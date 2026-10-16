Τραυματισμός για τον Ντίνο Μήτογλου στον αγώνα Παναθηναϊκός - Χάποελ Τελ Αβίβ

Ο Ντίνος Μήτογλου, ο Έλληνας διεθνής φόργουορντ/σέντερ του Παναθηναϊκού, τραυματίστηκε στο πόδι κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της ομάδας του με τη Χάποελ Τελ Αβίβ. Το απρόοπτο συνέβη στις αρχές του τέταρτου δεκαλέπτου του αγώνα, ο οποίος διεξαγόταν στο πλαίσιο της έκτης αγωνιστικής της EuroLeague. Ο παίκτης αποχώρησε από το παρκέ, προκαλώντας ανησυχία στις τάξεις των φίλων του «τριφυλλιού» και του τεχνικού επιτελείου.

Η στιγμή του τραυματισμού

Ο τραυματισμός του Ντίνου Μήτογλου σημειώθηκε περίπου οκτώ λεπτά πριν από το φινάλε της αναμέτρησης. Ο Έλληνας φόργουορντ συγκρούστηκε με τον Ζακ ΛεΝτέι, μια σύγκρουση που είχε ως αποτέλεσμα να χτυπήσει στο πόδι. Αμέσως μετά το συμβάν, ο Μήτογλου παρέμεινε για λίγα δευτερόλεπτα στο παρκέ, δείχνοντας να πονάει.

Η σύγκρουση αυτή ανάγκασε τον παίκτη να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο. Ο Ντίνος Μήτογλου κατευθύνθηκε προς τον πάγκο της ομάδας του κουτσαίνοντας, γεγονός που επιβεβαίωσε την έκταση του αρχικού χτυπήματος στο πόδι του. Η στιγμή αυτή ήταν ιδιαίτερα κρίσιμη για τον Παναθηναϊκό, καθώς ο αγώνας βρισκόταν σε εξέλιξη.

Η αντίδραση του κόσμου και η συνέχεια

Παρά τον τραυματισμό του, ο Ντίνος Μήτογλου έλαβε την αποθέωση από τους φίλους του Παναθηναϊκού που βρίσκονταν στο γήπεδο. Η κίνηση αυτή του κοινού έδειξε τη στήριξη και την αναγνώριση προς τον παίκτη, ο οποίος αποτελεί σημαντικό μέλος της ομάδας. Η αποχώρησή του, αν και αναγκαστική, συνοδεύτηκε από θερμό χειροκρότημα.

Αφού έφτασε στον πάγκο, ο Έλληνας διεθνής φόργουορντ/σέντερ έλαβε την απαραίτητη φροντίδα από το ιατρικό επιτελείο του Παναθηναϊκού. Παρόλο που αρχικά αποχώρησε κουτσαίνοντας, ο ίδιος στη συνέχεια δεν έδειχνε να πονάει έντονα. Αυτό επέτρεψε στον Μήτογλου να συνεχίσει να στηρίζει τους συμπαίκτες του από τον πάγκο, παρακολουθώντας την εξέλιξη του αγώνα.

Η κατάσταση του παίκτη

Οι πρώτες ενδείξεις μετά τον τραυματισμό του Ντίνου Μήτογλου έδειχναν ότι, αν και υπήρξε πόνος και δυσκολία στην κίνηση αρχικά, η κατάσταση δεν φαινόταν να είναι ιδιαίτερα σοβαρή. Ο παίκτης, μετά την αρχική σύγκρουση με τον Ζακ ΛεΝτέι, σηκώθηκε και περπάτησε προς τον πάγκο, αν και κουτσαίνοντας.

Το ιατρικό επιτελείο του Παναθηναϊκού παρείχε άμεσα τις πρώτες βοήθειες στον Μήτογλου. Η φροντίδα αυτή ήταν καθοριστική για την αξιολόγηση της κατάστασής του. Το γεγονός ότι ο ίδιος δεν έδειχνε να πονά στη συνέχεια, μετά την αρχική φάση του τραυματισμού, αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας για την ταχεία αποκατάστασή του, αν και δεν έχουν δοθεί περαιτέρω επίσημες ανακοινώσεις.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο τραυματισμός του Ντίνου Μήτογλου συνέβη σε μια περίοδο όπου η Χάποελ Τελ Αβίβ είχε καταφέρει να πάρει διψήφια διαφορά στο τέταρτο δεκάλεπτο. Η απώλεια ενός βασικού παίκτη θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την ψυχολογία της ομάδας του Παναθηναϊκού.

Ωστόσο, από εκείνο το σημείο και έπειτα, το «τριφύλλι» φάνηκε να παίρνει ώθηση. Ο τραυματισμός του Μήτογλου, αντί να αποθαρρύνει τους παίκτες, τους κινητοποίησε, με αποτέλεσμα να ξεκινήσουν να ροκανίζουν τη διαφορά που είχε δημιουργήσει η Χάποελ Τελ Αβίβ. Η ομάδα συνέχισε τον αγώνα με αποφασιστικότητα, προσπαθώντας να ανατρέψει την κατάσταση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko