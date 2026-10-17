Ο Εμανουέλ Μακρόν μετά τα επεισόδια στη Γαλλία: «Θα σταθούμε ενωμένοι απέναντι σε όσους σπέρνουν το χάος»

Αυστηρό μήνυμα προς όσους προκάλεσαν καταστροφές κατά τη διάρκεια των εκτεταμένων επεισοδίων που συγκλόνισαν τη Γαλλία, έστειλε το Σάββατο (17/10) ο Πρόεδρος της χώρας, Εμανουέλ Μακρόν. Ο Γάλλος Πρόεδρος τόνισε ότι η βία δεν έχει θέση στη Δημοκρατία και κάλεσε σε ενότητα, προειδοποιώντας ότι οι υπεύθυνοι θα διωχθούν και θα τιμωρηθούν. Παράλληλα, εξέφρασε την υποστήριξή του στις δυνάμεις της τάξης.

Το μήνυμα του Γάλλου Προέδρου

Η παρέμβαση του Εμανουέλ Μακρόν έρχεται στον απόηχο των διαδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν για την εκπαίδευση και το κόστος ζωής. Αυτές οι κινητοποιήσεις οδήγησαν σε σοβαρά επεισόδια σε διάφορες περιοχές της χώρας, με τον Πρόεδρο να καταδικάζει απερίφραστα τη βία μέσω ανάρτησής του στο X, υπογραμμίζοντας ότι «δεν υπάρχει χώρος για βία στη Δημοκρατία μας».

Μέσα από τη δήλωσή του, ο Γάλλος Πρόεδρος κατέστησε σαφές ότι οι επιθέσεις σε δημόσια κτήρια και ιδιωτικές επιχειρήσεις δεν πρόκειται να μείνουν χωρίς συνέπειες. Το μήνυμά του εστιάζει στην ανάγκη για ενότητα και στην αυστηρή αντιμετώπιση όσων επιδιώκουν την καταστροφή των θεσμών.

Επεισόδια και καταστροφές σε όλη τη χώρα

Τα σοβαρά επεισόδια που προηγήθηκαν της παρέμβασης του Προέδρου Μακρόν σημειώθηκαν σε διάφορες περιοχές της Γαλλίας. Κατά τη διάρκειά τους, παρατηρήθηκαν επιθέσεις σε κτίρια της δημόσιας διοίκησης, δημαρχεία και εμπορικά καταστήματα, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.

Αυτές οι πράξεις καταστροφής και λεηλασίας αποτέλεσαν το έναυσμα για την αυστηρή τοποθέτηση του Γάλλου Προέδρου, ο οποίος τόνισε την αποφασιστικότητα της πολιτείας να αντιμετωπίσει τους υπεύθυνους και να αποκαταστήσει την τάξη.

Προειδοποίηση για ποινικές διώξεις

Ο Εμανουέλ Μακρόν προειδοποίησε με ποινικές διώξεις όσους ευθύνονται για τις καταστροφές που σημειώθηκαν στο περιθώριο των κινητοποιήσεων. «Όσοι προκάλεσαν καταστροφές, επιτέθηκαν σε νομαρχίες και καταστήματα, και λεηλάτησαν ακόμη και τα δημαρχεία μας, θα διωχθούν και θα τιμωρηθούν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γάλλος Πρόεδρος.

Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την πρόθεση της γαλλικής κυβέρνησης να εφαρμόσει τον νόμο με αυστηρότητα απέναντι σε όσους επέλεξαν τη βία και τις καταστροφές αντί της ειρηνικής διαμαρτυρίας, διασφαλίζοντας την τήρηση της νομιμότητας.

Στήριξη στις δυνάμεις της τάξης

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Μακρόν στις δυνάμεις της τάξης, εκφράζοντας δημόσια τη στήριξή του στο έργο τους. «Στις δυνάμεις της τάξης, που διασφαλίζουν το δικαίωμα στη διαδήλωση, εκφράζω την υποστήριξη του Έθνους», σημείωσε ο Πρόεδρος.

Ο Γάλλος Πρόεδρος αναγνώρισε τον σημαντικό ρόλο των αρχών στην προστασία του δικαιώματος των πολιτών να διαδηλώνουν ειρηνικά, ενώ παράλληλα διαχώρισε τους ειρηνικούς διαδηλωτές από εκείνους που προκάλεσαν βίαια επεισόδια και καταστροφές.

Έκκληση για ενότητα και διάκριση

Ο Εμανουέλ Μακρόν κάλεσε όλους τους πολίτες να σταθούν ενωμένοι απέναντι σε όσους «σπέρνουν το χάος». Υπογράμμισε ότι αυτοί οι δράστες «δεν επιδιώκουν παρά να καταστρέψουν τους θεσμούς μας και εμποδίζουν όσους εκφράζουν ειρηνικά τα αιτήματά τους να το πράξουν».

Η τοποθέτηση του Μακρόν αναδεικνύει τη διάκριση που επιχειρεί να κάνει η Γαλλική Προεδρία ανάμεσα στο δικαίωμα της ειρηνικής διαμαρτυρίας και στις βίαιες ενέργειες που εκδηλώθηκαν στο περιθώριο των κινητοποιήσεων, καλώντας σε συσπείρωση ενάντια στη βία και την ανομία.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis