Η Google απέρριψε την πρόταση Τραμπ για μετονομασία ωκεανού

Ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, μίλησε χθες σε υποστηρικτές του, κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στην Τζόρτζια, αποκαλύπτοντας μια ασυνήθιστη προσπάθειά του. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στην ιδέα του να λάβει ένας ωκεανός το όνομά του και στην άρνηση της Google να υλοποιήσει αυτή την πρόταση. Η αποκάλυψη αυτή έρχεται στο φως, ενώ ο Τραμπ είχε ήδη πραγματοποιήσει επιτυχημένες μετονομασίες άλλων υδάτινων σωμάτων στο παρελθόν, οι οποίες είχαν υιοθετηθεί από τους χάρτες της Google.

Η πρόταση του Τραμπ στη Google

Μιλώντας στο πλήθος των υποστηρικτών του στην προεκλογική συγκέντρωση στην Τζόρτζια, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είχε προτείνει σε εκπροσώπους του διαδικτυακού κολοσσού Google να μετονομαστεί είτε ο Ατλαντικός είτε ο Ειρηνικός Ωκεανός σε «Ωκεανό Τραμπ». Η ιδέα αυτή, όπως περιέγραψε ο ίδιος, απορρίφθηκε από την εταιρεία.

Σύμφωνα με τον πρώην πρόεδρο, οι εκπρόσωποι της Google απάντησαν με εμφανή αγανάκτηση, λέγοντας «Φτάνει, αρκετά. Δεν θα κάνουμε κάτι άλλο». Επιπλέον, του εξήγησαν τους λόγους της άρνησής τους, δηλώνοντας: «Κύριε, κοιτάξτε, εντάξει, αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε. Οι ωκεανοί είναι διαφορετικοί. Οι ωκεανοί καλύπτουν πολλές, πολλές χώρες. Δεν μπορούμε να το κάνουμε». Ο Τραμπ, από την πλευρά του, ισχυρίστηκε ότι απλώς αστειευόταν αυτή τη φορά, αν και πρόσθεσε πως δεν θεωρούσε την ιδέα του ως τη χειρότερη.

Προηγούμενες επιτυχημένες μετονομασίες

Πριν από την πρόσφατη πρόταση για τους ωκεανούς, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ήδη προχωρήσει σε δύο αξιοσημείωτες μετονομασίες υδάτινων σωμάτων, οι οποίες είχαν γίνει αποδεκτές. Το 2025, με εκτελεστικό διάταγμα, είχε μετονομάσει τον Κόλπο του Μεξικού σε «Κόλπο της Αμερικής». Αυτή η αλλαγή είχε υιοθετηθεί άμεσα από την υπηρεσία Google Maps, η οποία την εμφάνιζε στους χρήστες της στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η πρακτική αυτή συνεχίστηκε και φέτος τον Αύγουστο, όταν ο Τραμπ μετονόμασε τη Λίμνη Οντάριο, ένα σημαντικό υδάτινο σώμα που βρίσκεται στα καναδικά σύνορα, σε «Λίμνη της Αμερικής». Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση, η Google Maps ενσωμάτωσε την νέα ονομασία στους χάρτες της για τους χρήστες που βρίσκονται στις ΗΠΑ, επιβεβαιώνοντας έτσι τις αλλαγές που είχε διατάξει ο τότε πρόεδρος.

Η οριστική απόρριψη της ιδέας για τον «Ωκεανό Τραμπ»

Παρά τις προηγούμενες επιτυχίες του στις μετονομασίες, η ιδέα του Ντόναλντ Τραμπ να δώσει το όνομά του σε έναν από τους μεγάλους ωκεανούς του πλανήτη δεν βρήκε την ίδια ανταπόκριση. Ο πρώην πρόεδρος ανέφερε στους υποστηρικτές του ότι είχε αποστείλει στην Google έναν χάρτη, στον οποίο είχε ήδη καταχωρήσει την ονομασία «Ωκεανός Τραμπ», δείχνοντας την πρόθεσή του να προχωρήσει με την ιδέα.

Ωστόσο, οι εκπρόσωποι της εταιρείας απέρριψαν την πρόταση αυτή, επικαλούμενοι τη διεθνή φύση των ωκεανών και το γεγονός ότι καλύπτουν πολλές χώρες, καθιστώντας αδύνατη μια τέτοια μονομερή μετονομασία. Η άρνηση της Google σε αυτή την περίπτωση διαφοροποιείται από την προηγούμενη στάση της, όπου είχε υιοθετήσει τις αλλαγές για τον Κόλπο του Μεξικού και τη Λίμνη Οντάριο.

Αμφιβολίες για την πραγματοποίηση της συνομιλίας

Σχετικά με την υποτιθέμενη συνομιλία μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και των εκπροσώπων της Google, το γερμανικό πρακτορείο dpa επισημαίνει ότι δεν είναι άμεσα σαφές εάν αυτή η συζήτηση πράγματι έλαβε χώρα. Αυτή η πληροφορία προσθέτει ένα στοιχείο αβεβαιότητας στην αφήγηση του πρώην προέδρου, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο η δήλωση να αποτελεί μέρος της ρητορικής του σε προεκλογική περίοδο.

Ο Τραμπ, πάντως, παρά την απόρριψη της ιδέας, επέμεινε ότι, αν και αστειευόταν τη συγκεκριμένη στιγμή, η πρότασή του για τον «Ωκεανό Τραμπ» δεν ήταν η χειρότερη που είχε κάνει ποτέ. Η δήλωσή του αυτή διατηρεί το ύφος που συχνά υιοθετεί στις δημόσιες εμφανίσεις του, συνδυάζοντας το χιούμορ με την αυτοπεποίθηση.

Με πληροφορίες από: Topontiki