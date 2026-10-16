Ολυμπιακός: Μεξικανός φίλαθλος πήρε τη φανέλα του Γκονζάλες και «τρελάθηκε»

Ένας Μεξικανός φίλαθλος που βρέθηκε στο «Βελοντρόμ» για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Μαρσέιγ, έζησε μια ξεχωριστή στιγμή. Κατάφερε να αποκτήσει τη φανέλα του συμπατριώτη του, Αρμάντο Γκονζάλες, προκαλώντας του μεγάλη χαρά. Η κίνηση του νεοαποκτηθέντα φορ των Πειραιωτών έκανε τον φίλαθλο πανευτυχή.

Η συνάντηση στο «Βελοντρόμ»

Η αναμέτρηση μεταξύ του Ολυμπιακού και της Μαρσέιγ προσέλκυσε το ενδιαφέρον πολλών φιλάθλων, μεταξύ των οποίων και έναν Μεξικανό που φέρεται να διαμένει στη Γαλλία. Ο συγκεκριμένος φίλαθλος βρέθηκε στις κερκίδες του ιστορικού γαλλικού γηπέδου, με έναν συγκεκριμένο σκοπό: να δει από κοντά τον συμπατριώτη του, Αρμάντο Γκονζάλες, ο οποίος αγωνίζεται πλέον για τον Ολυμπιακό.

Μετά το σφύριγμα της λήξης του αγώνα, ο Μεξικανός φίλαθλος έκανε ό,τι μπορούσε για να προσεγγίσει τον ποδοσφαιριστή. Η επιμονή του απέδωσε καρπούς, καθώς κατάφερε να φέρει τον «Hormiga» προς το μέρος του, εκφράζοντας την επιθυμία του να του χαρίσει τη φανέλα του.

Η κίνηση του Αρμάντο Γκονζάλες

Ο Αρμάντο Γκονζάλες, γνωστός και ως «Hormiga», ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημα του θαυμαστή του. Ο 23χρονος επιθετικός του Ολυμπιακού πλησίασε τον συμπατριώτη του και, σε μια θερμή κίνηση, τον αγκάλιασε. Αυτή η πράξη του ποδοσφαιριστή ενθουσίασε ιδιαίτερα τον φίλαθλο, ο οποίος δεν έκρυψε τη συγκίνησή του.

Η στιγμή της παράδοσης της φανέλας ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη. Ο Γκονζάλες χάρισε τη φανέλα του στον Μεξικανό, ο οποίος, όπως περιγράφεται, «τρελάθηκε» από τη χαρά του. Η έκφραση της ευγνωμοσύνης και του ενθουσιασμού του φιλάθλου ήταν εμφανής, ολοκληρώνοντας μια αξέχαστη εμπειρία για εκείνον.

Η «τρέλα» των Μεξικανών για τον «Hormiga»

Η ιδιαίτερη αγάπη και η «τρέλα» των Μεξικανών φιλάθλων για τον Αρμάντο Γκονζάλες είναι ένα γνωστό φαινόμενο. Ο νεαρός επιθετικός χαίρει μεγάλης εκτίμησης στη χώρα του, με τους συμπατριώτες του να παρακολουθούν στενά την πορεία του, ακόμα και όταν αγωνίζεται σε ευρωπαϊκά γήπεδα.

Η παρουσία του Μεξικανού φιλάθλου στο «Βελοντρόμ» και η έντονη επιθυμία του να συναντήσει τον Γκονζάλες αποτελούν ένα ακόμα δείγμα αυτής της αφοσίωσης. Ο ποδοσφαιριστής, με τη σειρά του, φαίνεται να εκτιμά τη στήριξη που λαμβάνει, όπως φάνηκε από την ανταπόκρισή του στον θαυμαστή του.

Ο νεοαποκτηθείς φορ του Ολυμπιακού

Ο Αρμάντο Γκονζάλες αποτελεί μία από τις πρόσφατες μεταγραφικές κινήσεις του Ολυμπιακού. Ο νεαρός επιθετικός εντάχθηκε στο δυναμικό των Πειραιωτών, φέρνοντας μαζί του τις ελπίδες των φιλάθλων για ενίσχυση της επιθετικής γραμμής της ομάδας. Η παρουσία του στον αγώνα με τη Μαρσέιγ ήταν μία από τις εμφανίσεις του με την ερυθρόλευκη φανέλα.

Η συνάντηση με τον Μεξικανό φίλαθλο υπογραμμίζει την αναγνωρισιμότητα και τη δημοτικότητα του Γκονζάλες, όχι μόνο στην πατρίδα του αλλά και μεταξύ των φιλάθλων που τον ακολουθούν στην ευρωπαϊκή του πορεία. Η κίνηση του να χαρίσει τη φανέλα του αποτελεί μια μικρή, αλλά σημαντική χειρονομία προς τους υποστηρικτές του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta