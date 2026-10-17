Η Γαλλία σε αναβρασμό: Μεγάλη φωτιά στο δημαρχείο της Λιμόζ, εκατοντάδες συλλήψεις σε πανεθνικές κινητοποιήσεις

Ένα πρωτοφανές κύμα κοινωνικής διαμαρτυρίας σαρώνει τη Γαλλία, με τη λαϊκή δυσαρέσκεια να κλιμακώνεται επικίνδυνα στους δρόμους των μεγαλύτερων αστικών κέντρων. Κορυφαίο περιστατικό των εκτεταμένων επεισοδίων αποτέλεσε η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στο ιστορικό δημαρχείο της Λιμόζ, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες κατέκλυσαν τους δρόμους σε πανεθνικές κινητοποιήσεις. Οι βίαιες συγκρούσεις οδήγησαν σε εκτεταμένες λεηλασίες, εμπρησμούς και πάνω από 270 συλλήψεις, καθώς οι διαδηλωτές εκφράζουν την οργή τους για την οικονομική πίεση και την υποβάθμιση των δημόσιων υποδομών.

Η επίθεση στο ιστορικό δημαρχείο της Λιμόζ

Σήμερα, Σάββατο 17 Οκτωβρίου, μια ομάδα κουκουλοφόρων διαδηλωτών εξαπέλυσε βίαιη επίθεση στο ιστορικό δημαρχείο της Λιμόζ, στην κεντρική Γαλλία. Οι δράστες, αφού πρώτα πυρπόλησαν ένα περιπολικό όχημα στον εξωτερικό χώρο του κτιρίου, έσπασαν τα παράθυρα, εισέβαλαν στο εσωτερικό και έβαλαν φωτιά χρησιμοποιώντας βόμβες μολότοφ.

Η φωτιά επεκτάθηκε με ταχύτητα σε ολόκληρη πτέρυγα του κτιρίου, φτάνοντας μέχρι την οροφή, με αποτέλεσμα την κατάρρευση του ιστορικού καμπαναριού. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για να περιορίσουν τις φλόγες, καθώς οι ξύλινες δοκοί της σκεπής αντιμετωπίζουν άμεσο κίνδυνο κατάρρευσης. Το εμβληματικό κτίριο, το οποίο μετρά 143 χρόνια ιστορίας και εγκαινιάστηκε το 1883, είναι αρχιτεκτονικά εμπνευσμένο από το δημαρχείο του Παρισιού.

Πανεθνικές κινητοποιήσεις και αιτήματα των διαδηλωτών

Τα σοβαρά επεισόδια στη Λιμόζ σημειώθηκαν στο περιθώριο μαζικών πανεθνικών κινητοποιήσεων που πραγματοποιούνται σε όλη τη Γαλλία. Εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες, ανάμεσά τους μαθητές, φοιτητές, αγρότες, καθώς και μέλη του κινήματος των «Κίτρινων Γιλέκων», κατέκλυσαν τους δρόμους σε ολόκληρη τη γαλλική επικράτεια.

Σύμφωνα με τον τελικό απολογισμό των διοργανωτών, η συμμετοχή στις πορείες άγγιξε τους 800.000 διαδηλωτές. Αιχμή του δόρατος των διαμαρτυριών αποτελεί η ραγδαία αύξηση του κόστους διαβίωσης, τα προβλήματα στον τομέα της εκπαίδευσης και η υποβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών και υποδομών.

Βίαιες συγκρούσεις και λεηλασίες σε μεγάλες πόλεις

Παρά τον αρχικά ειρηνικό χαρακτήρα των κινητοποιήσεων, η κατάσταση σε πολλές περιοχές εκτραχύνθηκε, οδηγώντας σε βίαιες συγκρούσεις και εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων από τις αστυνομικές δυνάμεις. Παρόμοιες σφοδρές συγκρούσεις και εισβολές σε δημόσια κτίρια έχουν αναφερθεί επίσης στο Παρίσι, τη Λιλ, τη Μασσαλία, την Τουλούζη, τη Λυών και την Ανζέρ.

Το κέντρο του Παρισιού μετατράπηκε σε πεδίο σφοδρών συγκρούσεων, καθώς οι διαδηλώσεις κατά της ακρίβειας και της υποχώρησης του βιοτικού επιπέδου κλιμακώθηκαν, με επεισόδια, εμπρησμούς και λεηλασίες. Συγκεκριμένα, στην περιοχή γύρω από την πλατεία Δημοκρατίας (Place de la République), μια συγκέντρωση που είχε ξεκινήσει ειρηνικά εξελίχθηκε σε βίαιη αντιπαράθεση με τις αστυνομικές δυνάμεις.

Η αντίδραση των αρχών και οι συλλήψεις

Οι γαλλικές αρχές είχαν θέσει σε εφαρμογή αυξημένα μέτρα ασφαλείας, ωστόσο η ένταση εξαπλώθηκε από τη γαλλική πρωτεύουσα και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας. Το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι μέχρι το μεσημέρι είχαν πραγματοποιηθεί 272 συλλήψεις, αποδίδοντας την ευθύνη για τις ταραχές σε ακροαριστερές ομάδες.

Η αστυνομική καταστολή υπήρξε σφοδρή, ιδιαίτερα στο Παρίσι, όπου έγινε ευρεία χρήση χημικών. Οι Αρχές έκαναν λόγο για επιθέσεις κατά αστυνομικών, λεηλασίες ή απόπειρες εισβολής σε καταστήματα, καθώς και για φθορές σε δημόσια κτίρια. Μάλιστα, κοντά στην Όπερα, τουρίστες εγκλωβίστηκαν σε σύννεφα δακρυγόνων παρουσιάζοντας αναπνευστικά προβλήματα, ενώ τα γύρω καταστήματα έκλεισαν εσπευσμένα.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos