμ», μια νομοθεσία που φέρει το όνομα του πρώην γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ. Ο Γκράχαμ ήταν γνωστός ως «γεράκι» απέναντι στη Ρωσία και απεβίωσε τον Ιούλιο. Η αναστολή αυτής της νομοθεσίας αποτελεί κεντρικό σημείο της διαφωνίας που εξέφρασε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Καταγγελίες για ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία

Ο Ζελένσκι δήλωσε πως η Ρωσία επιχειρεί να προκαλέσει «μπλακ άουτ» στην Ουκρανία λίγο πριν από τον χειμώνα. Κατήγγειλε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε χθες μαζική επίθεση στο ουκρανικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, με στόχο να αφήσει εκατομμύρια συμπατριώτες του χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα ή θέρμανση.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, κατά τη διάρκεια της νύχτας η Ρωσία έπληξε περισσότερες από 15 ενεργειακές εγκαταστάσεις. Οι επιθέσεις αυτές σημειώθηκαν σε δυτικές και κεντρικές επαρχίες της Ουκρανίας, εντείνοντας την ανησυχία για την ενεργειακή επάρκεια της χώρας ενόψει του επερχόμενου χειμώνα.

Λόγω αυτών των επιθέσεων, ο ουκρανός πρόεδρος κάλεσε εκ νέου τους συμμάχους της χώρας να «ασκήσουν πίεση» στη Μόσχα. Ο στόχος είναι να σταματήσουν οι επιθέσεις αυτές, οι οποίες έχουν άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα και την επιβίωση των Ουκρανών πολιτών.

Με πληροφορίες από: Topontiki