Η Ρωσία χαρακτηρίζει «ιστορική στιγμή» την αναστολή κυρώσεων από τον Τραμπ

Την απόφαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αναστείλει το νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας χαρακτήρισε «ιστορική στιγμή» ο Κίριλ Ντμίτριεφ, ο βασικός διαπραγματευτής του Βλαντίμιρ Πούτιν για οικονομικά θέματα. Η κίνηση αυτή του Αμερικανού ηγέτη έρχεται εν μέσω αντιπαράθεσης με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και λίγες ημέρες αφότου οι ΗΠΑ συμφώνησαν να αγοράσουν ντίζελ από τη Ρωσία.

Η «ιστορική στιγμή» και η ρωσική αντίδραση

Ο Κίριλ Ντμίτριεφ, απεσταλμένος του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και σύμβουλος του Κρεμλίνου για τη διεθνή οικονομική συνεργασία, ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «η αναστολή του νόμου Γκράχαμ από τη διοίκηση Τραμπ αποτελεί μια σημαντική και πραγματικά ιστορική στιγμή». Ο Ντμίτριεφ, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως το «δεξί χέρι» του προέδρου Πούτιν, δήλωσε χαρακτηριστικά «Checkmate».

Ο Ρώσος αξιωματούχος πρόσθεσε ότι πιστεύει πως «όσοι αντιτίθενται στην παγκόσμια ασφάλεια, τη συνεργασία και την ευημερία θα δυσαρεστηθούν από τη συνέχιση του οικονομικού διαλόγου μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας». Το Κρεμλίνο και ο Ρώσος ηγέτης Βλαντίμιρ Πούτιν δεν έχουν ακόμα αντιδράσει επίσημα σε αυτό το μέτρο, το οποίο επισημαίνεται ως μια μεγάλη διπλωματική νίκη για τη Ρωσία.

Η απόφαση Τραμπ και ο νόμος Γκράχαμ

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε προεδρικό διάταγμα με το οποίο ήρε τις εκτεταμένες κυρώσεις και τους δασμούς των ΗΠΑ που στόχευαν τα ενεργειακά έσοδα της Ρωσίας. Η αναστολή της εφαρμογής των κυρώσεων, οι οποίες είχαν αποφασιστεί από το αμερικανικό Κογκρέσο, ήρθε δύο ημέρες πριν τεθούν σε ισχύ.

Ο λεγόμενος νόμος Γκράχαμ, που φέρει το όνομα του βασικού εισηγητή του, του Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, στοχοθετούσε τους τομείς ενέργειας και άμυνας της Ρωσίας, καθώς επίσης τον Πούτιν και άλλους υψηλόβαθμους αξιωματούχους. Ο Ντμίτριεφ δήλωσε ότι ο νόμος αυτός θα προκαλούσε «σοβαρή ζημιά πάνω απ’ όλα στην αμερικανική οικονομία και τις διεθνείς αγορές». Στο παρεχόμενο κείμενο δεν διευκρινίζεται ποια ακριβώς μέτρα περιλαμβάνει η αναστολή ούτε η διάρκειά της.

Το πλαίσιο της απόφασης και η Ουκρανία

Η απόφαση του Αμερικανού προέδρου να αναστείλει τις κυρώσεις έρχεται εν μέσω σύγκρουσης με την ηγεσία της Ουκρανίας, κατά τον πέμπτο χρόνο της ρωσικής επίθεσης. Η Δύση είχε επιβάλει βαριές κυρώσεις στη Ρωσία όταν εκείνη εξαπέλυσε τον πόλεμο στην Ουκρανία το 2022.

Μια τέτοια εξέλιξη ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στην Ουκρανία, καθώς τα έσοδα από τις ενεργειακές εξαγωγές αποτελούν σημαντική πηγή χρηματοδότησης για τη ρωσική οικονομία εν μέσω του πολέμου. Ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ είναι εκ των πιο ένθερμων υποστηρικτών της Ουκρανίας και σφοδρός επικριτής της Ρωσίας.

Ενεργειακή συνεργασία και εθνικό συμφέρον

Ο Τραμπ αιτιολόγησε την αναστολή των κυρώσεων επικαλούμενος το εθνικό συμφέρον των ΗΠΑ. Η απόφαση αυτή έρχεται μία εβδομάδα αφότου ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ συμφώνησαν να αγοράσουν ντίζελ από τη Ρωσία, με στόχο τη μείωση των διεθνών τιμών ενέργειας. Τα έσοδα από τις ενεργειακές εξαγωγές αποτελούν σημαντική πηγή χρηματοδότησης για τη ρωσική οικονομία εν μέσω του πολέμου.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki