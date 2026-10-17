Οι Financial Times για τον κίνδυνο ενός Γ’ Παγκοσμίου Πολέμου: Τα τρία επικίνδυνα μέτωπα

Σε μια κρίσιμη γεωπολιτική πραγματικότητα βρίσκεται ο κόσμος, σύμφωνα με τους Financial Times. Οι πολεμικές συγκρούσεις σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Ασία δημιουργούν τον κίνδυνο μιας ευρύτερης αναμέτρησης μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Το ενδεχόμενο ενός Γ’ Παγκοσμίου Πολέμου δεν αποτελεί πλέον αποκλειστικά αντικείμενο ιστορικών αναλύσεων ή στρατιωτικών σεναρίων, αλλά βρίσκεται όλο και συχνότερα στο επίκεντρο των συζητήσεων κυβερνήσεων, διπλωματών και ειδικών στις διεθνείς σχέσεις.

Η ανάλυση των Financial Times και οι ανησυχητικές ομοιότητες

Ο επικεφαλής σχολιαστής διεθνών υποθέσεων της εφημερίδας, Γκίντεον Ράχμαν, σε εκτενή ανάλυσή του στους Financial Times, εξετάζει τις ανησυχητικές ομοιότητες της σημερινής διεθνούς κατάστασης με τις περιόδους που προηγήθηκαν των δύο Παγκοσμίων Πολέμων. Το βασικό ερώτημα που θέτει είναι κατά πόσο οι λανθασμένοι υπολογισμοί των μεγάλων δυνάμεων, η αβεβαιότητα γύρω από τις συμμαχίες και η αδυναμία αποτροπής νέων συγκρούσεων μπορούν να οδηγήσουν σε μια γενικευμένη πολεμική αναμέτρηση.

Η ανάλυση αυτή έρχεται ως απόρροια μιας σειράς γεγονότων από διαφορετικές περιοχές του πλανήτη. Παρά τη γεωγραφική απόσταση μεταξύ αυτών των γεγονότων, όλα συνθέτουν μια εικόνα αυξανόμενης διεθνούς αστάθειας, σε μια εποχή κατά την οποία η ειρήνη και η ασφάλεια δεν μπορούν πλέον να θεωρούνται δεδομένες.

Το μέτωπο της Ευρώπης και η κλιμάκωση στην Ουκρανία

Το πρώτο και πιο άμεσο μέτωπο βρίσκεται στην Ευρώπη, όπου ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει εισέλθει σε παρατεταμένη φάση. Η αντιπαράθεση μεταξύ Ρωσίας και Δύσης εξακολουθεί να κλιμακώνεται. Η σύγκρουση δεν περιορίζεται πλέον μόνο στις στρατιωτικές επιχειρήσεις εντός της Ουκρανίας, αλλά περιλαμβάνει και άλλες μορφές αντιπαράθεσης.

Κυβερνοεπιθέσεις, δολιοφθορές, υβριδικές επιχειρήσεις και αυξημένη στρατιωτική δραστηριότητα εντείνουν την ανησυχία για το ενδεχόμενο μιας ευρύτερης αντιπαράθεσης. Ένα κρίσιμο ερώτημα τίθεται σχετικά με το τι θα συμβεί εάν μια ρωσική ενέργεια προκαλέσει θύματα στο έδαφος κράτους-μέλους του ΝΑΤΟ. Ένα τέτοιο περιστατικό θα μπορούσε να πυροδοτήσει έντονες πιέσεις για ενεργοποίηση της αρχής της συλλογικής άμυνας και να φέρει τη Συμμαχία μπροστά σε μια εξαιρετικά δύσκολη απόφαση.

Στο πλαίσιο αυτό, ρωσικά πλήγματα με βαρύ απολογισμό σε ανθρώπινες ζωές στην Ουκρανία έχουν καταγραφεί, ενώ η Πολωνία έχει εκδώσει προειδοποιήσεις για τον κίνδυνο ρωσικών επιθέσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η αστάθεια στη Μέση Ανατολή

Η Μέση Ανατολή αποτελεί ένα ακόμη επικίνδυνο μέτωπο, όπου οι πολεμικές συγκρούσεις συμβάλλουν στην παγκόσμια αστάθεια. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που αναφέρεται στην ανάλυση είναι οι πυραυλικές επιθέσεις που οδήγησαν στο κλείσιμο του αεροδρομίου του Ριάντ. Αυτά τα γεγονότα υπογραμμίζουν την ευθραυστότητα της ειρήνης στην περιοχή και τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης.

Οι εξελίσεις στην Ασία

Στην Ασία, οι εξελίξεις επίσης προκαλούν ανησυχία. Οι πολυήμερες κινεζικές στρατιωτικές ασκήσεις με πραγματικά πυρά αποτελούν ένα από τα γεγονότα που συνθέτουν την εικόνα της αυξανόμενης διεθνούς αστάθειας. Αυτές οι ασκήσεις, όπως και οι άλλες συγκρούσεις, δημιουργούν τον κίνδυνο μιας ευρύτερης αναμέτρησης μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων.

Οι παράγοντες που οδηγούν στην κλιμάκωση

Η σημερινή γεωπολιτική πραγματικότητα χαρακτηρίζεται από πολεμικές συγκρούσεις σε διάφορα σημεία του πλανήτη, οι οποίες αποκτούν ολοένα περισσότερες διασυνδέσεις. Οι λανθασμένοι υπολογισμοί των μεγάλων δυνάμεων θεωρούνται ένας από τους βασικούς παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν σε μια γενικευμένη σύρραξη. Παράλληλα, η αβεβαιότητα γύρω από τις συμμαχίες των κρατών και η αδυναμία αποτροπής νέων συγκρούσεων ενισχύουν την πιθανότητα μιας ευρύτερης πολεμικής αναμέτρησης.

Με πληροφορίες από: Newsit