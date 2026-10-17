Ευρεία αναταραχή στην Ευρώπη: Συγκρούσεις και διαδηλώσεις σε Γαλλία, Βέλγιο, Αλβανία, Πορτογαλία και Ισπανία

Η Γηραιά Ήπειρος βρίσκεται στο επίκεντρο μαζικών κοινωνικών κινητοποιήσεων, καθώς χιλιάδες πολίτες κατέβηκαν στους δρόμους το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, με σοβαρά επεισόδια να καταγράφονται σε αρκετές χώρες. Συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις σημειώθηκαν σε Γαλλία, Βέλγιο και Αλβανία, ενώ στην Πορτογαλία και την Ισπανία η κοινωνική δυσαρέσκεια εκδηλώθηκε με κινητοποιήσεις για την ακρίβεια, τη στεγαστική κρίση και τις συνθήκες διαβίωσης. Οι διαδηλώσεις, από το Παρίσι και τις Βρυξέλλες μέχρι τα Τίρανα, τη Λισαβόνα και τη Βαρκελώνη, αποτυπώνουν την έντονη δυσαρέσκεια διαφορετικών κοινωνικών ομάδων.

Εκτεταμένες συγκρούσεις στη Γαλλία

Η Γαλλία βρέθηκε στο επίκεντρο της κοινωνικής αναταραχής, με δεκάδες χιλιάδες πολίτες να συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις του Σαββάτου 17 Οκτωβρίου. Οι συγκρούσεις επεκτάθηκαν σε μεγάλες πόλεις της χώρας, αναδεικνύοντας τη δυσαρέσκεια για την κατάσταση στην εκπαίδευση, η οποία συναντήθηκε με τις διαμαρτυρίες κατά της ακρίβειας, φέρνοντας ξανά στους δρόμους τα «Κίτρινα Γιλέκα».

Στην πρωτεύουσα, το Παρίσι, διαδηλωτές συγκρούστηκαν με αστυνομικούς, ενώ καταγράφηκαν πυρκαγιές, καταστροφές και λεηλασίες. Οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση δακρυγόνων και αντλιών νερού, σε μια προσπάθεια να περιορίσουν τα επεισόδια που ξέσπασαν. Ανάλογες σκηνές εκτυλίχθηκαν και στη Μασσαλία, όπου διαδηλωτές επιτέθηκαν σε αστυνομικό τμήμα και στο δημαρχείο της πόλης.

Επεισόδια αναφέρθηκαν επίσης σε άλλες μεγάλες πόλεις της Γαλλίας, όπως η Λυών, η Ρεν, η Τουλούζη, το Μονπελιέ και η Γκρενόμπλ, υπογραμμίζοντας τη γεωγραφική έκταση των κινητοποιήσεων. Ο απολογισμός των συλλήψεων είχε φτάσει τουλάχιστον τις 272 μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου, σύμφωνα με τις γαλλικές Αρχές, ενώ αναφέρθηκαν και τραυματισμοί. Μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου, είχαν καταγραφεί περισσότερες από 140 συγκεντρώσεις, με 32.800 συμμετέχοντες εκτός Παρισιού.

Κινητοποιήσεις σε Βέλγιο και Αλβανία

Πέρα από τη Γαλλία, το Βέλγιο και η Αλβανία βρέθηκαν επίσης στο επίκεντρο συγκρούσεων με τις αστυνομικές δυνάμεις το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Στις Βρυξέλλες, οι εικόνες των διαδηλώσεων αποτυπώνουν την έντονη δυσαρέσκεια των πολιτών, οι οποίοι διεκδικούν αλλαγές και ασκούν πίεση στις κυβερνήσεις τους.

Στα Τίρανα της Αλβανίας, οι διαδηλωτές είχαν συγκεκριμένα αιτήματα, απαιτώντας την αποχώρηση του πρωθυπουργού, Έντι Ράμα. Οι κινητοποιήσεις αυτές αναδεικνύουν διαφορετικές εστίες κοινωνικής και πολιτικής έντασης που παρατηρούνται σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.

Ακρίβεια και στεγαστικό στην Ιβηρική Χερσόνησο

Στην Πορτογαλία και την Ισπανία, η κοινωνική δυσαρέσκεια εκδηλώθηκε κυρίως μέσα από κινητοποιήσεις που εστίασαν στην ακρίβεια, τη στεγαστική κρίση και τις γενικότερες συνθήκες διαβίωσης. Στη Λισαβόνα και τη Βαρκελώνη, χιλιάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους για να διεκδικήσουν λύσεις στα πιεστικά οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Το στεγαστικό πρόβλημα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των διεκδικήσεων τόσο στην Ισπανία όσο και στην Πορτογαλία, καθώς πολίτες δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις οικονομικές απαιτήσεις της καθημερινότητας. Ορισμένες από τις σημαντικότερες κινητοποιήσεις στην Ισπανία πραγματοποιήθηκαν κυρίως τις προηγούμενες ημέρες.

Διαφορετικές αφετηρίες των κινητοποιήσεων

Οι διαδηλώσεις που παρατηρούνται στην Ευρώπη δεν αποτελούν τμήματα ενός ενιαίου, οργανωμένου πανευρωπαϊκού κινήματος. Αντιθέτως, έχουν διαφορετικές αφετηρίες, αιτήματα και χαρακτηριστικά, αντανακλώντας τις ιδιαίτερες κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες κάθε χώρας.

Στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν μαθητές, φοιτητές, εργαζόμενοι και πολίτες που βιώνουν τις οικονομικές πιέσεις, διεκδικώντας αλλαγές από τις κυβερνήσεις τους. Παρόλο που οι διαδηλώσεις αναδεικνύουν κοινά προβλήματα όπως η ακρίβεια, δεν καταγράφονται παντού συγκρούσεις με την αστυνομία, υποδεικνύοντας την ποικιλομορφία στον τρόπο εκδήλωσης της δυσαρέσκειας.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis